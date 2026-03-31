Las confesiones más duras de Jordi Cruz tras el estreno de ‘MasterChef 14’: “Tengo la misma enfermedad que mi padre”

Las cocinas más exigentes de la televisión volvieron a encender sus fogones este 30 de marzo a través de la pantalla de Televisión Española. El regreso del formato culinario por excelencia trae consigo una oleada de novedades. Sin embargo, más allá de los cambios en el plató, la atención se centra en la faceta más íntima de sus protagonistas. Conocer a fondo a quienes juzgan los platos nos ayuda a comprender sus reacciones ante las cámaras, y en esta ocasión, una confesión bastante íntima de Jordi Cruz ha dejado a la audiencia sin palabras.

Durante trece largos años, el público se había acostumbrado a un trío de jueces inamovibles, donde cada miembro desempeñaba un rol perfectamente engranado. Pepe Rodríguez siempre ha sido percibido como el rostro amable, el juez cercano que aporta la nota de humor y la calidez en los momentos de máxima tensión. Por su parte, Samantha Vallejo-Nágera ejercía de apaciguadora nata, además de ser la voz experta a la hora de valorar las siempre complicadas pruebas de repostería y por supuesto, el amigable pero confrontativo, Jordi Cruz.

Pero el panorama ha cambiado radicalmente. El formato regresa sin la presencia de Samantha, dejando un vacío importante en el equipo que ha acompañado a la audiencia durante más de una década. Para suplir esta ausencia, la productora ha apostado por un fichaje que está dando de qué hablar. La influencer culinaria Marta Sanahuja se incorpora como nuevo jurado, aportando una visión fresca y adaptada a los nuevos tiempos de la gastronomía digital.

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En medio de esta reestructuración, la figura del chef catalán, Jordi Cruz, se mantiene como el pilar de la exigencia. Siempre ha sido el más estricto, el juez que no perdona un error técnico y que impone respeto con una sola mirada. No obstante, esa coraza de tipo duro ha ido resquebrajándose poco a poco ante el público. A través de diversas entrevistas recientes, hemos podido descubrir que esa actitud introvertida y severa no es un simple papel televisivo, sino el resultado de una biografía marcada por carencias afectivas.

Cómo ha afectado el peso de un padre ausente en la personalidad de Jordi Cruz

Cómo ha afectado el peso de un padre ausente en la personalidad de Jordi Cruz | Fuente: RTVE

Para entender el comportamiento del juez más temido de la televisión, es necesario viajar a su infancia y analizar la relación que mantuvo con su progenitor. La figura paterna fue determinante en la construcción de su carácter, dejándole una huella imborrable que todavía hoy intenta gestionar. En una sincera entrevista concedida a la revista Lecturas, el cocinero abrió su corazón para explicar el contexto de dureza en el que creció su padre, un hombre que se vio obligado a madurar a base de golpes.

“Mi padre con doce años estaba en una fábrica… creo que se frustró y se enfadó con la vida”, relató Jordi Cruz. Esta realidad forjó a un hombre extremadamente trabajador, pero totalmente incapacitado para establecer vínculos afectivos cálidos con su entorno. El ambiente en el hogar era tenso, marcado por una distancia emocional que el niño percibía a diario. “El padre que yo conocí en los últimos años era un padre con tendencia a estar enfadado”, reconoció con evidente dolor al recordar una etapa vital tan complicada.

Toda esta falta de conexión y frialdad acumulada durante décadas es la clave para entender una de las declaraciones más sobrecogedoras que ha pronunciado el protagonista de nuestra historia al analizarse a sí mismo. Sin tapujos, admitió el daño heredado al afirmar: “Tengo la misma enfermedad que mi padre, que a veces no sabes sentir”.

Un adiós marcado por el alzhéimer y los sentimientos silenciados

El cocinero es plenamente consciente de que ha heredado esa enorme dificultad para exteriorizar lo que siente. Esa incapacidad para expresar las emociones más básicas ha condicionado su manera de interactuar con sus parejas, amigos y compañeros de trabajo. La tragedia de esta incomunicación alcanzó su punto álgido durante los últimos años de vida de su padre, quien sufrió los estragos del alzhéimer, una enfermedad que fue borrando sus recuerdos poco a poco.

Fue precisamente en el lecho de muerte de su padre cuando el muro de contención emocional se derrumbó por completo. Tras toda una vida de silencios y muestras de afecto inexistentes, Jordi Cruz logró romper la barrera en el último suspiro. “Nunca me dijo ‘te quiero’. Ni yo a él. El día que murió pude decírselo… y falleció a las dos horas”, rememoraba. Aquella despedida, aunque llegó en el tiempo de descuento, le permitió cerrar una herida profunda y perdonar la frialdad de un hombre que, simplemente, no supo hacerlo mejor.

La madre heroína que despertó su gran talento culinario

La madre heroína que despertó su gran talento culinario | Fuente: RTVE

Si el lado paterno representaba el frío y la distancia, la figura materna fue el verdadero hogar emocional del jurado. Ella encarna absolutamente todo lo contrario a su marido, erigiéndose como el pilar inquebrantable que sostuvo a la familia en los momentos más oscuros. “Mi madre ha regalado su vida a la familia. Es una heroína”, ha defendido Jordi Cruz públicamente en múltiples ocasiones, dejando claro quién fue su verdadero referente vital.

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El sacrificio constante de esta mujer no solo le brindó la estabilidad afectiva que necesitaba, sino que fue el detonante de su brillante carrera profesional. Viendo a su madre desenvolverse entre cazuelas, nació una vocación imparable. “Quería reproducir lo que mi madre cocinaba… ahí vi que tenía talento y que podía ganarme el cariño”, explicaba durante su participación en el formato televisivo 'Planeta Calleja'.

Durante ese mismo programa presentado por Jesús Calleja, el chef protagonizó un momento verdaderamente conmovedor al leer una carta dedicada a su progenitora. En ella, plasmó todo el agradecimiento que sentía por la educación recibida. “No cabe en una carta todo lo que una madre ha sido para sus hijos”, arrancaba el emotivo escrito. Lejos de guardar rencor por las penurias del pasado, valoró cada obstáculo superado. “No cambiaría ni uno de esos recuerdos… todo me sirvió para aprender”, concluyó.

Hoy en día, el exitoso empresario tiene muy claro qué tipo de educación quiere transmitir a su propia descendencia. A pesar de gozar de una posición económica privilegiada, se niega rotundamente a criar a sus hijos envueltos en algodones o facilitarles un camino libre de obstáculos. Durante una reveladora entrevista con la diseñadora Vicky Martin Berrocal, expuso su visión de la paternidad con una franqueza aplastante. “No quiero dejarles mucho dinero. Me lo voy a gastar yo”, confesaba soltando una carcajada.

Detrás de esa aparente broma se esconde una filosofía educativa inquebrantable fundamentada en la cultura del esfuerzo. “No voy a trabajar toda la vida para que mi hijo se lo gaste. Quiero que se busque la vida como hice yo”, argumentaba Jordi Cruz. Su máxima prioridad es inculcar los mismos valores que le permitieron salir adelante: la independencia real, la constancia en el trabajo y el espíritu de superación constante.