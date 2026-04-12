TeraFAB de Elon Musk: el megaproyecto para impulsar la IA de próxima generación y cambiar la industria para siempre

Elon Musk tiene en marcha numerosos proyectos a través de diferentes empresas como Tesla, SpaceX o Neuralink, y ahora ha presentado TeraFAB, su nueva apuesta que llega para dar el impulso definitivo a la inteligencia artificial, todo ello a través de la fabricación de chips especializados.

Todo ello consiste en un megaproyecto para impulsar la IA de próxima generación y cambiar la industria tecnológica para siempre. Este proyecto está enfocado a conseguir avances más significativos que potenciar la IA generativa, sino que en el fondo los planes del magnate sudafricano pasan por dar un gran salto en materia de inteligencia artificial espacial.

TERAFAB, EL NUEVO MEGAPROYECTO DE ELON MUSK

Elon Musk tiene en marcha una gran cantidad de proyectos dentro del terreno tecnológico, a los que ahora se une TeraFAB, el cual tiene la misión clara de impulsar la inteligencia artificial de próxima generación con la fabricación de chips de IA.

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Los chips producidos por esta empresa serán usados por SpaceX, xAI y Tesla, su firma de vehículos eléctricos que no pasa por su mejor momento. Todas ellas, con sus respectivos proyectos, podrán comenzar a disfrutar de las ventajas de este macroproyecto.

El objetivo de TeraFAB es claro, y pasa por internalizar la producción de semiconductores avanzados para reducir la dependencia de proveedores externos. Teniendo en cuenta que a lo largo de los últimos meses hay una grave escasez de componentes informáticos por la IA, y que cada vez son más caros, Elon Musk quiere desarrollar sus propios chips.

TERAFAB QUIERE SER LA FÁBRICA DE CHIPS MÁS GRANDE DEL MUNDO

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Elon Musk, que también trabaja en convertir a X en un banco digital, apuesta fuerte por este macroproyecto de TeraFAB, con el que trata de impulsar y ampliar las capacidades de la inteligencia artificial y el hardware.

De esta forma tratará de posicionar a su empresa a la vanguardia del desarrollo de la infraestructura informática de próxima generación. Su objetivo es generar un teravatio de capacidad de procesamiento anualmente, de ahí el nombre de la compañía.

Este ambicioso proyecto reúne a Tesla, SpaceX y xAI para construir lo que se prevé que se convierta en la fábrica de chips de inteligencia artificial más grande del mundo. TeraFAB ha sido diseñada para poder producir un billón de vatios de potencia de cálculo anuales, integrando lógica, memoria y encapsulado avanzado en una sola instalación.

Con esta nueva instalación, Elon Musk trata de hacer frente a la escasez de chips de alto rendimiento a nivel mundial, los cuales son imprescindibles para avanzar en el desarrollo de la inteligencia artificial, además de en robótica e infraestructuras a gran escala.

TERAFAB ES CLAVE PARA SU PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR ESPACIAL

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Mientras Elon Musk apuesta fuerte por el robot Optimus, también lo hace por SpaceX, y con TeraFAB busca desarrollar chips de IA que son clave para su proyecto de energía solar espacial.

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El propio magnate sudafricano aseguró que sus planes de desplegar sistemas orbitales masivos capaces de generar energía en el espacio y transmitirla de regreso a la Tierra requerirían lanzar millones de toneladas de equipos cada año.

Esto supone todo un desafío para la ingeniería, y espera que los robots humanoides Optimus de Tesla sean capaces de operar y mantener la infraestructura en órbita. Por este motivo, TeraFAB es tan importante, pues desarrollará dos tipos de chips.

Uno de ellos estará concebido para Tesla Optimus y vehículos de Tesla con los que disfrutar de una autonomía total. El segundo serán los chips D3, que se están desarrollando específicamente para entornos espaciales y servirán de base de datos para centros de datos de IA en órbita terrestre baja, alimentados por energía solar.

El propio Elon Musk ha explicado que la IA espacial puede ser mucho más económica que los sistemas terrestres gracias a la luz solar constante y la reducción de los costes de lanzamiento, todo ello gracias a la infraestructura de SpaceX.

Los planes del magnate sudafricano son ambiciosos, y tratará de crear una ciudad autocreciente en la Luna, además de una base industrial que pueda permitir el desarrollo de computación a escala de petavatios.