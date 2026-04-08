"Hubo gente que quiso callarme": El salto de 'Al cielo con ella' arranca con una impactante revelación de Shakira

El esperado desembarco de 'Al cielo con ella' conducido por Henar Álvarez en la principal cadena de RTVE ya es una realidad que ha sacudido la parrilla. Hablamos de un proyecto que ha sabido escalar desde las plataformas digitales hasta el horario estelar, manteniendo intacta la rebeldía que lo caracteriza.

El salto a La 1 suponía un reto mayúsculo para el equipo. A menudo, cuando un formato de nicho pasa a una cadena generalista, pierde parte de su identidad para agradar a un público más amplio. Sin embargo, 'Al cielo con ella' demostró que no estaba dispuesto a ceder terreno en ese aspecto. La presentadora arrancó la emisión dejando clara su postura y celebrando el recorrido que han tenido que hacer para llegar hasta este punto del dial televisivo. “Empezamos en Play, luego nos fuimos a La 2 y ahora estamos en La 1, ¿sabéis qué significa? ¡Que se ha hecho justicia! Nos merecíamos la oportunidad”, exclamó Henar Álvarez.

No podíamos esperar más para compartir la GRAN entrada de Henar Álvarez junto al coro, marching band y la maravillosa Queralt Lahoz (@queralt_lahoz).



Si este es el inicio... ¡no os lo perdáis, hoy a las 23:00h, 'Al cielo con ella' aterriza en @La1_tve!🚀https://t.co/A7F59oUHBc pic.twitter.com/QcQdR1zbhV — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 7, 2026

La estructura de 'Al cielo con ella' se mantuvo fiel a sus orígenes. El público pudo disfrutar del característico monólogo inicial, el acompañamiento continuo de la música en directo gracias a su banda residente, las entrevistas en profundidad y la dinámica final donde un invitado decide a quién dejar "congelado". En esta ocasión, el monólogo de apertura sirvió como una declaración de intenciones. La conductora abordó las graves consecuencias que tiene la búsqueda constante de la validación masculina en la sociedad actual.

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Durante su intervención, mencionó los comentarios despectivos que ha tenido que soportar sobre su propio trabajo a lo largo de su carrera. Además, denunció la presión estética que sufren las mujeres, reivindicando el derecho a envejecer tranquilas sin el escrutinio público constante. Su discurso inicial culminó con una frase que resonó fuerte en el plató: “No hay mejor validación que la que dicta tu corazón”. Tras este arranque, la noche continuó con la presencia de Rossy de Palma en el estudio, la participación de Lamine Thior con su sección habitual y un cierre musical protagonizado por Sergio Dalma, dejando el plato fuerte para un bloque pregrabado internacional.

El accidentado rodaje en México de 'Al cielo con ella' para conseguir a Shakira

El accidentado rodaje en México para conseguir a la estrella | Fuente: RTVE

Lograr que una artista de talla mundial participe en un formato de la televisión española no es una tarea sencilla. Henar decidió compartir con los espectadores los entresijos de la grabación antes de dar paso a las imágenes. El equipo de 'Al cielo con ella' tuvo que hacer las maletas y trasladarse hasta México para lograr el encuentro con Shakira. Las complicaciones logísticas fueron evidentes desde el primer momento, reflejando el nivel de exigencia que rodea a una gira de esta magnitud.

La propia presentadora relató la odisea que supuso cuadrar las agendas. Explicó que la organización del evento les modificó los planes en múltiples ocasiones antes de poder encender las cámaras. "Nos cambiaron el día de la entrevista cuatro veces. Fue increíble, nos lo pasamos súper bien, pero te das cuenta de lo que es una estrella. En esa habitación había 200 personas", desveló, ilustrando la magnitud del equipo que acompaña a la colombiana. Consciente del peso de la exclusiva, Henar inició la charla mostrando su total agradecimiento: “No sabes lo importante que es que me hayas dado la entrevista a mí”.

Feminismo y presión estética bajo la lupa

El núcleo de la conversación giró en torno a la narrativa de empoderamiento que domina el nuevo espectáculo de la artista, la gira titulada Las mujeres ya no lloran. La sororidad se convirtió en el eje central del debate. La presentadora lanzó una cuestión directa sobre las dinámicas sociales impuestas: "¿Crees que a las mujeres nos han puesto a competir por chorradas durante muchísimo tiempo?" La respuesta de la cantante no se hizo esperar, analizando cómo el sistema exige unos estándares inalcanzables.

“Creo que sí, que a las mujeres nos han querido encasillar y colocar en una vitrina, que parezcamos lindas, guapas y perfectas y que hay que mantener la llama del amor vivo”, argumentó la de Barranquilla. Lejos de quedarse ahí, profundizó en la carga mental y física que supone el día a día para muchas ciudadanas. "Aparte de también tener que traer dinero a casa y cuidar a los hijos y sin que se nos mueva un pelo", añadió con rotundidad. La cantante quiso matizar su postura aclarando que el cuidado personal es legítimo, pero la cosificación no lo es: “a todas nos gusta sentirnos guapas y bien, pero una cosa es sentirse bien con uno mismo y otra cosa es permitir que se nos convierta en un objeto”. También aprovechó para señalar la "competencia voraz entre mujeres" que el propio sistema fomenta.

La charla derivó hacia la educación y las futuras generaciones. Shakira mencionó que, aunque no tiene hijas, percibe claramente que la presión que recae sobre las mujeres “es muy grande; tenemos un desafío de seguir construyendo vínculos reales en la era de la tecnología”. Fue en este tramo donde Henar introdujo hábilmente un "clara-mente" al formular una pregunta sobre los modelos de conducta impuestos, un guiño que la artista captó al instante respondiendo con una sonrisa.

Hablando sobre su capacidad de resiliencia ante los problemas personales que han ocupado portadas, la cantante se mostró fuerte. “Yo me río mucho de lo que me ha pasado, de las dificultades que tengo, nadie está exento, pero hay que reírse. Lo que hago es contarme a mí misma, me rompí en mil pedazos y me reconstruí”, aseguró.

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La música como refugio y un congelador con remitente misterioso

La música como refugio y un congelador con remitente misterioso | Fuente: RTVE

Repasando su extensa trayectoria musical, la colombiana recordó los obstáculos que enfrentó al intentar plasmar sus sentimientos en letras. “Hubo mucha gente que quiso callarme, pero a mí me salía aullar”, confesó. Su instinto ha sido clave para forjar éxitos globales, un talento que ella misma reconoce identificar de forma casi física. “A veces es innegable, irrefutable esa sensación. Me pasó con 'Hips dont lie', en un momento en el que los latinos no teníamos ningún espacio”, rememoró.

Para cerrar el encuentro, 'Al cielo con ella' propuso a la invitada participar en su dinámica del congelador. La idea es que el entrevistado escriba en secreto el nombre de alguien a quien congelaría para que le dejen en paz. Shakira aceptó el juego, pero mantuvo el misterio intacto. “No es una persona, es un conjunto”, desveló sin dar más detalles. La presentadora aceptó guardar el secreto, lanzando un ultimátum en tono de humor: si en un año la cantante no regresa al programa, hará pública la identidad escrita en ese papel.

El impacto de la entrevista no tardó en trasladarse al entorno digital. Las redes sociales se llenaron de comentarios analizando el estreno. Sin embargo, la conversación se dividió. Una parte importante de los espectadores de la cadena pública mostró su sorpresa ante la estructuración de los contenidos elegida por la dirección del programa.

Al tratarse del principal reclamo publicitario durante los días previos, muchos usuarios esperaban que el encuentro grabado en México abriera la emisión. El hecho de que la entrevista se emitiera después del bloque de Rossy de Palma descolocó a algunos televidentes habituados a ritmos televisivos diferentes. "Pensé que el plato fuerte iba a ser Shakira", publicó un usuario en la plataforma X, resumiendo el sentir de un sector de la audiencia.