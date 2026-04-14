Incidente Starlink: un satélite de SpaceX se desintegra en el espacio por causas que los expertos aún desconocen

Starlink vuelve a acumular titulares después de que un satélite de SpaceX haya sufrido un importante accidente en el espacio. Uno de sus satélites se desintegró en órbita a unos 560 kilómetros de altura, provocando decenas de restos espaciales. Se trata de un nuevo incidente destacado relacionado con la agencia aeroespacial de Elon Musk.

Después de que la compañía confirmase la pérdida de comunicación con este aparato, se ha detectado un evento de creación de fragmentos que tuvo lugar justo después del incidente. Lo más inquietante es que, por el momento, los expertos aún desconocen las causas de este incidente.

UNO DE LOS SATÉLITES DE STARLINK SE DESINTEGRA

Starlink, el servicio de internet satelital de alta velocidad y baja latencia desarrollado por SpaceX, la compañía de Elon Musk, cuenta con una mega constelación de miles de satélites en órbita terrestre baja que ofrece conectividad a internet, especialmente en zonas rurales, remotas o en caso de catástrofes naturales.

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Más allá de sus servicios y las novedades que ha ido incorporando a lo largo del tiempo, ahora es noticia después de que uno de sus satélites, identificado como Starlink 34343, haya sufrido un problema en órbita.

Concretamente, este satélite ha sufrido un problema que ha hecho que se desintegre en el espacio, llegando a partirse en decenas de fragmentos a unos 560 kilómetros de distancia sobre la Tierra. Desde SpaceX se ha confirmado la pérdida de comunicación con el aparato, mientras que LeoLabs, experta en seguimiento orbital, detectó la creación de fragmentos tras el incidente.

NO ES EL PRIMER PROBLEMA QUE SUFRE STARLINK

Fuente: Unsplash

Starlink, que se alió con MasOrange para ofrecer cobertura total en España, ha visto cómo ha perdido uno de sus satélites en órbita, pero lo que de verdad inquieta es que no se saben exactamente las causas que lo han provocado.

Por el momento, tanto Starlink como otros expertos apuntan a que no parece haber sido fruto de una colisión con basura espacial ni con otro satélite. La hipótesis que gana más fuerza es que tuvo que ver con algún fallo en el propio satélite que ha ocasionado la rotura.

A pesar de que desde SpaceX se ha evitado hablar de "explosión", hay quienes recuerdan que en diciembre de 2025 otro satélite de Starlink sufrió una anomalía, perdiendo comunicación y liberando varios objetos rastreables. En aquella ocasión el problema se relacionó con el tanque de propulsión.

Por aquel entonces, la propia compañía aseguró que se encontraba trabajando en diferentes medidas y software para evitar que volviese a suceder, pero en esta ocasión otro de sus satélites se ha desintegrado. En cualquier caso, se pudo saber que este incidente no supone un riesgo para la Estación Espacial Internacional ni para su tripulación.

UN MOMENTO DELICADO PARA STARLINK

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Después de que a principios de año satélites de Starlink y China casi chocan provocando un caos orbital, nos encontramos con otro incidente que llega en un momento delicado para Starlink. Su red sigue creciendo y ya ronda los 10.000 satélites en órbita, por lo que ha alcanzado una infraestructura gigantesca.

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Sin embargo, al mismo tiempo existe una gran preocupación para quienes vigilan la congestión en la órbita baja. A lo largo de los últimos meses ha habido mucho debate sobre los satélites Starlink y ahora también controlan el tráfico espacial.

En estos momentos, SpaceX trabaja en llevar estos servicios a más lugares, incluso a los aviones, en los que busca ofrecer conexiones más rápidas y estables, pero al mismo tiempo todo se sostiene en una infraestructura que está afrontando problemas de fiabilidad y gestión orbital.

Por el momento, SpaceX asegura que sigue investigando la causa del problema en el satélite de Starlink. Sin embargo, no se conoce (o al menos no se ha hecho público) cuál ha sido el problema concreto que pudo ocasionar la explosión.