Suscriptores de PS Plus se llevan un chasco: el juego de mayo no funciona y está lleno de bugs

Bramble: The Mountain King llegó a PS Plus como uno de los juegos estrella del mes de mayo. Pero los suscriptores se han encontrado con una sorpresa: no funciona. Y no es un fallo menor; es un festival de bugs que deja el título prácticamente injugable.

Un cuento de hadas plagado de bugs

El pasado 19 de mayo, PlayStation Plus Extra y Premium sumaron a su catálogo títulos de peso como Red Dead Redemption 2 o Star Wars Outlaws. Sin embargo, el que se llevó la peor parte fue un indie oscuro llamado Bramble: The Mountain King. Los jugadores lo descargaron ilusionados por su atmósfera folk horror pero se encontraron con un desfile de fallos técnicos que convierte la experiencia en un sinsentido.

La lista de problemas es larga: caídas de frames hasta los 10 FPS, texturas que desaparecen en mitad de una cinemática y, lo más grave, un bug crítico que impide avanzar en el segundo acto sin reiniciar la partida. Según usuarios en Reddit, "no es que sea difícil, es que literalmente no puedes pasar del puente". Un despropósito para un título que se vende como una experiencia narrativa inmersiva.

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Los comentarios en foros y redes sociales no dejan lugar a dudas: la comunidad está furiosa. Para muchos, el juego era el aliciente del mes, y encontrarse con un producto roto les ha sentado como un jarro de agua fría. "Llevo pagando el Extra desde que salió y esta es la primera vez que me planteo darme de baja", comentaba un usuario en un hilo con más de 2.000 votos positivos.

PlayStation, la culpa no es solo del desarrollador

Aunque el estudio responsable, Dimfrost Studio, es pequeño, la responsabilidad de ofrecer una versión funcional en un servicio de suscripción premium es compartida. Sony tiene sus propios procesos de control de calidad y, visto lo visto, esta vez han fallado estrepitosamente. No es la primera vez que un juego de PS Plus llega en un estado lamentable, y los suscriptores empiezan a notar un patrón preocupante.

Los juegos en PS Plus no deberían llegar rotos. Pero Bramble es el enésimo ejemplo de que las pruebas de calidad brillan por su ausencia.

El precedente que hace saltar las alarmas

En los últimos años, hemos visto cómo títulos como Cyberpunk 2077 o The Callisto Protocol también llegaron con serios problemas a plataformas similares. Pero aquí hablamos de un juego incluido en la suscripción, no de un lanzamiento a 70€. La sensación de "te lo damos, pero roto" deja en mal lugar al servicio estrella de Sony, sobre todo cuando la competencia (Game Pass) cuida con mimo el estado técnico de su catálogo.

El caso de Bramble resuena con especial fuerza porque el juego tiene una propuesta artística muy sólida: una fábula oscura de inspiración nórdica que bien merecería una oportunidad. Pero en su estado actual, entrar en sus bosques es más una condena que una aventura. Y los parches, por ahora, brillan por su ausencia.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 2/10. La premisa y la dirección artística molan, pero los bugs convierten la experiencia en una ruina. Si no te van las betas pagadas, espera a que el juego funcione (o a que lo retiren, que igual es lo próximo que ocurre).

El resumen para vagos (TL;DR)