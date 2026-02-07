Alexis Ciria deslumbra en su debut: el Real Madrid confirma el acierto de su fichaje en solo 48 horas

El fútbol base a menudo requiere tiempos de cocción lentos, pero existen futbolistas que parecen saltarse los plazos por naturaleza. Alexis Ciria es uno de ellos. Tras un proceso de salida complejo en Sevilla, el futbolista llegó a Madrid el pasado lunes, firmó su vinculación con la entidad madridista y, casi sin tiempo para conocer los nombres de sus nuevos compañeros, se enfundó la camiseta del Real Madrid para competir en un torneo de eliminación directa.

Su actuación no solo fue notable en lo táctico, sino que resultó determinante en el marcador, apagando cualquier duda sobre su capacidad para rendir bajo la presión del escudo merengue.

El gol de bandera de Alexis Ciria para resolver la eliminatoria en la prórroga

El encuentro de octavos de la Copa del Rey Juvenil caminaba hacia un desenlace incierto hasta que Ciria decidió intervenir. Con el equipo buscando el hueco definitivo en la defensa rival, el exsevillista demostró la madurez que le llevó a entrenar con el primer equipo en Nervión.

En una jugada que combinó inteligencia y una gran técnica individual, Ciria controló el esférico, temporizó el juego para atraer defensores y se apoyó en un compañero para generar superioridad. Ya dentro del área, ejecutó un recorte preciso que dejó sentado a su marca antes de definir con una frialdad impropia de un debutante.

Alexis Ciria en su estreno como jugador del Real Madrid Juvenil Fuente; LaFábrica TV

Este tanto no fue solo un gol más; fue el sello de identidad de un jugador que ya estaba señalado por los analistas como uno de los grandes talentos de su generación. La solvencia mostrada en la prórroga ratifica que el Real Madrid no ha fichado solo potencial, sino un rendimiento inmediato capaz de desatascar partidos de máxima exigencia. La gestión de los tiempos y la toma de decisiones en el área rival subrayan que su etapa de formación está muy avanzada para su edad.

La difícil salida del Sevilla: el deseo del jugador como factor clave

El movimiento de Alexis Ciria hacia Valdebebas ha generado un ruido considerable en Sevilla. Considerado la perla de la carretera de Utrera, el club hispalense intentó por todos los medios retenerle con una oferta de renovación importante y la promesa de una progresión rápida hacia el fútbol profesional.

Sin embargo, la firme voluntad del futbolista de vestir de blanco paralizó cualquier negociación en Nervión. Ciria llegó incluso a declinar su participación con los juveniles blanquirrojos para forzar un traspaso que finalmente se concretó este inicio de semana.

En la grada de Nervión la noticia no ha sentado bien, pero la realidad del mercado actual muestra que la llamada del Real Madrid resulta un argumento casi imbatible para las jóvenes promesas. Aunque las salidas de talento joven desde Sevilla hacia Madrid son una constante histórica, el caso de Ciria destaca por la contundencia con la que el jugador eligió su camino. Sus números en las categorías inferiores sevillistas avalaban el esfuerzo económico del Real Madrid, que ve en el murciano a un jugador con el ADN necesario para escalar categorías en la Fábrica.

Adaptación récord y futuro en la estructura blanca

Resulta asombroso que un jugador que no ha necesitado ni 48 horas de trabajo con su nuevo cuerpo técnico sea capaz de ofrecer este nivel competitivo. La calidad técnica de Ciria ya era conocida, pero su capacidad de integración emocional y deportiva ha sorprendido incluso a los responsables de la cantera blanca. Entrar en la prórroga de un partido de Copa y asumir la responsabilidad de finalizar la jugada clave habla de una personalidad ganadora que encaja perfectamente con la filosofía del club.

Con este debut, Alexis Ciria cierra una semana de emociones fuertes y abre una etapa donde las expectativas serán máximas. Su nombre ha dejado de ser un proyecto de futuro en los informes de scouting para convertirse en una realidad que ya decide eliminatorias. El Real Madrid vuelve a demostrar su eficacia en la captación de talento nacional, asegurándose a un futbolista que ha llegado al club con el hambre necesaria para rediseñar su propia historia desde el primer minuto.