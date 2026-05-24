Google pone límites a Gemini: se acabó la versión gratuita ilimitada y así puedes ver tu consumo

Google ha decidido ponerle puertas al campo de la IA gratuita. Gemini, su chatbot estrella, ahora viene con un cuentagotas digital: topes diarios, límites semanales y la opción de comprar créditos extra sobre la marcha. Si te recuerda a lo que hace Anthropic con Claude Code, no vas nada desencaminado. La diferencia es que aquí el grifo se cierra de verdad.

El fin del 'todo gratis' en Gemini: cómo te van a medir el grifo

Gemini ya no es aquella IA que podías estrujar sin mirar el reloj. Google ha implementado un sistema de topes que diferencia entre uso diario y semanal, igual que hace Anthropic con Claude Code. La versión gratuita ahora tiene un chorro de agua caliente y otro fría: hasta que se agotan los créditos, usas los modelos más potentes; después, toca conformarse con versiones ligeras como Gemini Flash o esperar pacientemente a que se reinicie el contador.

El límite diario te deja KO durante 5 horas, con una barra que te muestra cuándo vuelve la luz. El contador semanal se reinicia cada siete días y debajo de la barra verás el día y la hora exacta. Ahora cada interacción pesa, y el que avisa no es traidor. La vieja modalidad de contar mensajes uno a uno ha muerto: ahora se mide por el poder de cómputo que requieras. Si haces preguntas sencillas, el gasto es mínimo; si le pides que te escriba la tesis, la barra se desploma.

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Cómo ver tu consumo sin que te dé un ataque de ansiedad

Los nuevos límites están a la vista, pero escondidos en un rincón que casi nadie visita. Para verlos, entra en la app de Gemini, toca el icono de la barra lateral, luego el engranaje de configuración y busca el apartado 'Límites de uso'. Allí te aparecen las dos barras y un botón gigante para pasarte a un plan de pago (qué casualidad). Si quieres los datos exactos, puedes consultarlos en la página oficial de Gemini.

Si te pasas de la raya, las opciones son dos: pagar por créditos adicionales bajo demanda o esperar. La primera suena bien hasta que recuerdas que los créditos se esfuman sin avisar y la factura puede llegar más rápido que tu siguiente mensaje. La segunda te deja con la versión más tonta de la IA durante horas o días.

La nueva regla de Google es clara: si quieres IA potente, o pasas por caja o te armas de paciencia. El reloj de los créditos no perdona.

La jugada maestra: créditos bajo demanda y el fin de la barra libre

Google ha visto que la IA cuesta dinero y ha decidido que lo pagues tú o te conformes. Es una estrategia calcada a la de Anthropic, pero con el toque de un gigante que ya controla el buscador, el correo y hasta tu calendario. El movimiento busca empujarte hacia los planes de pago sin que te des cuenta: primero te acostumbras a los límites, luego te cansas de esperar y acabas suscribiéndote a Gemini Advanced o comprando créditos de emergencia.

La verdadera trampa está en los créditos bajo demanda. Son como una tarjeta de crédito sin límite aparente: compras un paquete de potencia de cómputo y, cuando se acaba, se recarga automáticamente. Si no controlas el gasto, la factura puede llegar a fin de mes como un susto de los gordos. Y lo peor es que el sistema no te avisa; solo ves una barra que se vacía y el contador que corre hacia atrás.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. Google se suma a la tendencia de monetizar cada token. Lógico desde el punto de vista empresarial, pero un jarro de agua fría para los que usaban Gemini sin límites. La buena noticia es que aún puedes estrujar modelos ligeros, aunque con menos gracia.

El resumen para vagos (TL;DR)