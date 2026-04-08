Destinan medio millón de euros para renovar las piscinas y jardines del refugio favorito de Felipe VI

Los muros del emblemático Palacio de Marivent se preparan para experimentar una de las transformaciones arquitectónicas más importantes de su historia reciente. Tras más de dos décadas de continuos veraneos reales sin acometer ninguna obra de gran calado, las autoridades han decidido intervenir.

El complejo, situado en el acantilado de Cala Major en Mallorca y que sirve como escenario principal para Felipe VI y la Familia Real Española durante la temporada estival, afronta un proceso de restauración integral. Esta intervención cuenta con el respaldo y la aprobación del Govern balear, inyectando un presupuesto que ronda el medio millón de euros para sanear un recinto castigado por el incesante clima mediterráneo.

La intención detrás de este importante desembolso económico busca frenar un deterioro evidente que el simple mantenimiento ordinario ya no logra ocultar. El proyecto técnico contempla un despliegue de operarios que comenzará a trabajar sobre el terreno el próximo 15 de abril. A partir de esa fecha, el recinto mallorquín se convertirá en un gran espacio de obras para asegurar la viabilidad estructural de la propiedad y garantizar la seguridad de todos sus ocupantes e invitados durante las próximas décadas.

Publicidad

Las obras que cambiarán el verano de Felipe VI y Letizia en Mallorca

Las obras que cambiarán el verano de Felipe VI y Letizia en Mallorca | Fuente: Europa Press

El paso de los años y la agresividad de la salinidad marina han dejado huella en la estructura del histórico recinto vacacional. Según detalla la memoria justificativa del proyecto arquitectónico al que ha tenido acceso este medio, las labores planificadas “van más allá de las tareas de mantenimiento anual”. El objetivo primordial es sustituir por completo aquellas “instalaciones obsoletas o deterioradas” que comprometen el funcionamiento diario de la finca.

Según Infobae, desde fuentes oficiales vinculadas a la administración, mantienen un discurso tranquilizador al afirmar que el complejo conserva un estado general “relativamente bueno” y que las instalaciones presentan unas condiciones “relativamente buenas de habitabilidad”. No obstante, los informes técnicos que sustentan la licitación de las obras evidencian deficiencias visibles que requerían una acción inmediata para adecuar el palacio a las necesidades institucionales de Felipe VI y Letizia.

Humedades y riesgo real de desprendimientos en la estructura del complejo

Uno de los frentes más urgentes que abordarán los especialistas afecta directamente a la fachada del edificio principal y a sus elementos ornamentales. Los técnicos han alertado sobre un riesgo latente de desprendimiento en piezas decorativas y balaustradas, lo que exige una reparación milimétrica para evitar accidentes. A esto se suma la necesidad de sustituir baldosas cerámicas gravemente deterioradas y rehabilitar componentes específicos, como una fuente de cerámica que actualmente proyecta una imagen de marcado abandono ante los visitantes.

El plan de trabajo también pone el foco en el interior y en los cerramientos. Las humedades y las fisuras detectadas en la torre principal y en las terrazas de la primera planta figuran entre las reparaciones prioritarias. Asimismo, se ha previsto la restauración integral de maderas, la actualización de los muros exteriores y la mejora sustancial de los empedrados y caminos de acceso. Estas intervenciones se extenderán a todos los edificios anexos que conforman el perímetro real, mejorando las infraestructuras de Son Vent, Barlovento, Embat y Sotavento.

Una reforma profunda para las piscinas y los jardines de Joan Miró

Una reforma profunda para las piscinas y los jardines de Joan Miró | Fuente: Europa Press

El apartado de las zonas de ocio y esparcimiento absorberá una parte importante del presupuesto aprobado por el Govern balear. Las piscinas del recinto, prestando especial atención a las ubicadas en Marivent y en Son Vent, acusan problemas técnicos graves. La hoja de ruta marca la sustitución completa de la maquinaria de bombeo, la adecuación de los vestuarios y la reparación minuciosa de los bordes y pavimentos que han sufrido un nivel de erosión crítico con el paso de los veranos.

Por su parte, los jardines representan el pulmón verde del palacio y uno de sus mayores atractivos turísticos, especialmente por albergar hasta doce esculturas cedidas por la familia de Joan Miró. En este entorno, abierto parcialmente al escrutinio del público, se llevará a cabo una renovación total del sistema de riego y se actualizará la iluminación mediante la colocación de nuevos focos. Los operarios también tendrán la tarea de reparar las canalizaciones subterráneas que han resultado dañadas por la antigüedad de los materiales y la presión de las raíces de los árboles centenarios. Adicionalmente, se reformarán los baños exteriores y el camino de acceso al palacio, mejorando la experiencia de los visitantes regulares.

La incógnita sobre la agenda institucional y el regreso de la infanta Cristina

El calendario estipulado para estas reformas plantea un escenario lleno de interrogantes sobre la organización de las próximas vacaciones estivales de la monarquía. Aunque la duración de los trabajos se estima en seis meses a partir de abril, los plazos podrían prolongarse hasta finales del año 2026 en caso de surgir complicaciones técnicas inesperadas. Esta variable temporal afecta directamente a las costumbres de Felipe VI y Letizia, quienes habitualmente desembarcan en la isla balear a finales de julio para cumplir con las tradicionales regatas, iniciando el grueso de su agenda institucional a principios del mes de agosto.

Publicidad

En paralelo a la logística de las obras, el recinto sigue siendo noticia por los movimientos de la propia familia. Recientemente, la presencia de la infanta Cristina junto a la reina Sofía en las dependencias de Marivent acaparó los titulares. Diversos observadores de la casa real interpretan este encuentro veraniego como un claro símbolo de la progresiva normalización de la figura de la infanta, quien retoma espacios compartidos tras muchos años manteniendo una estricta discreción institucional alejada de los focos.

El origen privado de una mansión centenaria con vistas a la bahía de Palma

El origen privado de una mansión centenaria con vistas a la bahía de Palma | Fuente: Europa Press

Para comprender la magnitud de este proyecto, es imprescindible repasar el valor histórico del inmueble. El Palacio de Marivent no nació con vocación de alojar a jefes de Estado. Fue construido entre los años 1923 y 1925 bajo las directrices del arquitecto Guillem Forteza. El encargo original provino del pintor Juan de Saridakis y su esposa, Laura Mounier, quienes idearon el edificio como una espectacular residencia privada.

El destino de esta mansión dio un giro drástico décadas más tarde cuando pasó a manos de la antigua Diputación de Palma en 1966. Siete años después, a principios de los setenta, el recinto fue cedido para convertirse en el refugio estival de los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía. Hoy en día, la propiedad abarca más de 2.000 metros cuadrados de superficie, ofreciendo unas vistas inigualables a la bahía de Palma y consolidándose como la residencia fija de la reina Sofía durante el verano y el destino protocolario de Felipe VI y Letizia.

La ejecución de este plan de medio millón de euros busca precisamente blindar ese legado histórico. Tras 25 años sin intervenciones integrales, la inyección económica permitirá modernizar las instalaciones, asegurando el máximo confort para la familia real y garantizando la viabilidad de un edificio que representa uno de los grandes emblemas arquitectónicos e institucionales del verano en España.