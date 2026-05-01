Salamanca refuerza la FP como motor de empleo joven

Salamanca está volcando recursos en la Formación Profesional para que los jóvenes no tengan que hacer las maletas. La apuesta combina becas, prácticas remuneradas en empresas locales y vías de acceso directo al empleo en sectores que demandan perfiles técnicos ahora mismo.

La idea es sencilla y a la vez tremenda: si la provincia pierde gente joven cada año, hay que ofrecerles una alternativa real para quedarse. Y esa alternativa pasa por una FP conectada con el tejido empresarial de la zona, no por discursos sobre la Formación Profesional en abstracto.

Qué incluye exactamente el plan y a quién va dirigido

El paquete combina tres patas. La primera son becas que cubren matrícula y material para alumnos de FP de grado medio y superior, con un foco especial en familias con renta baja. La segunda son las prácticas remuneradas, que dejan de ser simbólicas: las empresas que se sumen al programa pagan una cuantía mensual durante el periodo de formación en centros de trabajo.

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La tercera es la conexión directa con empresas. Los ciclos formativos vinculados a sectores que tiran de la economía local, como agroalimentación, salud, industria 4.0 y atención sociosanitaria, incorporan compromisos de contratación parcial al terminar el ciclo. No es una garantía universal, pero sí un puente que hasta ahora no existía con esta concreción.

El perfil objetivo es claro: chavales de entre 16 y 29 años que estén pensándose si seguir formándose en la provincia o salir a buscarse la vida en Madrid, Valladolid o el extranjero. La pluriempleo (tener más de un trabajo a la vez) y la temporalidad encadenada han sido durante años el menú habitual para muchos titulados, y eso pesa a la hora de decidir.

Cómo afecta esto al joven que está ahora en bachillerato o en paro

Si estás terminando bachillerato y dudas entre universidad o FP, el cálculo cambia. La FP en Salamanca ofrece ahora prácticas pagadas y vías de inserción local que la universidad, por su naturaleza, no puede dar de la misma forma. Eso no significa que la FP sea mejor que la carrera; significa que la comparativa ya no es tan automática como hace cinco años.

Si estás en paro y tienes menos de 30, los ciclos de grado medio con beca son una vía para reciclarte sin endeudarte. La clave aquí es la fecha de matrícula y los plazos de las becas autonómicas, que suelen abrirse a finales de primavera y cerrarse rápido. Ojo con esto.

Para quien ya está dentro de un ciclo, la novedad relevante es el aumento de plazas en prácticas remuneradas. Las empresas adheridas al programa se comprometen a pagar al estudiante durante la fase de formación en centro de trabajo, lo que rompe con la dinámica habitual de prácticas no remuneradas que tantas veces se han parecido a trabajar gratis.

Por qué esta apuesta llega tarde pero llega

La sangría demográfica de Salamanca no es nueva. Llevamos más de una década viendo cómo cada promoción de jóvenes formados se va a otras provincias o al extranjero, y los datos del INE sobre despoblación en Castilla y León son tozudos. La pregunta que llevamos años haciéndonos es por qué tardó tanto en ponerse el foco en la FP, cuando los estudios sobre retención de talento juvenil apuntaban a esa dirección desde hace tiempo.

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La medida tiene sentido, pero conviene mirarla con criterio. Los programas similares en otras comunidades, como las apuestas por la FP dual en País Vasco o Cataluña hace una década, han demostrado que la fórmula funciona cuando hay tres condiciones: financiación estable, empresas comprometidas de verdad y seguimiento del alumno tras el ciclo. Si falta alguna de las tres, el plan se queda en una nota de prensa bonita.

Lo que va a marcar la diferencia es la letra pequeña habitual: cuántas plazas reales se ofertan, qué empresas firman, cuál es la cuantía exacta de las prácticas remuneradas y si el compromiso de contratación se cumple o se queda en intenciones. La próxima convocatoria, que abrirá los plazos de matrícula en los próximos meses, será la primera prueba de fuego. Toca hacer números.

Mientras tanto, si eres joven y vives en Salamanca, lo que sí puedes hacer ya es informarte en los centros de FP de tu zona y comparar la oferta con lo que ofrecen otras comunidades. La decisión sigue siendo tuya, pero ahora hay más opciones sobre la mesa que hace dos años.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)