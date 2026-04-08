¿Tienes 100 euros? Este es el reloj inteligente de OnePlus que lo tiene todo y que arrasa en ventas hoy

Cien euros. Esa cifra que separa un capricho de una compra seria. ¿De verdad alcanza para un reloj inteligente que no haga el ridículo en la muñeca ni en las especificaciones? Con OnePlus, la respuesta acaba de cambiar.

El OnePlus Watch Lite llegó en diciembre de 2025 con un precio de venta recomendado de 199 euros. Pero una oferta activa en AliExpress lo ha dejado en 105 euros, un descuento del 47% que ha convertido este smartwatch en el más comentado de las últimas semanas en foros y grupos de tecnología en España.

El OnePlus Watch Lite que está agotando existencias en toda España

No es habitual que un smartwatch de menos de 110 euros tenga pantalla AMOLED de 1.46 pulgadas, y el OnePlus Watch Lite la tiene. El brillo es más que suficiente para leer datos al sol, y el diseño metálico hace que nadie adivine lo que costó.

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La marca OnePlus lleva años demostrando que la relación calidad-precio no es marketing vacío, y este reloj lo confirma. La caja incluye envío gratuito y 15 días de devolución sin coste, lo que elimina el último argumento para no comprarlo.

Por qué el smartwatch de OnePlus no es como los demás baratos

Cuando buscas un OnePlus por menos de 150 euros, la trampa habitual es encontrarte con un smartwatch que te dura dos días de batería y te da cuatro datos de salud poco fiables. El Watch Lite rompe ese patrón con hasta siete días de autonomía y sensores que los usuarios están calificando de sorprendentemente precisos.

El seguimiento de salud incluye frecuencia cardíaca continua, SpO2, estrés y monitorización del sueño por fases. No son funciones decorativas: el sistema genera informes diarios que tienen sentido incluso para quienes no son deportistas habituales.

Más de 100 deportes y GPS: el OnePlus que va en serio

El OnePlus Watch Lite integra GPS propio, lo que significa que puedes salir a correr o en bici sin llevar el móvil encima y seguir registrando la ruta con precisión. No es un GPS decorativo: el reloj calcula distancia, ritmo y altitud de forma autónoma.

Pero el detalle que más ha sorprendido a los usuarios es que el smartwatch reconoce más de 100 modos deportivos, incluyendo tenis con estadísticas de servicios y golpes de derecha. Para un reloj de 100 euros, eso es un nivel de detalle que no se esperaba nadie.

Resistencia, diseño y conectividad: tres motivos para no dudar

La certificación 5ATM e IP68 garantiza que el OnePlus Watch Lite aguanta bajo el agua hasta 50 metros de profundidad. Puedes llevarlo en la piscina, bajo la lluvia o en la ducha sin ninguna preocupación.

La conectividad Bluetooth permite gestionar notificaciones, llamadas y música directamente desde la muñeca. El smartwatch es compatible con Android e iOS, por lo que no importa qué móvil tengas: la experiencia funciona igual de bien.

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Característica OnePlus Watch Lite Competencia a precio similar Pantalla AMOLED 1.46" LCD o AMOLED básico Batería Hasta 7 días 2-4 días GPS Propio integrado Asistido (requiere móvil) Resistencia al agua 5ATM + IP68 IP67 en muchos casos Modos deportivos Más de 100 20-50 de media

El futuro del smartwatch económico y lo que OnePlus tiene preparado

El mercado de los relojes inteligentes de gama media está viviendo su mejor momento. Las marcas asiáticas han comprendido que el comprador europeo no renuncia a la calidad aunque ajuste el presupuesto, y OnePlus es hoy el exponente más claro de esa filosofía.

Si estás pensando en comprar el OnePlus Watch Lite, el consejo es claro: no esperes. Los descuentos de esta magnitud —casi la mitad del precio oficial— son ventanas cortas. A lo largo de 2026, el smartwatch seguirá ganando visibilidad en España, y con ella, los precios de oferta tenderán a subir conforme se normalice la demanda.