El crecimiento de Hugo González en Estados Unidos: "Estar en la NBA no significa que se acabe tu desarrollo"

La fase regular de la NBA termina este lunes con buenas noticias para el baloncesto español. Mientras otros compañeros han tenido problemas con las lesiones, Hugo González ha completado un estreno con cifras muy altas.

El exjugador del Real Madrid ha logrado batir récords de precocidad entre los novatos. Su trabajo ha ayudado a que los Boston Celtics terminen como el segundo mejor equipo del Este. Con la vuelta de Jayson Tatum, la plantilla aparece como una de las favoritas para ganar el anillo.

​El jugador madrileño eligió irse a Estados Unidos con 18 años. Esta decisión ha servido para que su nivel suba en la liga más difícil del mundo. González explica cómo se siente: "Yo pienso que aquí también me desarrollo. Estar en la NBA no significa que se acabe tu crecimiento. Es la mejor liga del mundo, pero sigo mejorando como jugador". Los entrenadores de la franquicia le piden lo mismo que a un veterano de 30 años, aunque entienden que fallar es normal a los 19 años.

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​El valor de la defensa y los pequeños detalles en Hugo González para triunfar en Estados Unidos

​Algo que ha ayudado mucho al alero español es su capacidad para defender. En la NBA se fijan mucho en movimientos que no siempre salen en las estadísticas. González se ha ganado el respeto de todos por su esfuerzo en las ayudas y por saber dónde estar en cada momento.

El jugador dice que "aquí en Estados Unidos se tienen mucho en cuenta esas pequeñas batallas o esos pequeños detalles dentro del partido". Acciones como molestar al rival para que no reciba el balón se miran con lupa cada día.

​En el equipo revisan cada segundo de los 82 partidos de la liga. El madrileño destaca lo mucho que sirven las sesiones de vídeo para aprender: “Has estado aquí, has podido defender esto gracias a que tú estás en esta posición y no estás un paso más para allá, hemos podido conseguir que dé un pase, has llegado para que no tire ni penetre... Ese tipo de detalles". El modo de trabajar de los Celtics pone el foco en esos puntos para llegar fuertes a las eliminatorias finales.

Hugo González cumple 20 años como la gran revelación de Boston Celtics Fuente: BC

​Preparación en Boston para mejorar cada día de forma personal

​Quedarse en Boston durante el verano para entrenar por su cuenta ha dado buen resultado. Hugo González llegó meses antes de empezar a jugar para poner a punto su físico y su forma de jugar. En cada entrenamiento intenta aprender cosas nuevas de los mejores del mundo. Su idea es trabajar en partes del juego que van más allá de lo que hace ahora en la pista. González indica: "Tengo todas las facetas de mi juego por mejorar: unas más y otras menos, pero todas por mejorar. Y eso pasa con el tiempo".

​Cada día hace ejercicios para rebotear mejor, meter triples liberados y moverse bien sin el balón. Quiere que todo ese esfuerzo se note cuando tenga que jugarse los puntos importantes. El jugador insiste en que sigue aprendiendo: "Yo estoy en la NBA ahora con 19 años, me sigo desarrollando como jugador. No he parado de desarrollarme ni mucho menos".

​El baloncesto en Estados Unidos es muy distinto al que se juega en Europa. El juego en la NBA se basa mucho en cómo lee cada jugador la situación y da más libertad al talento. El equipo busca situaciones donde sacar una ventaja pequeña para que el jugador la aproveche rápido. Hugo González ve este cambio como un paso hacia un baloncesto con más ritmo y menos ataduras.

​Además de la forma de jugar, los rivales son distintos. Aunque en el Real Madrid estuvo con grandes figuras, el nivel medio de esta liga es más alto. Jugar cada noche contra los mejores del planeta obliga a estar muy concentrado. Los Boston Celtics empiezan ahora la parte decisiva del año con la confianza de tener a un jugador joven que ha demostrado mucha madurez en su primera aventura fuera de casa.