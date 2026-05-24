La joven de Quebec que ganó la lotería y eligió 1.000 dólares semanales en vez de un millón: ¿acertó?

Imagina rascar un billete de lotería con 20 años y que te planten delante dos opciones: un millón de dólares al instante o 1.000 dólares semanales para el resto de tu vida. A Brenda Aubin-Vega, en Quebec, le pasó exactamente eso. Y eligió el plan de pagos.

El juego se llama Gagnant à vie —'ganador de por vida'— y es una de esas rarezas que no sabes si son una bendición o una trampa para que te líes con la calculadora. La decisión de Brenda ha hecho correr ríos de tinta digital en Reddit y X durante meses. Unos la tachan de ingenua; otros, de visionaria.

La lotería que te susurra dos caminos y te deja el runrún

El premio Gagnant à vie, gestionado por Loto Québec, elimina la opción fácil. Te obliga a pensártelo dos veces: ¿quieres la libertad del millón de golpe o la seguridad de una nómina vitalicia? Brenda, con 20 años, optó por lo segundo. Para igualar el millón con los pagos semanales necesita cobrar 19 años y medio, o sea, hasta los 40. Si vive hasta los 60, habrá ingresado más de dos millones; hasta los 80, supera los tres.

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El millón de golpe vs. la paga semanal: batalla de calculadoras

Los defensores del pago único tienen un argumento potente: el interés compuesto es el octavo pasajero. Invertir un millón en un fondo indexado con un rendimiento moderado del 6% anual lo convertiría en unos 10 millones para cuando Brenda cumpla 60 años. Sobre el papel, la opción de los 1.000 dólares semanales pierde. Pero la vida no es un Excel.

Hay factores que los foros de inversión suelen omitir. La inflación va erosionando el valor de esos 1.000 dólares: lo que hoy te da para vivir, en 2050 será un sueldo justito. Y si falleces, los pagos se cortan; no hay herencia. Eso sí, nadie te va a llamar a los 35 años para decirte que te has pulido todo el capital en una mala noche. Ese es el verdadero seguro.

La tranquilidad de saber que cada lunes tendrás 1.000 dólares más en la cuenta es un lujo que ningún Excel puede calcular.

La tercera vía: coger el millón y fingir que cobras cada semana

Hay quien propone un plan intermedio: agarrar el millón y autogestionar retiros equivalentes a los 1.000 dólares semanales mientras el resto sigue invertido. Suena impecable, pero exige una disciplina financiera de monje durante décadas. Un solo error —una emergencia familiar, una mala decisión de inversión, unas zapatillas caras en plena crisis— y el castillo se derrumba. Las estadísticas de ganadores de lotería que acaban arruinados están ahí para recordártelo.

El precedente que a nadie le gusta recordar

En 2010, un jubilado de 80 años ganó 2,7 millones de euros en la lotería y, acto seguido, montó una red de narcotráfico. No es una anécdota aislada: la historia de los premios millonarios está llena de descalabros. Quizás Brenda no eligió la opción más lucrativa, pero sí la más a prueba de imprudencias. El dinero rápido activa el radar de familiares, vampiros y gurús financieros; la renta vitalicia, en cambio, es un colchón invisible que casi no pide permiso.

Así que, ¿acertó? Para una chica de 20 años sin interés en jugar al inversor agresivo, los 1.000 dólares semanales son una red de seguridad perpetua. Y en un mundo donde un millón puede evaporarse en tres años, eso no es poco.

El resumen para vagos (TL;DR)