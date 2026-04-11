Los nuevos empleos que crea la IA: te pagan por grabarte cocinando o limpiando... para sustituirte en el futuro

La Inteligencia Artificial (IA) no deja de sorprendernos. ¿Te imaginas cobrar por fregar los platos o doblar la ropa? ¿Y si además te dijera que ese trabajo sirve para que una máquina aprenda a hacerlo por ti? Puede sonar a ciencia ficción, pero ya está pasando.

La inteligencia artificial ha abierto una puerta inesperada, convertir tareas cotidianas en una fuente de ingresos. Cocinar, limpiar o cuidar mascotas ya no solo son rutinas, también se han transformado en datos valiosos, tareas diarias que seguramente jamás pensaste que podrías enseñar a alguien, ahora son consideras valiosas e incluso pueden llegar a pagar por grabarte haciéndolas.

Y ahí está la paradoja. Te pagan por enseñar a una tecnología que, en unos años, podría dejar de necesitarte.

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De hacer la cama a entrenar robots: así funciona el nuevo trabajo

Solo esta empresa recibe más de 160.000 horas de vídeo al mes de miles de personas repartidas por el mundo. Fuente: Agencias

El proceso es tan sencillo como inquietante. Te colocas una cámara (en la cabeza, en la muñeca o incluso con el móvil) y grabas tu día a día, cocinar, limpiar, ordenar. Cada gesto cuenta. Cada movimiento se convierte en información que luego utilizan las empresas de robótica.

Detrás hay una lógica clara, los robots no aprenden solos. Necesitan ver miles, millones de ejemplos reales para entender cómo interactuar con el mundo. “Si quieres que un robot haga esto por ti, adelante, grábalo”, explicaba Arian Sadeghi, vicepresidente de datos de robótica en Micro1, dejando claro cuál es el objetivo final.

El volumen es brutal. Solo esta empresa recibe más de 160.000 horas de vídeo al mes de miles de personas repartidas por el mundo. Y aun así, aseguran que no es suficiente. La meta, según reconocen desde el sector, está en “miles de millones de horas”.

Un mercado millonario que necesita humanos… por ahora

.Startups de todo el mundo están reclutando a personas para generar estos “datos humanos” o “datos egocéntricos”. Fuente: Agencias

Lo que empezó como una solución puntual se ha convertido en una industria en sí misma. Startups de todo el mundo están reclutando a personas para generar estos “datos humanos” o “datos egocéntricos”, que son clave para que los robots aprendan tareas físicas.

El negocio no es pequeño. Las previsiones apuntan a que el mercado de recopilación y etiquetado de datos superará los 10.000 millones de dólares en los próximos años. Y gran parte de ese crecimiento viene precisamente de la robótica doméstica.

Pero hay un matiz importante, no todos los datos valen. Ravi Rajalingam, fundador de Objectways, reconoce que solo la mitad del material que reciben es realmente útil. La calidad, el contexto y hasta el país desde el que se graba influyen. “Una cocina en India es muy diferente de una en Estados Unidos”, explica, subrayando que los robots deben adaptarse a entornos concretos.

¿Quién se queda con el valor de tus datos?

Mientras el trabajador recibe un pago puntual, las compañías construyen sistemas que luego venden o integran en robots comerciales. Fuente: Agencias

Aquí hay una pregunta que empieza a incomodar a medida que este modelo crece, si tu forma de cocinar, limpiar o moverte tiene valor… ¿quién se beneficia realmente de eso? Porque tú cobras por horas de grabación, sí, pero las empresas se quedan con un activo mucho más potente, datos que pueden reutilizar, escalar y monetizar durante años.

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El desequilibrio es evidente. Mientras el trabajador recibe un pago puntual, las compañías construyen sistemas que luego venden o integran en robots comerciales. Es un modelo que recuerda a otras fases de la economía digital, donde el usuario genera valor sin participar en los beneficios a largo plazo.

Y esto abre un debate que todavía está empezando, si los datos personales y el comportamiento humano son el combustible de la inteligencia artificial, quizá en el futuro no baste con pagar por grabar unas horas. Puede que la conversación evolucione hacia derechos sobre esos datos, transparencia en su uso o incluso nuevas formas de compensación. Porque al final, no estás solo grabando tareas… estás enseñando a una máquina a entender cómo funciona tu vida.

El gran dilema: trabajar para tu propio sustituto

Los robots todavía fallan más de lo que parece. Fuente: Agencias

Aquí es donde la historia se vuelve más incómoda. Este nuevo empleo forma parte de lo que muchos expertos ya llaman el “trabajo fantasma de la IA”, tareas humanas invisibles que permiten que la automatización avance.

Porque mientras hoy cobras por grabarte limpiando, el objetivo final no es ese. Es que el robot aprenda a hacerlo solo. Y ahí surge la pregunta inevitable, ¿estamos construyendo las herramientas que acabarán sustituyendo estos mismos trabajos?

Los expertos lo tienen claro, el camino no será inmediato. Los robots todavía fallan más de lo que parece. En tareas simples como doblar ropa, su tasa de éxito apenas alcanza el 70% u 80%, muy lejos de lo que exige el mercado. “Lo que realmente falta es una intuición similar a la humana”, explica el investigador Rutav Shah, señalando uno de los grandes retos de la robótica.

Al final, esta nueva economía deja una imagen curiosa, personas grabando su vida cotidiana para enseñar a máquinas a imitarla. Una especie de espejo tecnológico donde lo más humano se convierte en materia prima. Puede que dentro de unos años un robot limpie tu casa o cocine por ti. Y quizá, sin darte cuenta, aprendió viendo a alguien como tú hacerlo.