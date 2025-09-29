Diamantes de laboratorio: El "movimiento maestro" con el que TOUS abarata el lujo sin perder su esencia para quedarse con la generación Z

En un mundo donde los valores evolucionan al ritmo de la conciencia social y los avances tecnológicos, TOUS reinventa el lujo con diamantes de laboratorio y responde con una mirada audaz hacia el futuro, sin soltar la mano de su tradición artesanal. Con más de cien años de trayectoria, la marca demuestra que tradición y vanguardia pueden convivir.

Desde su fundación en 1920, TOUS ha sido reconocida por mantener viva una herencia joyera que combina el saber hacer artesanal con un espíritu innovador. Hoy, más de un siglo después, da un paso decisivo al sumar diamantes de laboratorio a sus colecciones modernas. Este movimiento significa una evolución natural en su propuesta: una joyería capaz de emocionar generación tras generación. La llegada de estas gemas no sustituye a las piedras naturales, sino que enriquece el catálogo.

Los diamantes de laboratorio se crean con tecnología que replica las condiciones de formación natural. El resultado son gemas idénticas a las extraídas de la Tierra en propiedades físicas, ópticas y químicas. La única diferencia está en el origen y el tiempo: mientras los naturales requieren millones de años de formación bajo presión extrema, los de laboratorio nacen en cuestión de semanas en entornos controlados.

A lo largo de su historia, TOUS ha trabajado con gemas naturales y metales nobles, consolidando una identidad de elegancia accesible. La incorporación de diamantes de laboratorio confirma que la marca sigue atenta a los cambios culturales. La propuesta permite ofrecer joyas que mantienen intacto el impacto estético de los diamantes, con la ventaja de un menor impacto ambiental, mayor disponibilidad y accesibilidad. Los diamantes de laboratorio no restan valor ni belleza a las colecciones. Al contrario, amplían las opciones para quienes buscan piezas con historia, diseño y autenticidad.

Las primeras gemas sintéticas surgieron en los años setenta, pero no fue hasta el perfeccionamiento de los procesos actuales cuando se logró obtener diamantes de calidad gema. Los LGD (Lab-Grown Diamonds) irrumpen con fuerza en el mercado internacional y TOUS los incorpora a su catálogo.

Montados en plata bañada en oro de 18kt, oro de 14kt y platino, los diamantes de laboratorio de TOUS reafirman la posición de la marca como referente en innovación joyera. Cada pieza lleva grabadas las siglas LGD en el filetín, un detalle que garantiza su trazabilidad y transparencia.

Un nuevo público, nuevas formas de entender el lujo

La incorporación de diamantes de laboratorio no solo es un avance tecnológico, sino también una manera de conectar con una generación más joven, plural y exigente. Los consumidores actuales buscan en una joya algo más que belleza, según TOUS: “desean versatilidad, accesibilidad y coherencia con sus valores”.

Con esta decisión, TOUS se acerca a su ideal fundacional de democratizar el lujo. Sus piezas están pensadas para ser vividas a diario, no para quedarse guardadas en un joyero. La marca entiende que el lujo real es emocional y cotidiano. La joya no se reserva para una ocasión extraordinaria, sino que acompaña la vida misma.

El lanzamiento de estas colecciones demuestra que TOUS no teme mirar hacia el futuro. La tecnología, lejos de deshumanizar el proceso, se convierte en una aliada para seguir creando emoción. Los diamantes de laboratorio no son una moda pasajera, sino una apuesta sólida que permite a la firma proyectarse con seguridad hacia las próximas décadas.

La combinación de tradición artesanal, diseño contemporáneo y tecnología avanzada da como resultado joyas que mantienen la esencia de siempre, pero con un lenguaje adaptado a los tiempos modernos. TOUS se reafirma como una marca evoluciona sin perder su sello distintivo.

Al integrar gemas creadas en laboratorio con materiales nobles y diseño cuidado, la marca ofrece a las nuevas generaciones una joya que es a la vez sostenible, accesible y emocionalmente valiosa. Así, TOUS reinventa el lujo con diamantes de laboratorio y confirma que “su futuro se construye sobre los mismos pilares que la hicieron grande hace más de un siglo: autenticidad, creatividad y conexión con las personas”.