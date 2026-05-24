El desliz de Tish Cyrus: la boda secreta de Miley Cyrus y Maxx Morando al descubierto

Tish Cyrus ha ido y ha soltado lo que nadie esperaba: llamar «marido» a Maxx Morando, el novio de su hija Miley, durante la ceremonia de la estrella en el Paseo de la Fama. El pasado viernes, en pleno homenaje a la artista, la matriarca de los Cyrus cometió un desliz que ya está dando la vuelta al mundo del cotilleo. Ni Miley ni Maxx han dicho ni pío desde entonces.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Una madre que se va de la lengua, un rumor de boda secreta sin desmentir y una de las familias más mediáticas del planeta. Esto tiene todos los ingredientes del salseo que nos va a durar semanas.

Cómo ha sido la metedura de pata que ha encendido las alarmas

La escena fue así: Miley posaba con su madre y su hermana Brandi, los flashes disparaban y la orgullosa Tish decidió sumar a Maxx al momento familiar. Según recoge Perez Hilton citando al DailyMail Tish, sin pensárselo dos veces, dijo: «We’re gonna bring the husband».

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Maxx, que es el batería de Liily y lleva con Miley desde 2022, se acercó entre risas, plantó un beso en la mejilla de la cantante y no hubo ni un gesto de sorpresa. Nadie corrigió a la madre, nadie lo negó y, por supuesto, las redes estallaron.

De prometidos en 2025 a maridos en tres segundos

Miley Cyrus y Maxx Morando anunciaron su compromiso a finales de 2025, tres años después de conocerse en una cita a ciegas. Desde entonces, la pareja ha llevado su relación con un perfil muy bajo, pero las declaraciones de Tish lo han cambiado todo. La artista, que ya pasó por el altar con Liam Hemsworth en 2018 (más sobre su trayectoria), dejó claro hace meses que no quería otra boda a lo grande.

Lo que empezó como un homenaje a Miley ha acabado con medio internet convencido de que la boda ya ha sido.

Mientras tanto, en redes todo el timeline de X está que arde. Según una fuente de Us Weekly que ya adelantó el tema el año pasado, Miley «no está muy metida en la idea de organizar otra boda» y que la pareja incluso «habló de fugarse y hacer algo muy íntimo, solo ellos dos». Visto lo visto, tiene toda la pinta de que lo cumplieron a rajatabla.

Miley ya sabe lo que es casarse a escondidas, pero esta vez huele distinto

El matrimonio relámpago con Liam Hemsworth duró menos de un año y fue un foco constante de presión mediática. Ahora, con 33 años y una carrera más asentada, Miley parece haber aprendido la lección. Si realmente ha habido boda secreta, es la antítesis del show de 2018: discreta, sin exclusivas y, probablemente, con solo dos testigos. Y lo mejor de todo es que, de ser cierto, nos habríamos enterado por un descuido de su madre.

Lo que sí está claro es que el silencio de la pareja lo dice todo. Si la palabra «marido» hubiera sido un error de Tish, en tres días ya habría llegado el comunicado desmintiendo. El hecho de que no haya ocurrido convierte el rumor en la noticia más jugosa del mes. Y todo gracias a una madre orgullosa que no midió las palabras.

El chisme en 3 claves (TL;DR)