He aprendido a quejarme bien y he dejado de rumiar (el método de 5 pasos)

Reconócelo: a todos nos han dicho que quejarse es de mal rollo, pero cuando algo te quema por dentro, callarte solo consigue que la olla explote después. La clave no está en dejar de quejarte, sino en aprender a hacerlo de una forma que te libere y te acerque a una solución. Y para eso, hay un método de cinco pasos que he probado y que, la verdad, me ha cambiado la manera de lidiar con los marrones.

Hay una idea bastante extendida de que la queja es sinónimo de negatividad y que lo correcto es centrarse solo en lo positivo. Pero esa visión deja fuera una parte importante: expresar lo que molesta es justo lo que necesitas para entenderlo y seguir adelante. La diferencia entre una queja que ayuda y una que agota no está en el tema, sino en hacia dónde va.

Quejarse no es de negativos: es una herramienta (si sabes usarla)

Los psicólogos distinguen entre queja productiva y queja rumiativa. La primera tiene un punto de llegada: nombras lo que ocurre, identificas la emoción detrás y apuntas hacia algo concreto (una acción, una conversación pendiente, un límite que poner). La segunda, sin embargo, da vueltas sobre sí misma repitiendo el problema con distintas palabras sin avanzar; es lo que llaman rumiación. Esta última es la que genera desgaste, tanto en quien se queja como en quienes escuchan.

Publicidad

La trampa está en que cuando estás dentro del malestar, cualquier queja parece necesaria. La señal más clara de que has cruzado al territorio rumiativo es que, después de expresar el problema, te sientes igual o peor. Según explica Mejor con Salud, «la señal más clara de que se ha cruzado al territorio rumiativo es que, después de expresar el problema, uno se siente igual o peor que antes». Aprender a distinguir ambas es más útil que intentar no quejarse nunca.

Y es que ventilar tiene un propósito, pero funciona mucho mejor si le pones estructura. No se trata de convertirte en un robot positivo, sino de darle a la queja un destino que tenga algo de sentido. Con estos cinco pasos, ya sea hablando con alguien o escribiendo en un papel, puedes transformar el malestar en algo productivo.

El método de 5 pasos que uso (y que cualquier persona puede aplicar hoy)

Este proceso es tan sencillo que casi parece un truco, pero funciona:

Ventilar sin filtro durante cinco minutos . Dices o escribes qué ocurre exactamente, sin buscar la forma correcta de expresarlo. Es solo volcar.

. Dices o escribes qué ocurre exactamente, sin buscar la forma correcta de expresarlo. Es solo volcar. Nombrar la emoción detrás del problema : enfado, frustración, cansancio, decepción. Ponerle nombre ayuda a separar el hecho de la reacción.

: enfado, frustración, cansancio, decepción. Ponerle nombre ayuda a separar el hecho de la reacción. Identificar qué necesitas en esa situación : ¿comprensión? ¿un cambio concreto? ¿que alguien actúe de otra manera? ¿soltar algo que ya no tiene solución?

: ¿comprensión? ¿un cambio concreto? ¿que alguien actúe de otra manera? ¿soltar algo que ya no tiene solución? Cerrar con una pregunta práctica : ¿qué puedo hacer ahora mismo? ¿qué necesito pedir? ¿hay algo en esta situación que dependa de mí?

: ¿qué puedo hacer ahora mismo? ¿qué necesito pedir? ¿hay algo en esta situación que dependa de mí? Anotar la acción posible, por pequeña que sea. Este último paso es el que convierte la queja en algo útil. No siempre habrá una respuesta inmediata, pero formular la pregunta ya interrumpe el bucle y redirige la atención hacia donde sí hay margen de acción.

El truco no es callarse, sino darle a la queja un destino práctico que interrumpa el bucle mental.

El journaling de quejas es una herramienta ligera que complementa el método. Escribir sin filtro durante unos minutos sobre lo que molesta puede ser una forma más ordenada de procesar el malestar sin cargárselo a otras personas. No hace falta llevar un diario de todo lo que va mal: usas el papel como espacio para vaciar y luego relees lo escrito con una sola pregunta: «¿hay aquí algo que pueda hacer, pedir o soltar?». Subrayar esa acción posible, aunque sea pequeña, cierra el ejercicio con algo concreto en lugar de dejarlo abierto.

Por qué esto no es otro truco de libro de autoayuda (y realmente funciona)

Hay situaciones en las que la queja constante no es un hábito que corregir con técnicas, sino una señal de estrés acumulado o de un problema que necesita otra clase de atención. Conviene prestar atención si la queja empieza a ocupar una parte importante del día, daña relaciones, aumenta la sensación de enfado en lugar de aliviarla o impide disfrutar de otras cosas. En esos casos, hablar con un profesional puede ser más útil que cualquier ejercicio de escritura. No todo se resuelve pensando en positivo: a veces lo que pesa necesita salir antes de que se pueda ver con claridad.

Al final, la clave no está en silenciar la queja, sino en darle un destino que tenga algo de sentido. Yo he pasado de sentirme culpable por quejarme a usar esos cinco minutos para soltar lastre y, casi siempre, encontrar un pasito concreto que dar. Y eso, en el día a día, es un alivio brutal.

🧠 Para soltarlo en la cena

Quejarse bien transforma el malestar en acción útil y siempre concreta.