'The Floor' da un vuelco espectacular en su gran final: ¿Quién se lleva los 100.000 euros?

La segunda temporada del exitoso concurso de RTVE, 'The Floor', llegó a su fin y lo hizo de la forma más espectacular posible, dejando a los espectadores impactados hasta el último segundo. Si eres de los que disfrutan de los giros de guion radicales en la pequeña pantalla, lo que ocurrió anoche es pura historia de la televisión. Una concursante que había pasado prácticamente desapercibida durante semanas se alzó con los ansiados 100.000 euros frente al gran favorito de la edición.

Nadie apostaba por ella. Su trayectoria en 'The Floor' fue, cuanto menos, peculiar. Ganó un único duelo durante la primera emisión de la temporada y, desde entonces, se quedó anclada en su rincón del tablero sin volver a jugar. Siete programas enteros viendo pasar a sus compañeros, resistiendo en silencio con sus dos únicas casillas. Hasta que llegó el momento definitivo. Enfrente tenía a Christian, el gran titán de la noche, dueño absoluto del terreno con 98 casillas en su poder. Un David contra Goliat de manual que demostró que la estrategia y la templanza son fundamentales en este juego.

El arranque vertiginoso del último tablero de 'The Floor'

El arranque vertiginoso del último tablero de 'The Floor' | Fuente: RTVE

La gran final de 'The Floor' arrancó con trece concursantes todavía en pie, dispuestos a dar la batalla por el premio. El mapa estaba muy descompensado. Roger partía con una ventaja que parecía insalvable, dominando el terreno con 72 casillas. Le seguían Toni con 6, Christian con 5 y Víctor con 4. Por la parte baja de la tabla, Geraldine y David resistían con dos porciones cada uno, mientras que el resto de los participantes comenzaba la noche con una sola casilla, jugándose el todo por el todo en cada movimiento.

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El reinado de Roger duró poco, ya que Raúl decidió retarle y logró arrebatarle su inmenso territorio. A partir de ese momento, Raúl encadenó una racha espectacular que le hizo soñar con el maletín. Fue despachando rivales sin piedad. Venció a Aisatou en la categoría de 'Escritores y escritoras', superó a Ana Lupa en 'Mujeres influyentes' y dejó fuera a David demostrando sus conocimientos en 'Literatura'.

Sin embargo, la televisión tiene estas cosas y el dominio absoluto rara vez dura para siempre. La buena estrella de Raúl se apagó cuando se topó con el tema 'Alta costura y pasarela'. Ahí le estaba esperando Christian, quien no desaprovechó la oportunidad para robarle todo el terreno acumulado. Una vez en el poder, Christian activó el modo apisonador. Arrasó en los siguientes retos, limpiando el tablero con victorias contundentes en categorías tan dispares como 'Flora', 'Albañilería y construcción' y 'Ornitología'. Llevaba seis duelos ganados y 98 casillas bajo su control. Ya solo quedaba un obstáculo.

Las reglas cambian para el choque definitivo

Las reglas cambian para el choque definitivo | Fuente: RTVE

El último enfrentamiento dejó frente a frente a Christian y a Geraldine, la única superviviente que seguía aferrada a sus 'Sintonías infantiles'. Pero la dirección del concurso tenía una sorpresa preparada para aumentar la presión. La mecánica del duelo final cambió radicalmente respecto a lo que vimos en la primera temporada. La organización de 'The Floor' obligó a los finalistas a disputar varios enfrentamientos consecutivos para demostrar quién merecía realmente el premio. Tal y como explicaron desde el programa antes de arrancar el desenlace, la regla era clara. “Se proclamará ganador o ganadora el mejor de tres”.

Este giro obligaba a mantener la concentración al máximo. El primer asalto se libró con la categoría heredada de Christian, 'Baloncestistas'. Contra todo pronóstico, fue la canaria quien se llevó el gato al agua, dando el primer golpe sobre la mesa. Christian, que venía con la inercia ganadora de toda la noche, vio cómo se le complicaban las cosas de repente. El joven se jugaba la vida en el siguiente panel.

Sintonías infantiles y un cronómetro implacable

Sintonías infantiles y un cronómetro implacable | Fuente: RTVE

El segundo duelo fue el que paralizó los corazones de la audiencia. Tocaba jugar en la categoría que Geraldine llevaba defendiendo semanas, 'Sintonías infantiles', que en este caso se centró en bandas sonoras de animación. La batalla fue encarnizada, reñida hasta el último segundo. Ambos intercambiaron respuestas rápidas, pero la tensión empezó a pasar factura al gran favorito. El contador de Christian comenzó a correr en su contra de forma imparable. Los nervios le jugaron una mala pasada y terminó quedándose sin tiempo en el momento decisivo, certificando la victoria de su rival.

Chenoa corrió a abrazar a la ganadora de la segunda temporada, visiblemente emocionada por lo que acababa de presenciar. La presentadora no daba crédito ante el vuelco que había dado el tablero en cuestión de minutos. “Ha sido un duelo emocionante”, gritaba la conductora del formato, tratando de hacerse oír por encima de las celebraciones y los lamentos del joven finalista que se quedó a las puertas de la gloria. El resto de concursantes eliminados saltó a la pista para abrazar a la vencedora.

Geraldine se convierte en la ganadora de la segunda temporada de #TheFloor ✨



¡Enhorabuena por los 100.000 euros! 👏#TheFloorFinal pic.twitter.com/xi4q1nDJSZ — thefloor.tve (@thefloortve) March 24, 2026

El momento de la entrega del cheque fue pura emoción televisiva. Chenoa se dirigió a la canaria con una sonrisa inmensa para oficializar su triunfo. “¡Eres la ganadora del programa y te llevas estos 100.000 euros! Míralos, son tuyos”, exclamó la presentadora mientras le entregaba el simbólico premio.

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Resulta que su triunfo no fue casualidad. La canaria desveló que había estado entrenando duramente su categoría con la ayuda de sus propios hijos. Por eso, sus primeras palabras fueron para ellos. “Gabriel y Mateo, les adoro, gracias por ayudarme a estudiar las categorías, a mi familia, a todos y a mi abuela que está siempre arriba cuidándome”, pronunció la ganadora muy emocionada.

'The Floor' cerró la emisión con una reflexión final de su conductora, resumiendo a la perfección la esencia de este formato que tanto atrapa al espectador. “Ya lo habéis visto, este programa es un viaje impredecible que nos demuestra que todo puede cambiar en un instante. Gracias por acompañarnos, nos vemos pronto aquí, en The Floor”, concluyó Chenoa.