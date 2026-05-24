Nördlingen: la ciudad medieval en un cráter de meteorito con 72.000 toneladas de diamantes en sus muros

Si alguna vez has visto Shingeki no Kyojin (si no, qué envidia), la comparación con la plaza del mercado de Nördlingen es instantánea. Pero la realidad supera la ficción: esta ciudad bávara no solo está rodeada por una muralla circular perfecta, sino que esa muralla —y la iglesia, y las casas— están hechas de una piedra que esconde 72.000 toneladas de diamantes. Microdiamantes, sí, pero diamantes al fin y al cabo.

Hasta los años 60 del siglo pasado, nadie sospechaba el origen extraterrestre del cráter de Ries, una depresión de 24 kilómetros de ancho que siempre se había interpretado como un volcán inactivo. Todo cambió cuando dos geólogos de la NASA, Eugene Shoemaker y Edward Chao, se plantaron en la iglesia de San Jorge con un martillo y descubrieron cuarzo de choque en las piedras. Lo que tenían delante era un cráter de impacto. Y las rocas con las que los medievales habían levantado la ciudad estaban cargadas de diamantes microscópicos.

Un cráter que nadie supo leer hasta que llegó la NASA

El meteorito que formó el Nördlinger Ries medía aproximadamente un kilómetro de diámetro y golpeó la tierra hace 15 millones de años a una velocidad superior a los 70.000 km/h. La explosión resultante fue tan brutal que arrasó todo en un radio de 100 kilómetros. Durante décadas, los geólogos alemanes defendieron la teoría volcánica. La NASA, durante los preparativos del programa Apolo, necesitaba entender los cráteres lunares y, de paso, resolvió el misterio de esta ciudad alemana.

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La cosa no era un volcán. Era la huella de un asteroide. Y los muros, que datan del siglo XIV, estaban hechos de suevita, una roca extremadamente rara que solo se forma en impactos de esa escala. La suevita de Nördlingen es una mezcla de vidrio, minerales y, en este caso, millones de cristales de diamante de menos de 0,2 milímetros. Para que te hagas una idea: un kilo de roca contiene centenares de estas gemas diminutas. Nadie construye una ciudad medieval pensando que está forrando los muros con diamantes, pero eso fue exactamente lo que ocurrió.

La muralla que dibuja el meteorito

La muralla de Nördlingen tiene 2,7 kilómetros de perímetro, cinco puertas, doce torres y una forma circular casi perfecta. Si te subes a la torre Daniel, de 90 metros, ves claramente que el casco histórico encaja con el kilómetro de diámetro del cráter primario. Es una de las tres murallas medievales completas que se conservan en Alemania, y la única que puedes recorrer entera. Según los datos históricos, la muralla sigue el perímetro exacto.

Construyeron una ciudad medieval sobre un cráter invisible, con piedras que valían una fortuna, y el mundo tardó 15 millones de años en enterarse.

Aquí es donde el dato se vuelve surrealista. Según las estimaciones geológicas, el impacto del meteorito generó 72.000 toneladas de diamantes al comprimir un depósito local de grafito. Esos diamantes están incrustados en la piedra que usaron para cada edificio, incluyendo la iglesia de San Jorge. La joya más cara no está en el altar, sino en los muros. De hecho, la mayoría de los edificios tiene este tipo de suevita, y fue precisamente la construcción de esta iglesia gótica tardía, entre 1427 y 1505, la que puso a los científicos sobre la pista, porque la suevita extraída de la cuenca del Ries mostraba esos puntitos verdes característicos.

La iglesia de San Jorge no solo es relevante por los diamantes. Su torre Daniel alberga una tradición que parece traída del medievo más rupestre: un vigilante nocturno sigue subiendo cada noche para gritar a las diez que todo está en orden. Lleva haciéndolo desde hace más de 600 años. En pleno siglo XXI, una persona grita desde lo alto de una torre para que los vecinos duerman tranquilos. Cosas que solo pasan en Nördlingen.

De diamantes, astronautas y turistas frikis

La conexión de Nördlingen con la exploración espacial va más allá del chascarrillo: los astronautas del Apolo 14 y 17 entrenaron aquí en 1970 para aprender a identificar rocas formadas por impactos. Desde entonces, la Agencia Espacial Europea lo incluye en su programa PANGAEA, junto a los Dolomitas y Lanzarote, para formar a futuras tripulaciones. Los japoneses de la JAXA también han pasado por aquí. La ciudad es un campo de entrenamiento porque la geología del cráter imita lo que uno se encontraría en la Luna o en Marte.

Pero si eres más de anime que de ciencia planetaria, la cosa también pinta bien. La plaza del mercado de Nördlingen aparece en comparativas con Shiganshina, el pueblo amurallado de Shingeki no Kyojin. No hay relación oficial, pero los seguidores peregrinan y hacen sus fotos al lado del campanario Daniel. La ciudad ha sabido surfear esa ola sin perder su aire señorial.

La historia de Nördlingen es una de esas anécdotas que te dejan con la boca abierta: una ciudad fortaleza del Sacro Imperio, al abrigo de una muralla circular que resulta ser la silueta exacta de un meteorito, y con una iglesia que vale más por sus muros que por el oro del altar. La NASA lo llamó cráter de impacto; los vecinos, simplemente, lo llaman hogar. Y mientras, el vigilante nocturno sigue gritando.

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El resumen para vagos (TL;DR)