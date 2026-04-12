Expedición a Marte 2028: la NASA anuncia su primera misión tripulada con un motor de propulsión nuclear

La NASA ha estado muy centrada en la misión Artemis II, que ha llevado de nuevo a los seres humanos a orbitar la Luna, pero los planes de la agencia espacial estadounidense son más ambiciosos y ya trabaja en la preparación de una nueva expedición a Marte en 2028, la cual puede marcar un hito en la exploración espacial.

Desde la NASA se ha anunciado la que será la primera misión tripulada con un motor de propulsión nuclear, aprovechándose de esta forma de una tecnología que ofrece una capacidad extraordinaria en lo que respecta al transporte eficiente de masa en el espacio profundo.

LA NASA PONE SUS OJOS EN MARTE

Tras concluir con éxito la misión Artemis II, en la que debían superarse varios puntos críticos, la NASA ha puesto sus ojos en Marte. La agencia aeroespacial de los Estados Unidos ha publicado un comunicado en el que anuncia una expedición que visitará el planeta rojo en 2028.

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Lo hará en una nave espacial propulsada por energía nuclear, siendo la primera vez que esta se utilice en una exploración espacial. De esta forma, se busca demostrar que es posible usar la propulsión eléctrica nuclear avanzada en el espacio profunda.

Según ha explicado la propia NASA, esta tecnología tiene mucho que ofrecer en este sentido, ya que ofrece una gran capacidad para el transporte eficiente de masa en el espacio profundo. Además, permite misiones de alta potencia más allá de Júpiter, donde los paneles solares pierden eficacia.

LA NASA TIENE GRANDES ESPERANZAS EN ESTE VIAJE

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Mientras la agencia espacial estadounidense sigue haciendo descubrimientos en Marte, como su submundo marciano, ya se prepara para esta nueva expedición, aunque habrá que esperar unos años para que sea una realidad.

Cuando la nave Space Reactor-1 Freedom llegue a Marte, desplegará tres naves de un tamaño similar al de Ingenuity, que llevó a cabo más de 70 misiones antes de quedar fuera de servicio en el año 2024. El objetivo de estas aeronaves no será otro que el de continuar explorando el planeta rojo.

La NASA tiene depositadas grandes esperanzas en este nuevo viaje, ya que la misión establecerá un historial de vuelo del hardware nuclear, marcando un precedente y activando la base industrial para que se utilicen sistemas de energía de fisión en misiones futuras.

También hay que tener en cuenta que la estación espacial Lunar Gateway, oficialmente suspendida, será usada para reutilizar su energía y elemento de propulsión.

SUSPENSIÓN DEL PROYECTO DE DRACO DE LA NASA

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Para realizar esta misión, la NASA firmó en el año 2023 un acuerdo de colaboración con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA). La finalidad de esta unión era diseñar, construir y probar un sistema de propulsión nuclear llamado Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO).

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Sin embargo, la propia DARPA decidió cancelar el proyecto en junio de 2025 tras comprobar que las mejoras teóricas iban a ser muy inferiores a las previstas. De hecho, el propio subdirector de DARPA, Rob McHenry, alabó el trabajo de SpaceX, que ayudó enormemente a abaratar el coste de los lanzamientos espaciales.

De esta forma, se consideró que ya no tenía tanta necesidad de seguir adelante DRACO, que fue concebido antes de que la compañía de Elon Musk abaratase de forma notable los costes de este tipo de lanzamientos.

No obstante, también tuvo que ver con que, a lo largo de la ejecución del programa, se encontró con que podía no tratarse de la solución óptima para algunas misiones. Sin embargo, ahora ya sabemos que la NASA pondrá rumbo a Marte en 2028, en una misión espacial que se convertirá en la primera misión tripulada con un motor de propulsión nuclear.