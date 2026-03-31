​La última actualización de Transfermarkt ha confirmado lo que era un secreto a voces en los palcos de Segunda: Sergio Arribas ya juega en otra liga. El atacante madrileño del Almería ha firmado la subida más contundente de toda la categoría, aumentando su tasación en 5 millones de euros en apenas un trimestre. Con un valor total de 15 millones, Arribas no solo es el líder indiscutible de su equipo, sino que se ha convertido en el gran agitador de los despachos de cara al próximo mercado de fichajes.

​Este crecimiento tiene una explicación estadística irrebatible. Arribas es, junto a Andrés Martín, el máximo goleador de la categoría con 17 tantos, a los que suma siete asistencias. Su rendimiento en este 2026 está siendo el motor de un Almería que pelea por volver a la élite.

Sin embargo, su éxito es también un foco de conflicto. El Real Madrid todavía posee el 50% de sus derechos, lo que significa que en las oficinas de Valdebebas se sigue con lupa cada exhibición del mediapunta. El club blanco sabe que el valor del jugador está en su punto más alto y el verano será clave para decidir si ejecutan alguna opción o prefieren hacer caja con una venta millonaria.

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​Sergio Arribas mantiene un contrato largo en Almería... pero también una amenaza real de salida

​El Almería fue valiente al apostar por Arribas y blindarlo con un contrato hasta el año 2029. Pero el fútbol no entiende de fechas cuando las cifras se disparan. La realidad es que los 15 millones de euros de su valor actual son una cifra que muy pocos clubes de Segunda pueden ignorar, y que muchos de Primera ya están dispuestos a pagar. El club andaluz se enfrenta a un dilema: intentar retener a su estrella un año más o aprovechar este 'efecto Arribas' para sanear las cuentas.

Escándalo Arribas en la UD Almería: sube 5 millones y el Real Madrid ya se frota las manos Fuente: UDA

​La influencia del madrileño en el juego es total. No solo marca, sino que genera fútbol en cada posesión. Su madurez a los 24 años indica que la división de plata se le ha quedado pequeña. El Real Madrid, que siempre guarda una cláusula de control sobre sus canteranos más brillantes, tiene la sartén por el mango. Si llega una oferta potente de una liga extranjera o de un equipo de la zona alta de LaLiga, el Almería tendrá muy difícil decir que no, especialmente con la presión de repartir ese botín con el club de origen.

​El resto del mercado mira a Almería

​Mientras el caso Arribas acapara todos los focos, otros jugadores también intentan seguir su estela. En Coruña, Yeremay Hernández mantiene el liderato absoluto de valor con 25 millones, pero su subida no ha sido tan agresiva en este último tramo como la del madrileño. Por su parte, en Málaga ha aparecido la figura de Chupe, que con sus 14 goles ha subido su precio hasta los 6 millones. Son talentos jóvenes, como el propio Arribas, que demuestran que el mercado de Segunda está más vivo que nunca.

​El bloque del Racing de Santander también aporta nombres al Top 10, como Peio Canales o Andrés Martín, pero ninguno tiene el impacto mediático y económico que genera ahora mismo Sergio Arribas. La sensación general es que estamos ante los últimos meses del madrileño en la categoría. Su valor de mercado no para de subir y el techo de los 15 millones parece solo una estación de paso.

​La pelota está ahora en el tejado de Luis de la Fuente para la Selección y, sobre todo, en los despachos del Real Madrid y Almería. Cada euro que sube el valor de Arribas es una victoria compartida, pero también un problema para quienes quieren verle vestir de rojiblanco una temporada más. La competitividad de LaLiga Hypermotion ha servido de escaparate perfecto para un futbolista que pedía paso a gritos.

​Con el final de liga a la vuelta de la esquina, el nombre de Sergio Arribas va a protagonizar todas las tertulias. Su subida de 5 millones en tres meses es el síntoma claro de que el Almería tiene en sus filas a un jugador de otra dimensión. El Real Madrid espera, el Almería sueña con el ascenso para retenerlo y el mercado ya prepara las ofertas. Lo que es seguro es que los 15 millones de Arribas son, hoy por hoy, la cifra que marca el paso en el fútbol de plata español.