Rodrigo De Paul cumple 32 años: sus 10 looks más locos (y uno que hasta Pharrell envidiaría)

Rodrigo De Paul no solo es el motor de Argentina en la cancha, también lo es fuera de ella. Y los números no engañan: cada vez que pisa una concentración, el mismo revuelo que cuando Messi toca la pelota. Esta vez, el motivo es otro: el motorcito cumple 32 años y lo celebra con un armario que es pura dinamita.

Ya nadie se sorprende cuando De Paul aparece con un look que deja al personal con la boca abierta. De las canchas a las revistas de moda, el futbolista ha hecho de cada aparición un desfile que marca tendencia. Y ahora, en plena cuenta atrás para el Mundial 2026, toca repasar los estilismos que han convertido al campeón del mundo en un icono de estilo.

El cropped de cuero que rompió todos los esquemas (y la pretemporada)

Hay imágenes que valen más que mil partidos, y la de De Paul con aquella cazadora de cuero corta, remera blanca y pantalones anchísimos es una de ellas. El look monocromático, sin estridencias cromáticas, pero con una proporción tan tan estudiada que parecía salido de una pasarela de París. Cadena dorada, aros y esas zapatillas chunky que tanto le gustan. Ese día, el motorcito demostró que entiende las reglas del streetwear mejor que muchos diseñadores.

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Trencitas, un bolso de Pharrell y la locura en Ezeiza

Agárrate porque esta es de las que queman. Llegó a Ezeiza con el pelo en cornrows, una musculosa blanca ajustada y un pantalón patchwork de denim. Pero el zasca definitivo fue el bolso: un Speedy de edición limitada diseñado por Pharrell Williams para Louis Vuitton. El accesorio, que vale más que el sueldo anual de muchos periodistas, se agotó en cuestión de horas tras la foto. Hasta al mismísimo Pharrell le habría gustado esa combinación de sabor argentino y lujo global.

El detalle que todo el mundo se salteó: las zapatillas skater y la gorra hacia atrás. Todo tan casual que dolía de lo bien ejecutado.

Cuando el Off-White choca con la Albiceleste (y sale ganando)

Para un viaje de concentración, De Paul sacó el uniforme NBA firmado por Off-White. Jersey y short XXL en blanco y rojo, bolso Louis Vuitton x Supreme cruzado al hombro y una maleta Rimowa que ya la quisiera cualquier viajero de primera. El look era puro maximalismo urbano, una declaración de principios que dice: "en la cancha juego, pero en el estilismo gano".

No es que vista raro, es que los demás visten aburrido.

¿Moda o postureo? Lo que dice el fútbol (y la calle)

Algunos dirán que es un intento desesperado por llamar la atención. Otros, que es una genuina pasión por la moda que ha sabido capitalizar. La realidad es que en el fútbol actual, la imagen cuenta tanto como los goles. Desde Beckham hasta Cristiano Ronaldo, pasando por Neymar, los futbolistas han convertido los vestuarios en auténticas pasarelas. Pero De Paul tiene un mérito extra: lo suyo no va de imitar a nadie, va de reescribir las reglas desde el sur. Y si no lo creen, basta con echar un ojo a su biografía en Wikipedia: las visitas se disparan cada vez que sube una foto.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, la pregunta no es si meterá goles, sino con qué look nos va a dejar a todos sin aliento en la siguiente convocatoria. Y, sinceramente, yo ya tengo el móvil preparado para el hype.

El chisme en 3 claves (TL;DR)