Almodóvar confiesa la operación que casi frena su carrera

Pedro Almodóvar ha soltado en 'Cara al show' una confesión que nadie esperaba: hubo un momento en el que pensó que rodar se le había acabado para siempre. El motivo, una operación de espalda que le dejó tocado durante meses y que estuvo a punto de frenar en seco una de las carreras más importantes del cine español.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. No es beef ni ruptura, pero que Almodóvar abra la puerta a hablar de salud y miedo profesional en un late es material gordo. Llevamos años viéndole evitar este tipo de confesiones.

Qué ha contado exactamente sobre la operación

El director manchego se ha sentado en el plató de 'Cara al show' y ha tirado de sinceridad. Tras pasar por quirófano, el postoperatorio fue mucho más duro de lo que dejó ver públicamente. La frase que ya está dando la vuelta a TikTok: 'Como mucho aguantaba media hora de pie'. Para alguien que se pasa rodajes enteros de doce horas dirigiendo desde el suelo, encima de la cámara o moviéndose entre actores, eso es el equivalente a decirle a un futbolista que solo puede correr dos minutos.

Publicidad

El propio Almodóvar reconoce que llegó a pensar que su forma de trabajar, esa energía en plató que cualquiera que haya visto un making of suyo conoce, ya no iba a ser posible. Una idea que para cualquier creador con su nivel de exigencia tiene que ser demoledora.

Por qué medio Twitter está repescando la entrevista

La confesión llega justo cuando el director viene de un ciclo brutal: 'Madres paralelas', 'Extraña forma de vida' y su salto al inglés con 'La habitación de al lado', que arrasó en festivales. Visto desde fuera parecía una racha imparable. Visto desde dentro, según cuenta él mismo ahora, hubo un momento de bajón físico que casi frena todo.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: el cineasta no menciona la fecha exacta de la operación, pero sí deja claro que la recuperación coincidió con un periodo de creación intenso. La gente está flipando con el contraste entre la imagen pública y lo que pasaba puertas para dentro. Y, sinceramente, normal. Tenemos tan interiorizada la idea del Almodóvar incansable que verle reconocer una vulnerabilidad física tan concreta cambia un poco la película.

Hay también un punto generacional interesante. Cumple 76 en septiembre y, lejos de esconder los achaques, los pone sobre la mesa en un programa de entretenimiento. Eso, en un país donde los referentes culturales suelen blindar su salud, es noticia.

Almodóvar, la salud y el club de los creadores que confiesan tarde

No es el primero ni va a ser el último. Martin Scorsese habló de su asma crónica y de cómo condicionó rodajes enteros. Spielberg ha contado en más de una ocasión los problemas de espalda que arrastra desde 'Tiburón'. Almodóvar entra ahora en ese club de directores veteranos que, ya con la carrera más que asentada, se permiten reconocer que el cuerpo también pasa factura. Y es un movimiento que se agradece, porque rompe el mito del genio que aguanta cualquier cosa sin un quejido.

La lectura propia: Almodóvar no necesita esta confesión para nada en términos de carrera. Tiene Goyas, Oscar, León de Oro y la Palma honorífica de Cannes. Que lo cuente ahora, en un late, dice más del momento personal que del estratégico. Y para los que llevamos años leyendo cada entrevista suya buscando la grieta, esto es un giro de guion bonito. La pregunta que queda en el aire es si su próximo proyecto, que sigue sin fecha pública confirmada, llegará con el ritmo de antes o con un Almodóvar más pausado. Yo apuesto por lo segundo y, si es así, va a ser interesantísimo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)