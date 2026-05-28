Santiago Segura confirma la fecha de Torrente presidente en Netflix

Santiago Segura lo ha anunciado en X sin demasiada pompa, pero el dato es de los que hacen temblar el sofá: 'Torrente presidente' aterriza en Netflix el 26 de junio, justo a tiempo para las noches de verano con aire acondicionado y palomitas. Menos de cuatro meses después de machacar la taquilla, el policía más rancio del cine patrio se cuela en el catálogo.

Porque la película no solo ha arrasado: ha roto la barrera de los 30 millones de euros en salas, se ha convertido en en el mejor estreno español en once años y lleva camino de los 4 millones de espectadores. Vamos, que las plataformas se la rifaban y Netflix ha sido la más rápida en hacerse con ella.

El cineasta ya había dejado caer la fecha hace semanas, cuando respondió a un usuario con discapacidad auditiva en X que pedía opciones accesibles fuera de los cines. Le dijo que llegaría 'este verano'. Y ahora ya es oficial: el 26 de junio, Torrente se sienta en el sillón de tu casa.

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Los números que hacen de 'Torrente presidente' un fenómeno indestructible

En apenas cuatro días, la sexta entrega de la saga superó el millón de espectadores y rozó los 7 millones de euros en su primer fin de semana. Es el cuarto mejor estreno de la historia del cine español, solo por detrás de Lo imposible (8,9 millones), Torrente 4: Lethal Crisis (8,4) y Torrente 3: El protector (7,2).

Con más de 30 millones recaudados y casi 4 millones de butacas ocupadas, la mayoría de los espectadores ya prefiere verla desde casa tras dos meses de colas en el cine. El dato es bestial si se compara con cartelera actual: ningún otro título español se acerca a estas cifras.

La recaudación no solo humilla a la competencia, sino que demuele el mito de que el cine español no conecta con la gente. Torrente es la prueba de que hay un público masivo que espera a su antihéroe de siempre.

Treinta millones de euros en diez semanas y sin apenas promoción no es un éxito: es una anomalía del mercado que solo entiende el que ha visto a Torrente en el bar de siempre.

La estrategia de Santiago Segura: promoción cero y resultado de récord

Segura apostó por no mover la película hasta el día del estreno. Nada de entrevistas previas ni campañas agresivas. El boca a boca y la nostalgia hicieron el resto. Y el respaldo de figuras mediáticas de diferentes generaciones terminó de inflar las salas.

Con la Semana Santa aún en el horizonte, Torrente siguió arrasando en taquilla. Ahora, con el calor apretando, toca mudarse al sofá.

Por qué la ventana hasta Netflix es tan corta: el nuevo ritmo del cine español

Que una película tan taquillera llegue a streaming en solo cuatro meses ya no es noticia en 2026. Los últimos grandes estrenos españoles han seguido la misma receta: de la sala al catálogo en menos de un cuatrimestre. El cautivo tardó 133 días, Los tigres 112 y Los domingos 126. Torrente presidente se mantiene dentro de esa media y aterriza justo para las vacaciones.

La pandemia aceleró la tendencia y ahora los productores saben que el streaming no canibaliza la taquilla, sino que la complementa. El público joven sigue yendo al cine, pero el resto prefiere esperar al salón. Netflix lo sabe y por eso ha amarrado un fenómeno que dará conversación todo el verano.

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Si algo ha demostrado Torrente es que no entiende de edades ni de modas: conecta con abuelos, padres e hijos. Y ahora, con un clic, se sentará en todos los sofás a la vez.

El chisme en 3 claves (TL;DR)