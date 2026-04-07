Aday Mara, el gigante que aprendió a jugar al estilo americano para hacer historia

​El jugador zaragozano Aday Mara ha logrado el título de la NCAA con la Universidad de Michigan. A sus 21 años, este pívot de 2,21 metros es el primer español masculino en obtener este trofeo universitario en Estados Unidos.

El proceso para alcanzar este resultado ha requerido una transformación profunda en su forma de entender el baloncesto norteamericano. Su paso por las ligas universitarias comenzó con dificultades en la Universidad de UCLA, donde su rendimiento inicial estuvo por debajo de las previsiones iniciales.

​La adaptación de Aday Mara al baloncesto de Estados Unidos tras el paso por UCLA

​En sus dos primeras temporadas en California, Aday Mara registró promedios inferiores a los siete puntos por encuentro. El ritmo de juego en la competición estadounidense, marcado por una velocidad y un contacto físico superior al europeo, supuso un reto para su adaptación.

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Durante ese tiempo, el jugador tuvo que trabajar en su movilidad y en la resistencia necesaria para competir contra rivales de gran envergadura. Esta etapa inicial de dudas terminó en abril de 2025, cuando decidió cambiar de equipo y fichar por los Michigan Wolverines.

​El traslado a Michigan bajo las órdenes de Dusty May ha sido el factor determinante en su progresión actual. En este nuevo entorno, Mara ha incrementado sus estadísticas hasta alcanzar los 12,2 puntos, 6,8 rebotes y 2,5 asistencias por partido.

El camino de Mara desde el inicio en California hasta el éxito en Michigan

El jugador ha mejorado su capacidad para intimidar en defensa y ha desarrollado una visión de pase efectiva desde posiciones altas del poste. Estas habilidades han permitido que su equipo recupere un protagonismo que no tenía desde finales de la década de los ochenta.

​Durante la fase final del torneo, conocida como 'March Madness', el rendimiento de Aday Mara subió hasta los 14,7 puntos de media. En el partido definitivo contra los Connecticut Huskies, disputado en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis ante 70.000 personas, el pívot estuvo en pista treinta minutos.

Aday Mara, historia del baloncesto español Fuente: Agencias

Aportó ocho puntos, cuatro rebotes y puso un tapón. Su presencia en la zona condicionó los movimientos del equipo rival y facilitó que sus compañeros encontraran espacios para anotar. El marcador final de 69-63 certificó el éxito de una estrategia basada en el aprovechamiento de su estatura y técnica.

Aday Mara pone la mirada en el Draft de la NBA y el salto profesional

​Este título cierra un ciclo de aprendizaje personal. El jugador ha pasado de desconocer el funcionamiento del sistema universitario a integrarse plenamente en su dinámica competitiva.

La formación recibida en las categorías inferiores del Basket Zaragoza y su debut temprano en la liga ACB le dieron la base técnica, pero ha sido en Michigan donde ha adquirido la dureza física necesaria para el baloncesto profesional de élite. La prensa especializada y los ojeadores destacan ahora su madurez en la toma de decisiones durante los momentos críticos de los partidos.

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​La victoria en la NCAA sitúa a Aday Mara en una posición favorable para el próximo Draft de la NBA. Tras ser parte del quinteto inicial del torneo, las opciones de ser elegido en las primeras posiciones han aumentado de forma considerable. El jugador debe decidir ahora si da el salto definitivo a la liga profesional o si continúa un año más en el sistema universitario. Su trayectoria demuestra que ha sabido ajustar su juego a las exigencias de una competición distinta a la europea, logrando un hito histórico para el deporte español.