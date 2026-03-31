Cuevas complejas en Marte: el nuevo mapa de la NASA que revela un submundo marciano

La NASA continúa con sus exploraciones en Marte, de manera que puede seguir recabando datos que tienen una gran relevancia para conocer con mayor profundidad un planeta rojo en el que muchos expertos tienen la esperanza de que se pueda llegar a albergar vida en el futuro. El último descubrimiento tiene que ver con la existencia de unas cuevas complejas.

Se trata de un nuevo mapa que ha realizado la agencia aeroespacial estadounidense que revela un submundo marciano que puede aportar claves sobre la posible habitabilidad del planeta rojo hace millones de años y que ha sido localizado en la región "Hebrus Valles". Este hallazgo puede abrir las puertas a nuevos descubrimientos.

LA NASA HALLA UN SISTEMA COMPLEJO DE CUEVAS SUBTERRÁNEAS EN MARTE

Fuente: Unsplash

La NASA se ha encontrado en Marte con claros indicios de un sistema complejo de cuevas subterráneas que pueden aportar nuevas claves acerca de la habitabilidad en el pasado del planeta rojo.

Publicidad

El estudio científico publicado en The Astrophysical Journal Letters, centrado en la región de Hebrus Valles, ha permitido reunir una serie de aspectos fundamentales para poder entender en mayor medida una superficie marciana extremadamente agresiva hoy en día.

Actualmente es un entorno expuesto a la radiación cósmica, fuertes variaciones térmicas y una atmósfera muy tenue, unas condiciones que han llevado a los expertos de la NASA a pensar que, si en algún momento hubo vida en Marte, lo hizo bajo la protección del subsuelo.

Las misiones orbitales han detectado desde hace años depresiones circulares y aberturas abruptas en la superficie marciana, siendo asociadas a tubos de lava colapsados. Aunque era una teoría que podía ser adecuada a las regiones volcánicas extensas, es menos convincente que las áreas alejadas de estos entornos.

EL ORIGEN DE LAS CUEVAS DE MARTE

Fuente: Unsplash

Ahora que se ha podido conocer que hace 3.500 millones de años Marte era azul como la Tierra, nos encontramos con este nuevo trabajo científico que se ha centrado en el Hebrus Valles, una zona que está muy influenciada por su pasado dominado por agua.

Los científicos han hallado en el lugar un total de ocho aberturas cuyo contexto geológico y morfología no encajan con un origen exclusivamente volcánico, sino que son similares a procesos de disolución de los sistemas kársticos terrestres.

En la Tierra, las cuevas kársticas se forman cuando el agua disuelve lentamente rocas solubles como sulfatos y carbonatos, dando lugar a galerías subterráneas que pueden llegar a colapsar con el paso del tiempo.

Ahora, los investigadores de la NASA consideran que un mecanismo similar pudo operar en Marte durante las etapas más húmedas de la historia del planeta. A través de un análisis geomorfológico se han encontrado depresiones con perfiles en cuenco y paredes muy pronunciadas. Asimismo, se han observado patrones de subsidencia escalonada, que indican que se produjo un debilitamiento progresivo del subsuelo.

Publicidad

EL DESCUBRIMIENTO DE LA NASA Y LA ASTROBIOLOGÍA

Fuente: Unsplash

Además de conocer la existencia de un oasis tropical en Marte, ahora nos encontramos ante un hallazgo con gran relevancia en astrobiología. Los datos mineralógicos que llegan del Thermal Emission Spectrometer de la misión Mars Global Surveyor de la NASA han mostrado una concentración importante de sulfatos y carbonatos en las zonas estudiadas.

Esta composición refuerza la hipótesis de que existe una interacción prolongada entre roca y agua. De esta manera, los expertos explican que en estas cuevas halladas en Marte se podría haber dado un entorno más estable que la superficie.

Es decir, en ellas se podrían haber dado condiciones con menos exposición a la radiación y unas mejores condiciones para preservar posibles biomarcadores. Los científicos de la NASA consideran que estos espacios subterráneos son uno de los escenarios más prometedores para futuras misiones de la exploración en el planeta rojo.

Este hallazgo puede marcar un antes y un después, y lo hace en una era en la que cada vez son más las agencias aeroespaciales que se plantean un futuro en el que sea posible la vida en Marte.