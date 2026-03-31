Los datos de la exhibición de Ona Batlle: 95% de acierto y dominio total en el Clásico

Ona Batlle fue la figura indiscutible del último Clásico. En la victoria por 0-3 del FC Barcelona, la lateral catalana no solo marcó el ritmo del encuentro, sino que fue la pieza que desequilibró el sistema defensivo blanco.

Su actuación llega en un momento de máxima exposición, con su contrato cerca de expirar el 30 de junio y el interés de varios clubes europeos aumentando tras cada jornada. En Valdebebas, Batlle demostró por qué es considerada una de las mejores del mundo en su posición, dominando ambas áreas con una suficiencia técnica asombrosa.

​Ona Batlle, dominio absoluto y números de MVP

​La propuesta defensiva del Real Madrid, con una línea de cinco y una presión baja, otorgó a Ona Batlle una libertad que resultó letal. La lateral se movió con inteligencia en campo rival, conectando constantemente con Graham Hansen y participando de forma activa en la circulación colectiva. Su impacto en el marcador fue inmediato: en el minuto 18, un disparo seco desde la frontal del área batió a Misa para abrir la cuenta. Más tarde, cerraría su hoja de servicios provocando el tercer tanto tras un centro que Lakrar terminó enviando a su propia portería.

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​Los datos de Sofascore y Flashscore respaldan la sensación de superioridad absoluta sobre el césped. Con un 95% de precisión en el pase y 115 toques de balón, la futbolista de Vilassar de Mar fue el motor del equipo desde el costado.

Su despliegue físico le permitió sumar diez contribuciones defensivas y cinco recuperaciones, ganando cuatro de sus cinco entradas directas. El mapa de calor confirma su tendencia ofensiva, pasando la mayor parte del encuentro en territorio madridista y actuando prácticamente como una extremo más en fase de ataque.

​El futuro de la lateral en el mercado europeo

​Con 2.090 minutos disputados en 30 partidos esta temporada, Batlle es una pieza fija en el esquema de Pere Romeu.

Sus registros actuales, que suman tres goles y tres asistencias oficiales, refuerzan su valor de mercado en un momento crítico para su carrera. Su polivalencia y la experiencia previa de tres temporadas en el Manchester United la convierten en un perfil muy codiciado en la liga inglesa, donde su adaptación sería inmediata.

Ona Batlle Fuente: FCBarcelona_es

​Pese a que el FC Barcelona mantiene su intención de renovar a la jugadora, la situación contractual ha activado el interés de equipos como Arsenal, Chelsea o London City. El club azulgrana busca asegurar su continuidad, pero el rendimiento de Batlle en citas de máxima exigencia como el Clásico complica la negociación ante la fuerza de las propuestas extranjeras. Por ahora, la lateral sigue centrada en la competición, acumulando reconocimientos individuales y demostrando que, a sus 26 años, su techo futbolístico todavía parece lejano.

​La resolución de este conflicto contractual marcará la planificación deportiva del Barça para la próxima campaña. Mientras tanto, actuaciones como la de Madrid confirman que, con o sin renovación firmada, la profesionalidad y el nivel de Ona Batlle se mantienen intactos en la búsqueda de nuevos títulos para las vitrinas del club catalán.