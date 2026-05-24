Lizzo responde a las acusaciones de hablar mal de Taylor Swift: 'Creced de una vez'

Todo empezó a las tantas de la madrugada, con un tuit, un gráfico de reproducciones y una acusación que no se sostenía por ningún lado. Lizzo se ha plantado ante los rumores de que habló mal de Taylor Swift y ha soltado un zasca de los que dejan timeline ardiendo. La cosa, como casi siempre, empezó en X (Twitter) cuando un usuario compartió un clip del videoclip de 'STFU' con unas cifras de escuchas y la rapera, sin entender nada, preguntó qué significaba aquello. La respuesta que se encontró fue de manual: alguien le dijo que toda la mierda que había soltado sobre Taylor le había pasado factura en las listas. Y a partir de ahí, el drama se desató.

El bulo que ha prendido la mecha en X

Un perfil anónimo comparó streams de varios temas y Lizzo, con toda la inocencia, preguntó qué quería decir. Entonces otro usuario soltó la bomba: "Significa que todo lo que has hablado mal de Taylor por fin te ha pasado factura". Una acusación sin pruebas que Lizzo recibió como un balde de agua fría, porque ella nunca ha tenido un cruce con Swift. La cantante, de hecho, siempre ha mostrado respeto por la industria y ha llamado a Taylor inspiración en más de una entrevista.

Lizzo no se mordió la lengua. En la madrugada del sábado publicó un mensaje que ya es historia del salseo. "¿Estás bien? Nunca he hablado mal de Taylor Swift ni de ningún artista. Que yo mencione a alguien no significa que esté hablando mal de esa persona. Creced de una vez, por favor". La traducción es generosa con el "grow tf up" original, pero el zasca quedó clarísimo.

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El viejo tuit de 2016 que los Swifties han desenterrado

Los fans de Taylor tienen memoria de elefante. En cuestión de horas, rescataron un tuit de Lizzo del año 2016 que, según ellos, demuestra animadversión. Aquel año, Kanye West lanzó 'Famous', llamó "zorra" a la cantante y mostró una muñeca sexual con su imagen en el videoclip. La polémica fue épica: Taylor aseguró que nunca dio permiso, Kim Kardashian filtró una llamada que la dejó como mentirosa y la presión pública la llevó a desaparecer casi un año. Luego se supo que la conversación estaba editada y Taylor tenía razón, pero en aquel momento las redes la machacaron.

En medio de aquel caos, Lizzo tuiteó: "Gracias @kanyewest por humanizar la fama. Quizá algún día todos lo superaremos". Un mensaje que no mencionaba a Taylor y que hablaba del peso de la celebridad en abstracto. Sin embargo, una Swiftie le exigió que no reescribiera la historia, y Lizzo respondió con otro zasca: "Cariño, sé que debes de tener flexibilidad porque esto es un estiramiento". En plata: el argumento no se sostiene ni buscándole tres pies al gato.

Pedirle cuentas a Lizzo por un tuit genérico de hace diez años es como hacerte responsable de lo que dijiste en una conversación de instituto.

¿Por qué los Swifties rescatan tuits viejos (y qué dice de esta pelea inventada)?

La dinámica de sacar a la luz tuits antiguos para crear una narrativa de odio es una práctica habitual en los fandoms digitales, y los Swifties no son los únicos que la aplican. Lo chocante aquí es que el tuit original de Lizzo ni siquiera menciona a Taylor, sino que reflexionaba sobre cómo Kanye West manejaba la fama en un momento muy concreto. Interpretarlo como un ataque es forzar la máquina al límite. De hecho, Lizzo ha expresado admiración por Taylor Swift varias veces, llegando a definirse como "la Taylor Swift negra" porque ambas beben de su vida personal para componer.

Lo que subyace es una guerra de lealtades ciegas que convierte cualquier comentario pasado en una declaración de guerra que jamás existió. Lizzo ha respondido con contundencia, pero también con un punto de hartazgo, que cualquiera que haya pisado X alguna vez entiende a la perfección. No hay beef, no hay drama real; solo un bulo que se ha hinchado a base de RTs y capturas de pantalla. La próxima vez que un Swiftie quiera rescatar una frase de 2016, que al menos se asegure de que la frase hable de Taylor. Porque si no, el ridículo es de libro.

El chisme en 3 claves (TL;DR)