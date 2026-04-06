A solas por Madrid: El plan secreto de la reina Letizia que no incluyó a Felipe VI

La ausencia de actos oficiales durante la Semana Santa ha permitido a la Familia Real moverse con discreción. Sin compromisos en agenda, los reyes y sus hijas han optado por planes personales en Madrid, lejos del foco institucional que suele marcar su actividad pública. En ese contexto, ha trascendido una de las salidas más comentadas de estos días: la asistencia de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía a uno de los conciertos de Rosalía en la capital.

Este tipo de escapadas encaja con una dinámica que se ha consolidado en los últimos años. Desde que dejaron de acudir a la tradicional cita de Pascua en Mallorca, los días festivos se han transformado en una oportunidad para realizar actividades privadas, sin cobertura oficial. Mientras la reina Sofía sí ha mantenido su presencia en ese acto, Felipe VI y su familia han optado por alternativas más discretas.

Durante esta semana, además de su presencia en una procesión celebrada en el barrio madrileño de Carabanchel el Viernes Santo, la familia ha protagonizado otra aparición inesperada. Esta vez, en un entorno completamente distinto: un concierto multitudinario que ha reunido a miles de personas en el Movistar Arena.

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Un evento multitudinario con más de 70.000 asistentes

Rosalía en el Movistar Arena de Madrid. Sharon Lopez

La gira ‘LUX Tour’ de Rosalía ha convertido Madrid en uno de los puntos clave de su recorrido por España. La artista catalana ha ofrecido cuatro conciertos —los días 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril— en los que ha congregado a más de 70.000 asistentes, consolidando el éxito de su nuevo trabajo.

La expectación en torno a estas fechas comenzó meses atrás, cuando las entradas salieron a la venta y se agotaron rápidamente. Tras una larga espera, el público ha podido disfrutar de un espectáculo que combina música en directo, coreografía y una cuidada puesta en escena. En una de esas noches, concretamente en la última fecha celebrada el 4 de abril, se produjo la presencia de la reina Letizia junto a sus hijas. La información fue difundida por la periodista Marta Riesco, quien aseguró haber tenido acceso a imágenes que confirmaban su asistencia.

“Una cita de chicas” sin la presencia del rey Felipe VI

“Una cita de chicas” sin la presencia del rey Felipe VI | Fuente: Europa Press

En los días previos, algunos rumores apuntaban a la posible asistencia del rey Felipe VI junto a la princesa Leonor en una de las primeras fechas del concierto. Sin embargo, esas informaciones no llegaron a confirmarse y, según los datos disponibles, el monarca no formó parte de este plan.

Fue Marta Riesco quien aclaró los detalles de la presencia de la reina Letizia y sus hijas, describiendo la velada como “una cita de chicas”. En sus palabras, “no solo yo he estado en este concierto tan brutal y espectacular, sino que hoy, sí que sí, han estado la Reina y las infantas”.

La periodista explicó que las tres disfrutaron del espectáculo desde el público, sin ocupar un espacio apartado, lo que permitió que pasaran relativamente desapercibidas durante gran parte del concierto. También detalló el momento de su llegada y salida del recinto: “han llegado minutos después de que comenzara el concierto y se han ido antes de que comenzaran los primeros acordes de Magnolias”. Sobre este último punto, añadió su propia valoración: “Una pena, porque para mí ha sido una de las mejores canciones del concierto”.

Testimonios, imágenes y un breve diálogo con la reina Letizia

Testimonios, imágenes y un breve diálogo con la reina Letizia | Fuente: Casa de S.M el Rey en X

La información compartida por Riesco se basa en el testimonio de una persona que se encontraba en el concierto y que, además de enviar varias imágenes, pudo interactuar brevemente con la reina. En esas fotografías se observa a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía integradas entre el público, siguiendo el espectáculo con normalidad.

El relato incluye un breve intercambio que tuvo lugar durante el evento: “Me preguntó eres de aquí, y yo: 'No, estoy viendo el concierto con mi novio, pero la he visto y quería decirle que la admiro mucho y que tiene unas hijas monísimas'”. La respuesta de la reina fue igualmente recogida: “Bueno, ya son mayores”.

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Según este testimonio, la conversación no se prolongó más allá de ese momento, por decisión de la propia persona, que prefirió no incomodar. En cuanto a la imagen que ofrecieron durante la velada, la reina Letizia eligió un top negro sin mangas. La princesa Leonor optó por un top asimétrico azul combinado con un bolso bandolera, mientras que la infanta Sofía vistió también de negro y fue vista utilizando su teléfono móvil para grabar partes del concierto.