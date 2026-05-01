Destapan la secta del 'tío Toni': 30 años adoctrinando víctimas

La secta de La Chaparra, esa que durante tres décadas operó en Castellón bajo la sombra del llamado 'tío Toni' adoctrinando a familias enteras desde la cuna, vuelve a la conversación pública. Y lo hace con dos voces que lo han contado todo: Sara y Gabriel López, hermanos, nacidos ya dentro del grupo. Lo que cuentan pone los pelos de punta.

A ver, vamos por partes. Porque esto no va de adultos que un día decidieron meterse en algo raro. Va de niños que abrieron los ojos por primera vez ya dentro del engranaje, sin saber que existía otra cosa fuera. Tela.

Qué era exactamente La Chaparra y quién es el tío Toni

La Chaparra fue una comunidad asentada en la provincia de Castellón, liderada por Antonio Romero, conocido entre los suyos como el 'tío Toni'. Operó durante unos 30 años hasta que la Guardia Civil la desmanteló en 2022. Cinco miembros, incluido el líder, han sido condenados por abusos, según la información publicada por elDiario.es a partir del testimonio de Sara y Gabriel López.

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El esquema, contado por los hermanos, es de manual de manipulación coercitiva: aislamiento del exterior, castigos físicos y psicológicos, jerarquía absoluta, prohibición de cuestionar al líder y obediencia ciega. Salir no era una opción que se planteara, porque ni siquiera existía como idea. Si naces dentro, el mundo es eso.

Para entender mejor el fenómeno de las sectas coercitivas y por qué cuesta tanto salir de ellas, ayuda echar un ojo a la entrada sobre manipulación psicológica, que recoge buena parte de las técnicas que aparecen una y otra vez en estos casos.

Lo que cuentan Sara y Gabriel: nacer dentro y descubrir que había otra vida

El relato de los hermanos López es el de dos personas que tuvieron que aprender, ya adultos, qué era una vida normal. Trámites básicos, relaciones, decisiones cotidianas. Nada de eso formaba parte de su día a día dentro del grupo. La regla era cumplir órdenes, no preguntar. Adoctrinamiento desde el minuto uno y obediencia como única manera de existir.

Sara y Gabriel describen castigos, silencios obligatorios y un control sobre el cuerpo y la mente que solo se rompió cuando, ya fuera, pudieron poner palabras a lo que les habían hecho. Hablar les ha costado años. Y aún así han decidido contarlo en público para que otros casos parecidos salgan a la luz.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: cuando una secta opera durante 30 años en pleno territorio español, hay generaciones enteras que crecen sin DNI emocional propio. Esa es la herida que ahora intentan cerrar.

Por qué este caso importa más allá del titular morboso

Conviene no leer esto como una rareza aislada. La Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico lleva años avisando de que en España siguen activos decenas de grupos de tipo sectario, y que la legislación se queda corta para perseguirlos antes de que haya víctimas. La Chaparra es un precedente clarísimo: tres décadas funcionando, denuncias previas que no prosperaron, y solo cuando el caso explotó por dentro llegó la acción judicial.

El paralelismo con otros casos recientes es inevitable. Niños del Dios desmantelada en los 90, Edelweiss en los 2000, y ahora la Chaparra cerrando un ciclo de tres décadas. El patrón se repite con una limpieza preocupante: líder carismático, comunidad cerrada, segunda generación atrapada por nacimiento. Lo nuevo aquí es que las víctimas hablan en primera persona y con nombre. Eso, en términos de visibilidad, lo cambia todo.

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Lo que viene ahora: las condenas ya están, pero la batalla por la reparación —terapéutica, económica, social— acaba de empezar. Y la pregunta incómoda sigue ahí. ¿Cuántos grupos parecidos siguen operando sin que nadie los mire?

Caos del que duele.

El chisme en 3 claves (TL;DR)