‘Sueños de libertad’ pierde a uno de sus protagonistas tras 500 episodios siendo parte de la serie

La serie ‘Sueños de libertad’ ha cerrado una etapa relevante en su desarrollo narrativo con la salida de uno de sus personajes más reconocibles. La ficción diaria de Antena 3, centrada en las tramas de Perfumerías de la Reina, ha despedido a una figura que llevaba más de 500 episodios formando parte activa del relato.

El adiós se ha producido tras la emisión de los capítulos 530 y 531, en los que se ha podido ver la última intervención del personaje antes de abandonar definitivamente la historia. La despedida no solo ha tenido reflejo en pantalla. También ha generado una reacción inmediata dentro del propio equipo. Natalia Sánchez, una de las protagonistas de ‘Sueños de libertad’, ha querido pronunciar un mensaje público, difundido a través de las redes sociales de Antena 3.

Natalia Sánchez se despide con un mensaje muy personal de un personaje clave de ‘Sueños de libertad’

Natalia Sánchez se despide con un mensaje muy personal de un personaje clave de ‘Sueños de libertad’ | Fuente: Antena 3

La actriz no ha evitado mostrar el vínculo que se ha construido durante el tiempo compartido en el rodaje. Su mensaje, breve pero significativo, ha puesto el foco en lo vivido fuera de cámara y en la relación profesional que se ha transformado en algo más cercano. “Corazón, está todo dicho… pero buen viaje. Te voy a echar muchísimo de menos, y has sido lo mejor que me ha pasado. Que te quiero mucho”, ha señalado Natalia Sánchez en un vídeo dedicado a Carolina Lapausa.

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Las palabras no han añadido contexto adicional, pero sí han dejado clara la intensidad del vínculo entre ambas. No se trata de una despedida protocolaria, sino de un mensaje que resume dos años de trabajo conjunto dentro de ‘Sueños de libertad’.

Carolina Lapausa cierra su etapa como Luz Borrell

Carolina Lapausa cierra su etapa como Luz Borrell | Fuente: Antena 3

La actriz Carolina Lapausa formaba parte del elenco principal desde la primera temporada, dando vida a Luz Borrell. Su personaje, con peso en varias de las tramas centrales, ha sido uno de los ejes en el entorno del dispensario y en las relaciones personales dentro de la serie.

Su salida se ha producido tras la emisión del episodio del martes 31 de marzo, en el que se ha visto su marcha hacia Barcelona. Dentro del relato, la doctora deja Toledo para reunirse con su marido, Luis, cerrando así su arco argumental.

La decisión del personaje no llega en un momento neutro. Se produce después de haber atravesado uno de los episodios más complejos de su historia personal: cumplir la última voluntad de su padre y ayudarle a morir. Ese hecho marca un antes y un después en su evolución y explica, en parte, la necesidad de cambiar de etapa. Durante su recorrido, su relación con Begoña ha servido como uno de los puntos de apoyo del discurso de la serie, especialmente en lo que respecta a la igualdad entre hombres y mujeres.

El rodaje de la última escena y el cierre emocional

El rodaje de la última escena y el cierre emocional | Fuente: Antena 3

La salida de Carolina Lapausa también ha tenido su reflejo en el material compartido por Atresmedia. El grupo ha difundido imágenes del rodaje de la última secuencia del personaje, acompañadas de declaraciones de la actriz.

“Muchas veces, el texto hablaba de mí también. Han sido dos años muy felices para mí. Ha sido una suerte caer en este proyecto, las palabras que decía Luz también, de alguna manera, las podría haber dicho yo. […] Es un regalo esta despedida que me han hecho”, ha explicado.

La intérprete se ha dirigido al equipo con un ramo de flores en la mano, en un intento de contener la emoción del momento. “Venir aquí es un regalo. Ha sido un regalo el trabajo, el personaje, pero, sobre todo, los compañeros”, ha señalado.

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Antes de cerrar su intervención, ha querido reconocer también el trabajo de quienes no aparecen en pantalla. “Voy a echar mucho de menos a toda esta panda”, ha añadido, ampliando su agradecimiento al conjunto del equipo técnico.

‘Sueños de libertad’ avanza hacia nuevas tramas este lunes tras la despedida

‘Sueños de libertad’ avanza hacia nuevas tramas este lunes tras la despedida | Fuente: Antena 3

La salida de Luz Borrell abre un nuevo escenario dentro de ‘Sueños de libertad’, que continuará desarrollando sus historias con cambios en las dinámicas entre personajes. La ficción mantiene su ritmo habitual y ya tiene preparado el desarrollo de los próximos episodios.

En el capítulo previsto para el 6 de abril, varias tramas avanzarán de forma paralela. Mabel seguirá afectada tras descubrir la infidelidad de su padre y optará por no compartir la información con su hermano Miguel, al menos de momento. La joven no encontrará consuelo ni siquiera en el gesto de Salva, mientras la tensión familiar se mantiene.

En otro plano, Gregorio informará a Salva de una entrevista de trabajo que podría ayudarle a reconducir su vida después de su paso por prisión. Sin embargo, esa opción no terminará de resolverse como esperaba.

Beatriz, por su parte, mostrará preocupación ante el enfrentamiento entre Gabriel y Begoña, ya que teme que esa situación afecte directamente a su estrategia de chantaje. En la casa de los De La Reina, Pelayo se sentirá responsable del malestar de Marta tras la marcha de Fina, lo que le llevará a plantear una recepción para mejorar la imagen de la familia tras las informaciones publicadas sobre Damián.

En la tienda, Begoña conocerá a Valentina, una nueva dependienta con la que Andrés comenzará a estrechar lazos. Mientras tanto, en el dispensario, Miguel presionará a su madre para que intente recomponer la relación con su padre. Será entonces cuando Mabel le empuje a hablar directamente con él, lo que llevará a Pablo a confesar la verdad sobre su infidelidad.

El conflicto entre Gabriel y Begoña también continuará. Él le reprochará haber dejado al pequeño Juan al cuidado de Beatriz, en una discusión de la que será testigo Eduardo, el chófer, quien no dudará en mostrar su apoyo a la enfermera.

En paralelo, Gregorio tomará una decisión tras no superar su entrevista de trabajo y optará por aliarse con Álvaro. Damián, por su parte, intentará encontrar una solución para recuperar la relación con Julia, aunque Digna le recomendará que deje pasar el tiempo.

Otros frentes también avanzarán. Carmen se sorprenderá al ver el regreso de David a Toledo, quien asumirá las obras de la casa cuna y dejará claro que su anterior acercamiento no tendrá continuidad. Finalmente, Tasio dará un paso al frente al confesar sus sentimientos a Paula, lo que desembocará en un beso entre ambos.