La 1, Antena 3 y Telecinco lo apuestan todo a sus novedades de abril: 'Barrio Esperanza', 'Mask Singer' y 'La Isla de las Tentaciones'

​Tras el periodo de Semana Santa, los canales tradicionales inician el tramo final del curso televisivo. La 1 de TVE, Antena 3 y Telecinco inician el tramo final del curso televisivo. Este trimestre es fundamental para cerrar las estadísticas de audiencia en junio y para captar la inversión publicitaria.

Y es que La 1 prepara un arsenal de novedades tras el estreno de la nueva edición de MasterChef. Uno de los movimientos más destacados es el salto de Henar Álvarez a la cadena principal con el espacio Al cielo con ella. El programa llega desde La 2 y contará con una entrevista a Shakira como principal reclamo para su primera emisión en la noche de los martes.

HENAR ÁLVAREZ Y SHAKIRA LIDERAN LAS NOVEDADES DE LA 1 Y TVE EN ABRIL

​En el ámbito de la ficción, la cadena pública anuncia el estreno de Barrio Esperanza, una comedia que cuenta con la participación de Mariona Terés.

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Por otro lado, la divulgación y el análisis social ganan peso en la parrilla. Carles Tamayo presenta el documental Se nos ha ido de las manos, donde se cuestionan temas normalizados por la sociedad.

También destaca el formato El juicio, con José Luis Sastre al frente. Este espacio recrea la estructura de un tribunal con un jurado popular para debatir asuntos sociales de actualidad. En La 2, Iñaki Gabilondo recorrerá la historia del idioma en La gran aventura de la lengua española, mientras que Joaquín Reyes aportará una visión humorística de los acontecimientos pasados en Aprobado en historia.

​ANTENA 3 Y LA SEXTA APUESTAN POR MASK SINGER Y NUEVOS FICHAJES DE ATRESMEDIA

​Antena 3 centra su estrategia en el horario de máxima audiencia con formatos consolidados y caras conocidas. El miércoles 8 de abril comienza la quinta entrega de Mask Singer.

La principal novedad reside en el equipo de investigadores, que suma a Juan y Medio, Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo junto a la presencia de Ana Milán. El viernes 10 de abril será el turno de Tu cara me suena, que contará con participantes como Jesulín de Ubrique y Sole Giménez. La cadena busca liderar las noches de los fines de semana con estas competiciones musicales protagonizadas por figuras públicas.

​La noche de los jueves será para la ficción con la serie ¿A qué estás esperando?, adaptación de las obras de Megan Maxwell. En el apartado de nuevos concursos, Àngel Llàcer presenta Una fiesta de muerte, un juego de misterio donde invitados como Marta Sánchez o Antonio Resines deben descubrir a un asesino ficticio. Además, la marca La Voz Kids regresará con un jurado renovado compuesto por Edurne, Luis Fonsi, Ana Mena y Antonio Orozco. Por su parte, La Sexta celebra sus 20 años con fichajes como Marc Giró, que estrena Cara al show, y Aimar Bretos, que prepara La noche de Aimar. Alberto Chicote también vuelve con Servicio secreto, una inspección de cocinas basada en un modelo de Gordon Ramsay.

'Barrio Esperanza' estrena su nueva temporada en La 1 de Tve este mes de abril Fuente: RTVE

​TELECINCO SIGUE APOSTANDO POR LOS REALITIES A PARTIR DE ABRIL

​Telecinco mantiene una línea continuista basada en los productos que han sostenido su audiencia en los últimos meses. La emisión de Supervivientes ocupa tres noches semanales, lo que reduce el margen para introducir nuevos programas.

La principal incorporación para este trimestre es la décima entrega de La isla de las tentaciones, aunque la cadena de Mediaset todavía no ha fijado una fecha exacta en el calendario. El canal confía en la fidelidad de sus espectadores hacia este tipo de contenidos para cerrar la temporada con datos competitivos frente a sus rivales directos.

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​Fuera del horario nocturno, la sobremesa de los fines de semana contará con Visto lo visto, presentado por Verónica Dulanto. El programa se centrará en la difusión y comentario de vídeos virales procedentes de las redes sociales. En cuanto a Cuatro, el grupo de comunicación ha decidido mantener sus formatos estrella sin anunciar grandes cambios de estructura. Programas como Horizonte, Código 10 o el espacio sobre relaciones personales Ex. La vida después seguirán formando parte de la columna vertebral del canal. La estrategia global del grupo se basa en reforzar lo ya conocido antes que en arriesgar con producciones de género desconocido.

​Las cadenas tradicionales realizan su mayor esfuerzo en este periodo debido a la importancia de la facturación comercial y de publicidad antes del verano. La llegada de casi una veintena de programas nuevos supone un movimiento de fichas constante para tratar de atraer al espectador hacia el televisor. Los grupos de comunicación han diseñado parrillas donde el entretenimiento familiar y los rostros de gran popularidad son el motor principal. La competencia entre la televisión pública y los grupos privados se intensifica en estas semanas para determinar quién ostentará el liderazgo del curso antes de las vacaciones estivales.

Los perfiles de las cinco parejas de ‘La isla de las tentaciones 10’ | Fuente: Telecinco

​Este trimestre también se caracteriza por la búsqueda de nuevos perfiles de audiencia. La inclusión de creadores de contenido digital y periodistas procedentes del ámbito radiofónico busca conectar con un público que consume televisión de una manera distinta. La primavera televisiva de 2026 se presenta como uno de los tramos más agitados del año, con una oferta que intenta equilibrar la divulgación, la ficción nacional y los grandes espectáculos de variedades. El éxito de estas apuestas marcará la tendencia de programación para la próxima temporada que comenzará en septiembre.