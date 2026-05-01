Rebeca Toribio, embarazada 10 meses después de dejar a Silvestre

Rebeca Toribio ha soltado la bomba en redes y el timeline lleva toda la mañana sin levantar cabeza. La creadora de contenido ha confirmado que está embarazada solo diez meses después de cortar con Miguel Ángel Silvestre. Y sí, las cuentas las está echando todo internet.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Embarazo sorpresa, ex de un actor con tirón internacional y la propia interesada admitiendo que esto no estaba en el guion. La ecuación perfecta para que el grupo de WhatsApp arda.

Qué ha contado exactamente Rebeca Toribio

La creadora lo ha hecho a su manera: sin rodeos, en un vídeo en sus redes y con la frase que ya está volando por todas partes. 'Esto no estaba programado', ha dicho ella misma, dejando claro que el embarazo ha llegado por sorpresa. Tela.

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Según ha recogido la prensa rosa, la influencer aparece visiblemente emocionada al confirmar la noticia. No ha dado nombre del padre, ni fecha aproximada de parto, ni más detalles de los justos. Lo que sí ha hecho ha sido agradecer a sus seguidores el cariño que lleva recibiendo desde que empezaron los rumores. El anuncio llega justo cuando muchos daban por cerrado el capítulo Silvestre, lo cual añade una capa extra de drama al asunto.

La relación con el actor de Sky Rojo y 30 monedas se rompió hace exactamente diez meses. Una ruptura que en su día se contó casi en susurros, sin grandes declaraciones cruzadas, sin dardos en stories. Hasta hoy parecía una de esas separaciones civilizadas que ya nadie esperaba ver en 2026.

Por qué medio Twitter está echando cuentas en directo

Aquí viene lo bueno. La aritmética. Diez meses desde la ruptura, embarazo confirmado ahora, y un ejército de detectives de sofá calculando semanas como si fuera un episodio de CSI. Cada cual saca su conclusión, pero ojo: ni Rebeca ha dicho de cuántos meses está, ni nadie de su entorno ha confirmado quién es el padre. Todo lo demás es ruido.

El hilo en X arrancó casi al minuto del anuncio. Hay quien aplaude la naturalidad con la que ha contado la noticia y quien se ha lanzado directamente a especular si Silvestre tiene algo que ver, si hay nueva pareja, o si volvieron en algún momento sin que nadie se enterase. Cosas que pasan en 2026.

El propio Silvestre, de momento, silencio absoluto. Su perfil oficial en Instagram sigue publicando lo de siempre — promo, viajes, alguna foto de paisaje — sin la más mínima referencia al asunto. La estrategia del actor con su vida privada lleva años siendo la misma: ni confirmar ni desmentir, dejar pasar.

Lo que dice este caso del nuevo cotilleo a la española

Pasa una cosa interesante con anuncios como este, y es que ya no llegan por exclusiva en revista del corazón. Llegan por la propia protagonista, en un vídeo de minuto y medio, con control total del relato. Es el mismo patrón que vimos con María Pombo cuando anunció su tercer embarazo, con Laura Escanes contando su separación o con Dulceida hablando de su divorcio. El cotilleo del salón ha pasado al móvil y la portada la firma la propia interesada.

El precedente más claro aquí es el de las rupturas con cifra redonda detrás. En 2023 vimos el caso Shakira-Piqué convertirse en saga global, con cada movimiento posterior generando teorías cruzadas. Salvando distancias, lo de Toribio entra en el mismo terreno: una ex pública, un calendario que invita a contar, y un actor con perfil internacional que prefiere no entrar al trapo. Lo razonable sería esperar a que la propia Rebeca dé los detalles que considere, sin presionarla con la calculadora. Lo que va a pasar, sin embargo, es justo lo contrario: van a ser semanas de teorías, capturas y stories rebotadas. Dejémoslo en un 'ya veremos'.

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