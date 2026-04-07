Vodafone reivindica la "Calidad sin pagar de más" en su nueva campaña con Luis Zahera

Vodafone estrena hoy nueva campaña publicitaria de la mano de Luis Zahera (El reino, 2018, As bestas, 2022, Animal 2025), uno de los actores más versátiles y reconocidos del cine y la televisión española, ganador de dos premios Goya al mejor actor de reparto.



La nueva campaña, ideada por la Agencia LLYC, arranca hoy en TV, OOH y medios digitales: una invitación a descubrir que con Vodafone puedes tener la mejor calidad...sin pagar de más. Se trata de una evolución del posicionamiento “Calidad Vodafone a precios de hoy” que da un paso más para lanzar “La Solución Vodafone”. Una propuesta que conecta con una verdad muy real del consumidor: porque ese dolor que te impide disfrutar de tu conexión tiene un origen claro...pagar de más. Con Vodafone, ese dolor por fin tiene solución.



El nuevo vehículo creativo de la marca apuesta por el uso del humor inteligente, muy en línea con la personalidad y el estilo interpretativo de Luis Zahera, para quien este registro resulta muy natural. En las distintas piezas Zahera encadena personajes - médico o terapeuta de pareja – y juega con cada rol con esa ironía afilada y esa sutileza expresiva tan característica de él.



A través de situaciones cotidianas llevadas al extremo con ingenio diagnostica siempre el mismo mal: “Esto que te pasa se llama pagar de más, pero tranquilo, tiene solución” para cerrar invitando a los espectadores a curar esa “dolencia”: “Pásate a la Calidad Vodafone y quítate el dolor de pagar de más”.



Zahera acompañará a Vodafone en la presentación del plan más completo para hogares, que incluye fibra, 2 líneas móviles ilimitadas, Vodafone TV con más de 100 canales y tres plataformas de streaming de las más utilizadas por solo 49€ durante 3 meses (después 69€/mes). El plan destacado incluye:

Fibra a 600Mbps . Instalación y router gratis. Fijo con llamadas ilimitadas incluido.

. Instalación y router gratis. Fijo con llamadas ilimitadas incluido. 2 líneas móviles ilimitadas con 160GB a máxima velocidad 5G (después 2Mbps).

con 160GB a máxima velocidad 5G (después 2Mbps). Vodafone TV con más de 100 canales de series, cine y entretenimiento, y funcionalidad multidispositivo, incluye decodificador 4K.

con más de 100 canales de series, cine y entretenimiento, y funcionalidad multidispositivo, incluye decodificador 4K. 3 plataformas de streaming: Netflix, Disney+ y Prime.

Este plan se puede combinar con subscripción de HBOMax y con versión de 4 suscripciones de contenido de TV, reiterando el compromiso de Vodafone por ofrecer la oferta de entretenimiento más amplia del mercado.



Además, Vodafone ofrece con este plan dispositivos a 0€ en toda su gama de tecnología y hogar:

Smartphones, como el Samsung Galaxy A16

Smartwatches, como el Xiaomi RedMi Wacth 5

Dispositivos para el hogar como la Xiaomi Smart Air Fryer 6,6l. o un altavoz JBL Grip…

Más información en: https://www.vodafone.es/c/particulares/es/