El pluriempleo bate récords en 2026: más de 800.000 personas tienen dos trabajos, liderados por autónomos

Vamos al grano. Más de 800.000 personas en España están pluriempleadas (tener más de un trabajo a la vez). Son 828.000, para ser exactos, según la última Encuesta de Población Activa. La cifra más alta en dos décadas. Y no, no es una moda ni un movimiento de 'hustle culture' de redes sociales. Es un termómetro de que los ingresos no dan.

El dato tiene nombre y apellidos: los autónomos son quienes más recurren al pluriempleo. Representan ya el 38% del total de pluriempleados. La secuencia suele ser la misma: un alta en el RETA con un negocio que arranca renqueante y, mientras tanto, un contrato por cuenta ajena, a menudo a tiempo parcial, para cubrir los meses flacos. El segundo empleo no es un 'extra para caprichos', es un salvavidas para pagar el alquiler.

Qué está pasando (y por qué la cifra no para de subir)

En 2019, los pluriempleados rondaban los 600.000. Seis años después, el incremento supera el 35%. La pandemia reordenó prioridades y sectores, pero el factor estructural es más profundo. El salario mediano en España se estancó, el coste de la vivienda se disparó y la diferencia entre cobrar un sueldo y llegar a fin de mes se ensanchó. El pluriempleo se ha convertido en una respuesta económica forzosa.

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La subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) ha sido intensa en los últimos años, pero también ha generado un 'efecto frontera' en ciertos tramos de cotización. Muchos profesionales optan por mantener un empleo con salario base y complementar con otro como autónomos para no disparar costes fijos de un solo pagador. Es la realidad de las agencias de marketing, pequeños estudios de arquitectura o consultoras unipersonales que nacen de la supervivencia, no del emprendimiento vocacional.

El perfil del pluriempleado: no es quien imaginas

Atrás quedó el mito del pluriempleo como chaval que reparte en Glovo y estudia. Hoy el perfil mayoritario supera los 35 años, tiene formación superior y compatibiliza su oficio principal con una actividad por cuenta propia. Educación, sanidad y actividades profesionales son los sectores donde más crece el fenómeno. Profesores con academia propia, enfermeras con consulta privada, diseñadores con tienda online.

La comunidad autónoma con mayor tasa de pluriempleo es la de Madrid, seguida de Cataluña y Baleares. Coinciden las tres con los territorios donde la tasa de esfuerzo (el porcentaje del sueldo que se va al alquiler o la hipoteca) supera el 40% de media. A más presión inmobiliaria, más necesidad de ingresos extra.

Un detalle que no suele aparecer en titulares: al menos un 18% de esos segundos empleos se mueven total o parcialmente en la economía sumergida, según estimaciones de la Inspección de Trabajo que recogen fuentes del sector. El autónomo que compagina con un trabajo declarado, pero que factura sin IVA una parte de sus servicios para no disparar la cuota mensual. Un circuito que convive con la legalidad a regañadientes.

Lo que las estadísticas no miden (y por qué importa)

Hace apenas cinco años, el debate público sobre el pluriempleo pivotaba sobre la 'gig economy' y las plataformas digitales. La ley Rider centró el foco en falsos autónomos. Hoy la conversación es más compleja: el pluriempleo no crece solo en la precariedad de repartidores, sino en las clases medias formadas. La anterior reforma laboral de 2022 redujo la temporalidad, pero no puso tope a los alquileres ni reactivó la productividad por hora trabajada. Resultado: más contratos fijos, sí, pero con salarios que en muchos sectores siguen por debajo de los 18.000 euros anuales.

Desde esta redacción, lo vemos así: el pluriempleo récord es un síntoma de que el modelo salarial no está aguantando el coste de la vida. Celebrar la cifra de afiliación a la Seguridad Social sin mirar cuántas de esas altas son segundas o terceras altas es contar la mitad de la película. Lo relevante ahora es si la próxima negociación colectiva y las actualizaciones del SMI lograrán, no ya subir mínimos, sino consolidar tramos medios donde no haga falta un segundo empleo para vivir con dignidad.

Para quien está en esta tesitura, conviene recordar que la regulación sobre pluriempleo permite compatibilizar varios trabajos, pero la cotización extra no siempre genera una mejora proporcional en las prestaciones futuras. El detalle que cambia todo está en la base de cotización: sumar dos trabajos con bases bajas no garantiza una pensión más alta si no se superan ciertos umbrales. Conviene revisarlo.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)