“¡Qué ruin!”: María Casado imita a Rosalía en ‘Informativos Telecinco’ y la cantante la corta en directo desatando reacciones

La última edición de ‘Informativos Telecinco Fin de Semana’ dejó una escena poco habitual dentro de este tipo de formato. María Casado, al frente del espacio, introdujo una de las noticias culturales del momento con un enfoque distinto al habitual, acompañada por Carmen Corazzini. El resultado no pasó desapercibido.
El impacto del ‘LUX TOUR’ de Rosalía en Madrid y, en concreto, uno de los elementos más comentados de sus conciertos recientes. Sin embargo, la manera de trasladarlo al espectador fue lo que generó conversación. Ambas presentadoras optaron por recrear en directo el llamado “confesionario” de la artista catalana, un formato que ha cobrado protagonismo en su gira.
No es la primera vez que María Casado introduce este tipo de recursos dentro del informativo. En anteriores ocasiones ya había mostrado una línea más flexible en la presentación de contenidos, algo que ha dividido opiniones entre quienes defienden una narrativa más clásica y quienes valoran una mayor cercanía con el espectador.
El confesionario del ‘LUX TOUR’ llega al plató
El punto de partida fue uno de los momentos más comentados de los conciertos de Rosalía en el Movistar Arena. Durante su gira, la artista ha incorporado un espacio en el que interactúa con invitados que comparten experiencias personales ante el público.
En sus primeras fechas en España, ese espacio ha contado con la participación de perfiles conocidos como SoyUnaPringada, Metrika y Aitana. Este último caso ha tenido especial repercusión, ya que la cantante abordó cuestiones relacionadas con su vida sentimental ante miles de asistentes.
Ese formato fue el que María Casado y Carmen Corazzini trasladaron al informativo. Lo hicieron manteniendo la estructura del “confesionario”, pero adaptándolo al tono del programa, con un enfoque más ligero sin perder el hilo informativo.
María Casado y Carmen Corazzini comparten experiencias personales
Durante la recreación, ambas periodistas intercambiaron confidencias personales en un tono distendido. Fue María Casado quien dio el primer paso al revelar una experiencia propia: “En este confesionario del amor, te cuento que a mí me han dejado por whatsapp”.
La reacción de su compañera no tardó en llegar. “¡Qué ruin!”, respondió Carmen Corazzini, dando pie a que ella misma compartiera otra vivencia. “A mí me han dejado en Nochevieja. Fue mi primer mensaje del año”, explicó. El intercambio continuó entre risas, con una reflexión que cerró ese momento: “Tú y yo tenemos para escribir un libro”. Con ello, ambas dieron paso a la explicación del fenómeno que estaban introduciendo, conectando la anécdota personal con el contenido informativo.
Aitana y su testimonio en el concierto de Rosalía
El origen de este enfoque estaba en lo ocurrido durante uno de los conciertos de Rosalía en Madrid. En ese contexto, Aitana participó en el confesionario de la artista y compartió detalles sobre sus relaciones sentimentales.
“Yo he estado con mucha gente. Con deportistas, con actores, con cantantes… Con todo el mundo, muy famosos y con mucho dinero, porque yo no gano nada, entonces los necesito”, señaló en tono irónico. Más adelante, hizo referencia a una relación pasada sin mencionar directamente el nombre. “Te voy a ser sincera… Fue muy bueno, malo no fue. Pero llegó un punto en que dije: 'No sé que está pasando'. Todo iba muy bien. Enamoramiento fuerte normal, tampoco una locura. Pero es verdad que cuando ya íbamos a hacer un año, se acabó. Un año, no más de un año”. El relato continuó con un detalle que marcó el tono de la conversación: “Me lo dijo. Y yo digo: 'bueno, por lo menos es sincero'. Bueno, pues lo dijo así y yo dije: 'pues ya está lo dejamos'”.
La reacción de Rosalía y el eco mediático
Durante ese mismo momento, Rosalía intervino con una reflexión que aportó contexto a la historia. “Será uno que… puede ser… a ver si adivino. ¿Será uno que hizo una maniobra de marketing diciendo algo de mí?”, planteó.
La respuesta afirmativa de Aitana dio pie a una nueva revelación por parte de la artista: “¡Lo sabía! Tengo que confesar otra cosa. A mí me pidió disculpas y no se lo perdoné. ¡Perdón!”. El intercambio cerró con un consejo: “Si en el primer año había problemas, ahí no es, hermana. Ahí no es. Pero tú te ves muy feliz, muy guapa y muy radiante”.
Este conjunto de declaraciones tuvo una rápida repercusión en redes y medios, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la gira. La decisión de trasladar ese fenómeno al informativo mediante una recreación ha vuelto a poner el foco en el estilo de María Casado. Su etapa en ‘Informativos Telecinco’ se está caracterizando por introducir elementos poco habituales en este tipo de espacios.
Desde momentos musicales hasta intervenciones más cercanas al espectador, la presentadora ha ido construyendo una línea reconocible. En este caso, el uso del confesionario sirvió como puente entre el entretenimiento y la información cultural. El gesto no quedó ahí. Tras la recreación, Casado explicó el contexto del ‘LUX TOUR’ y el impacto de Rosalía, aportando los datos necesarios para situar la noticia dentro del informativo.