La incomprendida razón por la que Casa Real le prohíbe a Letizia asistir a funerales de amigos

Desde el preciso instante en que Letizia decidió unir su destino al de Felipe, supeditar su agenda a la Corona se convirtió en su principal obligación diaria. Aquel 1 de noviembre de 2003 marcó una transformación en su vida y en cómo se relaciona.

Letizia Ortiz, una profesional del periodismo con una rutina perfectamente normal y dueña de sus decisiones, decía adiós a la "libertad" de moverse a su antojo. Ya no podía improvisar planes ni acompañar a sus seres queridos sin medir previamente las consecuencias de cada una de sus acciones.

El sacrificio oculto de la reina Letizia lejos de su círculo más íntimo

El sacrificio oculto de la reina Letizia lejos de su círculo más íntimo | Fuente: Casa de S.M el Rey

La vida de la reina Letizia implica sacrificar su presencia en instantes que cualquier persona consideraría irrenunciables. Bodas de amistades de toda la vida, cumpleaños significativos y, sobre todo, funerales. A lo largo de los años, se ha transformado en la gran ausente de citas a las que no ha podido acudir simplemente por el peso que conlleva su papel institucional.

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El ejemplo más reciente y comentado ha sido la misa funeral en memoria de Fernando Ónega. Letizia mantenía un vínculo muy cercano con el veterano periodista y es, además, una de las mejores amigas de su hija Sonsoles. A pesar de esa conexión emocional, no estuvo junto a la familia en una jornada tan señalada y dolorosa para su entorno. Esta ausencia generó interrogantes entre el público, pero responde a una estructura interna mucho más compleja de lo que aparenta a simple vista.

Las contadas excepciones que sacuden los cimientos del protocolo

Las contadas excepciones que sacuden los cimientos del protocolo | Fuente: Europa Press

A pesar de las normas de la Casa Real, existen momentos en los que la monarca decide hacer una pausa en sus obligaciones oficiales. Ocurrió a principios de marzo, cuando hizo una excepción notable al presentarse en la capilla ardiente de Fernando Ónega tras su fallecimiento. En ese instante puntual, dejó aparcado su rol de Reina para dar paso a su faceta más vulnerable como amiga y compañera de profesión. Una situación idéntica se repitió apenas una semana después, cuando decidió asistir a la capilla ardiente del también periodista Raúl del Pozo.

Estas apariciones, ligadas estrictamente al ámbito personal, rompen por completo la tónica habitual de su agenda y siempre terminan causando un revuelo mediático considerable. Precisamente, ese ruido que se genera a su alrededor es el factor principal que imposibilita que cumpla con muchos otros compromisos personales que, con toda seguridad, desearía llevar a cabo en la intimidad.

El impacto ineludible de la seguridad y el foco de los medios

El impacto ineludible de la seguridad y el foco de los medios | Fuente: Europa Press

Para entender a fondo esta dinámica, la revista Lecturas ha conversado con María José Gómez-Verdú, experta en protocolo y etiqueta, y autora del conocido libro ‘Protocolo POP’. La especialista detalla los motivos reales detrás de estas ausencias y aclara que “en términos formales, la asistencia de un miembro de la familia real a un acto privado, aunque esté cargado de significado personal, transforma automáticamente la naturaleza del evento”. Es decir, su simple llegada cambia el ADN de la reunión.

Gómez-Verdú profundiza en esta idea advirtiendo que “la presencia de la Reina no es neutra: implica medidas de seguridad extraordinarias, altera la dinámica del encuentro y, en muchos casos, desplaza el foco mediático hacia la institución”. Coches blindados, escoltas revisando el perímetro y cámaras buscando la foto perfecta. Todo esto provoca que: “Lo que debería ser un espacio de recogimiento o celebración se convierte, inevitablemente, en un acto de relevancia pública”, tal y como detalla la experta.

La ausencia protocolaria como máxima muestra de respeto

La ausencia protocolaria como máxima muestra de respeto | Fuente: Casa de S.M el Rey

Lejos de ser un acto de frialdad, el hecho de no acudir a ciertos lugares tiene un propósito. “El protocolo actúa como un mecanismo de contención”, explica Gómez-Verdú. La normativa no busca asfixiar, sino proteger. “No se trata únicamente de preservar la imagen de la Corona, sino también de proteger la esencia del propio evento”.

La autora pone sobre la mesa situaciones cotidianas para ilustrarlo. Señala que “en una boda, la asistencia de la Reina podría eclipsar a los protagonistas; en un funeral, podría generar una presión mediática indeseada para la familia. La ausencia, en estos casos, es una forma de respeto”. De esta manera se entiende que, cuando la monarca declina una invitación, en realidad está cuidando a sus amigos. Por eso, afirma que: “esta lógica institucional tiene un reverso profundamente humano”. Sin embargo, adaptarse a ello implica dolor, ya que “supone renuncias constantes: amistades que se viven a distancia, celebraciones a las que no se acude, despedidas que se hacen en privado o, directamente, no se hacen”.;

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El coste personal de llevar la corona es altísimo. La especialista recuerda: “La reina Letizia, que antes de su matrimonio con Felipe VI llevaba una vida profesional y social plenamente integrada, ha visto cómo su círculo se redefine bajo las exigencias del cargo”. Es una existencia de la que tuvo que despedirse por amor y lealtad a su nueva familia. Aun así, Casa Real permite ciertos respiros muy medidos. Gómez-Verdú apunta que “existen, no obstante, excepciones cuidadosamente calibradas. La asistencia a la capilla ardiente de Ónega es un ejemplo: un contexto más controlado, menos expuesto, donde el gesto personal puede integrarse sin desbordar el marco institucional. En estos casos, el criterio no es solo protocolario, sino también estratégico: cuándo la presencia suma y cuándo, por el contrario, distorsiona”.