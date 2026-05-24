Bungie: despidos masivos a la vista y Destiny 3 sigue sin aprobación

Bungie va a volver a apretar el cinturón y esta vez puede doler de verdad. Según adelanta Bloomberg, el estudio se prepara para una nueva ronda de despidos masivos justo después de jubilar Destiny 2 el próximo 9 de junio, y con Destiny 3 aún sin aprobación oficial. La comunidad ya llora el funeral.

Lo que se sabe (y lo que no) de la nueva purga en Bungie

Fuentes internas del estudio confirman que el cierre del desarrollo activo de Destiny 2 el 9 de junio arrastrará recortes de plantilla importantes. No es la primera vez: en 2023 ya hubo una oleada de más de 100 despidos. Pero ahora el horizonte es más negro porque, según Bloomberg, Destiny 3 ni siquiera ha pasado de la fase de prototipo.

Eso significa que Bungie se queda sin el proyecto que justificaría mantener a gran parte de su plantilla actual. Los recursos, mientras tanto, están volcados en Marathon, el extraction shooter que la compañía lanzó con toda la fanfarria y que, por ahora, no ha dado el campanazo esperado. Ni en ventas ni en retención de jugadores.

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El verdadero final de Destiny: comunidad en shock

En Reddit y en X, los jugadores veteranos están viviendo esto como un funeral de estado. Algunos comentarios hablan ya del “verdadero final de Destiny”, porque el shooter que les robó cientos de horas se despide sin heredero natural.

Los fans llevan años esperando una secuela que, nunca se materializa. Y la noticia de que Destiny 3 está en el limbo creativo confirma sus peores miedos. La última gran actualización, prevista para el 9 de junio, será un punto y aparte muy amargo.

Bungie se queda sin mapa galáctico y con la mochila cargada de despidos, justo cuando sus jugadores más necesitan un nuevo destino.

Por qué Bungie está en esta situación y qué puede pasar

La dependencia casi enfermiza de un solo juego ha sido el talón de Aquiles de Bungie desde que dejó atrás Halo. Destiny fue un éxito descomunal, pero también una losa: cada intento de diversificar (como Marathon) ha tropezado. Ahora, con Sony mirando de reojo —recordemos que Bungie fue adquirida en 2022 por 3.600 millones de dólares—, la presión es máxima.

Destiny 3 no está en desarrollo activo, lo que deja un vacío estratégico de varios años. Y si Marathon no remonta, los despidos podrían ser solo el principio de una reestructuración aún más dolorosa. La comunidad ya teme que la próxima noticia sea el cierre completo del estudio, aunque eso suene a ciencia ficción.

De momento, el 9 de junio pondrá fin a una era. Lo que venga después, ya sea una versión reducida de Bungie o un resurgir inesperado con Marathon, nadie lo sabe. Y eso, para los guardianes de la Última Ciudad, es lo más parecido a un apagón.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 2/10. No hay nada que ilusione: Destiny 3 es un fantasma, Marathon no carbura y los despidos son una certeza estadística. Solo un giro de guion en junio cambiaría el pronóstico, pero no contéis con ello.

El resumen para vagos (TL;DR)