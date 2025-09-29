Cómo seguir al Diario QUÉ! en Google Discover en móvil y PC para estar siempre informado y entretenido

Google Discover es el mayor feed de noticias que existe en España desde hace años, y permite a los usuarios estar informado y recibir contenido personalizado directamente en su dispositivo móvil. Quizá no sepas cómo se llama, pero seguro que lo has usado: ya sea deslizando tu pantalla hacia la derecha en la pantalla principal de tu dispositivo Android o viendo las noticias que aparecen recomendadas en Google y Chrome.

Hasta ahora, Discover funcionaba de manera automática, pero Google está implementando una nueva función que permite a los usuarios poder seguir a los medios de comunicación de confianza para asegurarse de que lo que le enseñan es fiable y va acorde a sus intereses. Por tanto, desde este momento, puedes seguir al Diario QUÉ! para recibir en el feed personalizado los mejores reportajes, las entrevistas exclusivas, las críticas culturales o los análisis sociales y deportivos.

Cómo seguir al Diario QUÉ! en Google Discover

El proceso es infinitamente sencillo y te ayuda tanto a ti a no recibir información de fuentes no fiables y a las personas que trabajan en los medios de comunicación a poder seguir haciendo su labor, asegurando que su trabajo se lee. Simplemente tienes que entrar en el perfil de Google del Diario QUÉ! y pulsar el botón de seguir. Si no ves el botón, no te preocupes, tardará un tiempo en estar disponible para todo el mundo, pero recuerda hacerlo cuando lo veas.

Publicidad

El botón que tienes que pulsar para seguir al Diario QUÉ! en Google Discover

Pulsando en el enlace superior podrás darle a seguir desde cualquier dispositivo, ya sea móvil, tablet u ordenador (PC). De todos modos, si prefieres algo más manual, también puedes darle al botón Seguir que aparecerá al lado de nuestras noticias en el feed de Discover. En Android ya viene instalado, pero en iPhone tendrás que buscar la aplicación de Google, iniciar sesión con tu cuenta de Gmail y seguirnos a través del enlace o cuando te aparezca una noticia nuestra, pulsando el botón.

Además, te recomendamos encarecidamente hacer más acciones cuando te guste nuestro contenido, como pulsar en el icono del corazón cuando entras a leer una de nuestras noticias y reportajes, así como compartirlas fácilmente con amigos o familiares en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, e incluso en redes sociales.

Algunos contenidos del Diario QUÉ! de los últimos días destacados por Google

Puedes seguir al Diario QUÉ en sus perfiles en redes sociales: