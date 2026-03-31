Cama para 3: Detalles del primer trío de ‘La Isla de las Tentaciones 10’ y del escándalo que Telecinco no puede tapar

El universo de los realities en España acaba de recibir una sacudida informativa de gran magnitud. Telecinco ha aprovechado la última gala de Conexión Honduras de 'Supervivientes' para emitir un extenso adelanto de tres minutos de ‘La isla de las tentaciones 10’, confirmando así que el formato regresará a la pantalla tan solo ocho semanas después de haber cerrado su etapa anterior. Bajo la conducción de Sandra Barneda, el programa ya ha puesto nombre y apellidos a los diez protagonistas que viajarán a República Dominicana para poner a prueba su fidelidad en un entorno de lujo, fiesta y traiciones.

La cadena ha optado por una estrategia de lanzamiento escalonada, utilizando su plataforma Mediaset Infinity para desvelar los detalles del proceso de selección. Será el próximo lunes 6 de abril cuando se estrene Rumbo a la isla de las tentaciones 2, un espacio dedicado íntegramente a mostrar cómo fueron elegidas las parejas que encabezarán esta edición.

Los perfiles de las cinco parejas de ‘La isla de las tentaciones 10’

Los perfiles de las cinco parejas de ‘La isla de las tentaciones 10’ | Fuente: Telecinco

Entre los nombres más destacados se encuentran José, un valenciano de 35 años, y Nerea, madrileña de 27. Esta pareja ya sabe lo que es ganar en un entorno de presión, pues fueron los vencedores de la primera edición de Jugando con fuego en Netflix, donde se hicieron con un botín de 64.000 euros. Ahora, tras un año de relación, buscan comprobar si su vínculo es lo suficientemente sólido para resistir las tentaciones de la isla.

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Junto a ellos, el casting de 'La isla de las tentaciones 10' se completa con perfiles muy diversos. Luis, de 27 años, y Julia, de 29, llegan desde Alicante tras doce meses de noviazgo. Por su parte, Álex y Ainhoa, ambos de 23 años y naturales de Ibiza, llevan un año y medio compartiendo sus vidas. En un plano de mayor estabilidad temporal aparecen Atamán (27 años) y Leila (28 años), procedentes de Gran Canaria, quienes tras once años de relación quieren confirmar si su amor es definitivo. Finalmente, desde Palma de Mallorca, Christian de 29 años y Mar de 24 años, aterrizarán en el Caribe tras cuatro años de romance previo.

Un avance cargado de caos emocional y fugas desesperadas

Un avance cargado de caos emocional y fugas desesperadas | Fuente: Telecinco

La presentadora Sandra Barneda introduce la temporada de 'La isla de las tentaciones 10' con un discurso cargado de misticismo, donde los solteros aparecen ataviados con capas rojas. “La mayor batalla del amor está a punto de comenzar. Tan solo unos meses después, sobre el mismo lugar en el que los principios pueden marcar sus finales, una poderosa sombra roja irrumpe por primera vez en toda su extensión. Un reino invadido por oscuras sombras de tentación en busca del mayor de los tesoros: el amor”, relata la periodista durante la pieza audiovisual.

El vídeo muestra momentos de absoluta pérdida de control. Se han podido ver ataques de ira que terminan con televisores destrozados, carreras desesperadas de los concursantes por la playa tratando de saltarse los límites de la producción y, por primera vez, se deja caer la posibilidad de un trío entre los participantes. Según explica la propia Barneda en la promo: “Pero ese amor no es el suyo, al menos de momento, porque cinco nuevas parejas llegan dispuestas a demostrar que sus relaciones son invencibles y que no hay tentación capaz de poner fin a sus sueños. Con más miedos, con más inseguridades que nunca, empezará la batalla más dura de sus vidas. Y como en una oscura pesadilla, la tentación les envolverá con su sombra hasta eclipsar su confianza”.

Polémica y ataques en redes sociales tras la presentación de los solteros

Polémica y ataques en redes sociales tras la presentación de los solteros | Fuente: Telecinco

Sin haber comenzado oficialmente las emisiones en abierto de 'La isla de las tentaciones 10', la décima edición ya ha generado su primera gran controversia en las plataformas digitales. El centro de las críticas ha sido Joan, uno de los solteros elegidos para tentar a las parejas. Durante su video de presentación, el joven manifestó una postura abierta sobre sus preferencias afectivas. En su carta de presentación, el joven se expresa así: “Me considero heterosexual, pero no me gustan las etiquetas. Creo que el sexo es para disfrutarlo y pasarlo bien”. Estas declaraciones han provocado una oleada de mensajes despectivos y burlas en redes sociales como X.

La situación se ha tensado todavía más tras la filtración de material íntimo vinculado supuestamente a una cuenta de OnlyFans. En dichos vídeos, el participante aparece con una mujer trans, lo que ha servido de combustible para comentarios tránsfobos y ataques personales contra su integridad. A pesar de la negatividad, también han surgido defensores que critican la hipocresía social ante la orientación sexual masculina. El impacto ha sido tal que las publicaciones de la cadena sobre este concursante ya superan los 4 millones de visualizaciones, convirtiéndolo en el nombre más buscado de la edición antes incluso de pisar la villa.

El objetivo de ‘La isla de las tentaciones 10’ sigue siendo el mismo: responder a la pregunta de si los concursantes están con la persona adecuada. La dinámica de este año parece haber elevado el nivel de conflicto interno, buscando romper la confianza desde los primeros minutos de convivencia. La atmósfera de esta temporada se percibe más oscura y menos festiva que en ocasiones anteriores, centrando el foco en las debilidades psicológicas de los integrantes de las parejas frente a los solteros.

Sandra Barneda cierra el avance con una declaración de intenciones que resume el espíritu de lo que está por venir en Telecinco: “Carreras desesperadas, una revolución en un reino de sentimientos en el que, a pesar de las sombras, encontrarán la respuesta a la gran pregunta: ¿Están junto al amor de sus vidas? La sombra de la tentación ha llegado. Bienvenidos a La isla de las tentaciones”.