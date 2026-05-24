La RFEF le da una lección al "prohibido divertirse" de Tebas y LaLiga

Cada vez que alguien pone sobre la mesa una posibilidad de que más personas disfruten del fútbol, parece que a LaLiga le molesta. Con tal de blindar su producto y la gestión de los derechos de la principal competición local española, Javier Tebas responde con una negativa rotunda, aunque eso cada vez socave más su imagen frente al aficionado de a pie.

Esta vez el conflicto se ha focalizado en A Coruña, donde el Ayuntamiento solicitó instalar pantallas gigantes para seguir el Valladolid-Deportivo, partido que puede certificar el ascenso del Dépor a Primera División. La respuesta de la patronal ha sido, por supuesto, un no tajante. Prohibido divertirse, supongo.

La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, ha hecho pública la respuesta negativa de LaLiga a la petición municipal de instalar pantallas gigantes en la explanada de Riazor para que la ciudadanía pudiera seguir el partido de esta tarde de domingo, un encuentro que podría ser histórico para el club gallego y sus miles de seguidores.

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En una carta remitida al consistorio, la patronal explica que "no puede autorizar la proyección o comunicación pública del partido en espacios abiertos al público, fan zones, pantallas instaladas en la vía pública, recintos habilitados temporalmente o formatos análogos", amparándose en su derecho a la explotación y comercialización conjunta de los derechos audiovisuales de Primera y Segunda División.

Fútbol en televisión | Fuente: Freepik

LaLiga recuerda que estas emisiones públicas no están autorizadas y advierte de que este tipo de visionados colectivos se considera una comunicación pública no prevista en los contratos de derechos televisivos. El mensaje es claro: la fiesta, si la hay, tendrá que vivirse en casa o en los bares que cumplan estrictamente las condiciones comerciales fijadas por los operadores de pago, nunca en grandes concentraciones gratuitas en la vía pública.

Además, en A Coruña la decisión ha removido viejas heridas. El episodio ha hecho aflorar el recuerdo del llamado "caso Fuenlabrada", cuando en julio de 2020 un brote de Covid en el club madrileño llevó a suspender su partido ante el Deportivo mientras el resto de la jornada en Segunda se disputaba con normalidad. Aquella resolución, impulsada por la estructura que preside Tebas, terminó con el descenso del Dépor y dejó una profunda sensación de agravio en el entorno blanquiazul.

Pero no es la primera vez que la organización adopta esta postura. El Ayuntamiento de Elche comunicó el miércoles la negativa para autorizar la instalación de una pantalla gigante en la Plaza de Baix para seguir el día de ayer el partido entre el Elche y el Girona.

La semana anterior tampoco permitió pantallas gigantes en Ceuta para seguir el partido entre el equipo local y el Málaga, a pesar de que se trataba de dos aficiones hermanadas y de un encuentro de enorme relevancia para la ciudad. Todo ello sigue alimentando la imagen de una Liga que restringe cualquier manifestación masiva de apoyo que escape a su control directo.

La RFEF no actúa como LaLiga y abre la Plaza de Colón

Mientras LaLiga cierra el paso a los visionados colectivos de sus competiciones domésticas, la RFEF se vuelca en el movimiento opuesto con motivo del próximo Mundial. La Federación Española de Fútbol ha anunciado la creación de 'Plaza Selección' en la madrileña Plaza de Colón, un punto de encuentro donde se instalarán pantallas gigantes para seguir en directo los partidos de España durante la Copa del Mundo, junto a conciertos, actividades, zonas de ocio, oferta gastronómica, tienda oficial y un pequeño museo con trofeos de la selección.

La entrada será gratuita hasta completar aforo los días de partido, con horarios amplios que convertirán cada jornada mundialista en una fiesta alrededor del equipo de Luis de la Fuente. "El objetivo: convertir cada jornada mundialista en una auténtica fiesta de fútbol y de convivencia entre aficionados", dicen desde la RFEF.

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La Real Federación Española de Fútbol | Fuente: RFEF

El plan se amplía, de hecho, más allá de las fronteras españolas. La federación habilitará la llamada 'Casa de España' en las ciudades donde juegue la selección en la fase de grupos, con espacios específicos en Atlanta (Estados Unidos) y Guadalajara (México) para reunir a los seguidores desplazados, organizar actividades y proyectar la imagen de la selección y de la marca España durante el torneo.

Recordamos que los tres partidos de España confirmados por el momento para la fase de grupos son el encuentro frente a Cabo Verde del 15 de junio a las 18:00 horas, el de Arabia Saudí del 21 de junio en el mismo horario y el enfrentamiento ante Uruguay de las 02:00 horas del 27 de junio, aunque en este último caso la 'Plaza Selección' se abrirá solo durante el día (de 12:00 a 18:30) porque no tienen permitida la retransmisión por la madrugada.

En cualquier caso, la sensación de malestar con LaLiga se explica por acumulación. Lo de las pantallas gigantes es una más, pero el aficionado medio está muy descontento últimamente por otros asuntos como, por ejemplo, la propuesta del partido liguero en Miami, o que Tebas haya intensificado su lucha contra la piratería audiovisual con campañas, denuncias y actuaciones técnicas de bloqueo que, en ocasiones, han terminado perjudicando a usuarios y negocios que no estaban cometiendo irregularidades.