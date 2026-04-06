¿30 grados hoy? Los puntos de España donde el termómetro se dispara este lunes 6 de abril

La jornada ha comenzado con cielos despejados y bancos de niebla aislados en el Mediterráneo, pero lo más destacado es el ascenso térmico. Las máximas están subiendo de forma "notable" en el área cantábrica y el norte de Galicia. Los registros se sitúan mayoritariamente entre los 25°C y los 30°C, una anomalía térmica que se hace notar especialmente en la mitad sur de la vertiente atlántica, donde localmente se superará la barrera de los 30°C.

A pesar del sol radiante de la mañana, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de un cambio de tendencia. A última hora de la tarde, la nubosidad aumentará de forma compacta en la mitad occidental. Galicia será la puerta de entrada para las precipitaciones, que podrían extenderse a otros puntos del tercio oeste peninsular antes de que termine el día.

Las 3 alertas meteorológicas para hoy

Aviso Amarillo en Cádiz: El viento de Levante es el protagonista en el Estrecho, con rachas muy fuertes de hasta 80 km/h y un fuerte oleaje que mantiene activados los avisos de nivel amarillo. Calima en el Suroeste: Es posible la presencia de polvo en suspensión en la mitad sur, lo que podría dar lugar a cielos turbios y empeorar ligeramente la calidad del aire. Inestabilidad en Canarias: El archipiélago se mantiene al margen del calor peninsular con un flujo del noroeste que dejará intervalos nubosos y lluvias ocasionales en las islas de mayor relieve.

Un respiro térmico en el Levante

Curiosamente, mientras el norte y el sur peninsular sudan, las temperaturas descenderán ligeramente en las zonas del Levante, proporcionando un ambiente algo más fresco y húmedo en comparación con el interior y el oeste.

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Aprovecha las horas de sol

Este 6 de abril se presenta como el último coletazo de un episodio de calor seco antes de que la inestabilidad subtropical tome el mando. La recomendación es disfrutar de las temperaturas agradables durante la mañana y el mediodía, pero tener el paraguas a mano si te encuentras en el oeste peninsular a partir de media tarde. La primavera de 2026 sigue demostrando su cara más voluble.