Nintendo suelta una actualización sorpresa para Super Mario Galaxy 2

Nintendo ha hecho lo que Nintendo hace mejor: soltar una bomba sin avisar. Un parche sorpresa para Super Mario Galaxy 2 ha aterrizado este miércoles dentro del recopilatorio disponible en Switch y Switch 2, y trae un epílogo nuevo que ningún dataminer había olido. Lo curioso no es que exista. Lo curioso es lo que cuenta.

El epílogo amplía el final original con una secuencia jugable corta y, sobre todo, con guiños narrativos que conectan directamente con la película de Mario y, según se intuye, con lo que viene después. La compañía no ha promocionado el parche con tráiler ni con Direct. Lo ha metido en silencio, como quien deja un regalo en la puerta y se va corriendo.

Qué trae exactamente este parche que nadie pidió

El epílogo se desbloquea al completar el juego al 100%, lo cual es buena y mala noticia. Buena porque recompensa a quien se comió las 242 estrellas en su día. Mala porque obliga a otros a un repaso que no es precisamente cortito. Una vez dentro, la cosa va de Rosalina, del Cometa Observatorio y de un par de personajes que aparecen en la película y que aquí se enseñan en clave de videojuego por primera vez.

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Nintendo ha conectado por fin el lore del juego con el del cine, y lo ha hecho con la elegancia de quien lleva dos décadas tejiendo este universo sin prisa. Hay diálogos nuevos, un nivel breve con mecánicas remezcladas y un cierre que deja la puerta entornada. Que cada uno saque sus conclusiones.

Según IGN España, el parche pesa poco menos de 2 GB y está disponible para todos los poseedores del recopilatorio sin coste adicional. Para que te hagas una idea, eso es menos que la última actualización de Fortnite y trae más contenido emocional que medio battle pass.

Por qué esto huele a movimiento más grande

Aquí empieza lo interesante. Que Nintendo añada un epílogo a un juego de 2010 (relanzado en el recopilatorio el año pasado) y lo cosa con la película no es casualidad. Es marca de la casa: prepara el terreno antes de anunciar lo gordo. Y lo gordo, según los rumores que llevan meses circulando, sería un nuevo Galaxy o, directamente, una secuela cinematográfica con Rosalina como pieza central.

Nintenderos apunta a que varios diálogos del epílogo mencionan ubicaciones que no aparecen en ningún Galaxy anterior. Eso, en lenguaje Nintendo, es plantar una semilla. La compañía no añade líneas de guion al tuntún; cada frase tiene un propósito a tres años vista.

El detalle que casi todo el mundo está pasando por alto: el parche llega justo antes del próximo Direct rumoreado para junio. Casualidad, seguro.

Lo que este movimiento dice sobre la estrategia de Nintendo

Vamos a aterrizarlo. Nintendo lleva desde el lanzamiento de Switch 2 jugando una partida de ajedrez muy distinta a la de la generación anterior. Ya no se trata solo de vender hardware y software; se trata de construir un universo transmedia que aguante una década, igual que Marvel hizo en su momento pero con fontaneros y galaxias en lugar de superhéroes con traumas. La película recaudó más de 1.300 millones de dólares en taquilla mundial, una cifra que cambió la cabeza a más de un ejecutivo en Kioto.

Recuerda lo que pasó con Zelda y Tears of the Kingdom: Nintendo soltó pistas sobre el lore durante años en sidequests, libros de arte y comentarios de desarrolladores, y cuando llegó el momento de la secuela todo encajó. Aquí parece que están haciendo lo mismo con Mario, solo que esta vez el medio principal es el cine y el videojuego pasa a ser el complemento que rellena los huecos.

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Mi lectura: el hype está justificado, pero con cabeza. No esperes que esto sea el anuncio velado de Galaxy 3 mañana mismo. Esto es Nintendo poniendo fichas en el tablero para los próximos dos años. Y si la jugada sale como pensamos, en 2027 habrá fiesta en la Comet Observatory.

La pregunta que queda en el aire: ¿se atreverán a hacer un Galaxy 3 sin Miyamoto al frente, o este epílogo es su forma de pasar el testigo en público?

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Un epílogo gratuito que conecta juego y película, mecánicas que aún funcionan quince años después y la sensación clarísima de que Nintendo está calentando algo grande para 2027. Si tienes el recopilatorio, esta noche cenas tarde.

El resumen para vagos (TL;DR)