Los Javis revelan su futuro juntos: un proyecto en inglés y español tras Cannes

Los Javis no se separan. Javier Calvo y Javier Ambrossi han vuelto a dejar claro que su tándem creativo va para largo. Después de ganar el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes por La bola negra, la pareja ya tiene la vista puesta en el siguiente reto: un largometraje en inglés y español.

No fue una edición cualquiera para el cine español. Los Javis, que estrenarán la película en cines el próximo 2 de octubre, se llevaron a casa un galardón que solo Luis Buñuel y Pedro Almodóvar habían conseguido antes. Y no piensan dormirse en los laureles.

De la alfombra roja al siguiente guion: lo que han contado en Cannes

En un encuentro con la prensa española, Calvo definió el premio como unas palabras de aliento del festival que nos dicen: «Seguid investigando con vuestra voz». Ambrossi, por su parte, emocionado, recordó a las generaciones LGTBI que sufrieron en el pasado: «La única forma de honrarles es asegurarnos de que las siguientes tengan más libertad».

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Detrás quedan las comparaciones odiosas con sus trabajos televisivos. Los Javis han pasado de Paquita Salas y Veneno a codearse con Almodóvar y Sorogoyen en la competición oficial. Un salto que, según ellos, reivindica el momento del cine queer.

El premio en Cannes no solo corona 'La bola negra': certifica que su forma de entender el espectáculo es exportable y que Hollywood ya les ha echado el ojo.

El proyecto bilingüe que ya están cocinando

Ambrossi soltó la frase más repetida del fin de semana: «Sabemos lo que queremos hacer». Calvo añadió el detalle que ha disparado la expectación: será una producción «en inglés y en español». Es decir, una película pensada para el mercado internacional sin perder el anclaje local.

Aunque no han soltado ni una pista sobre el argumento, el dato encaja con el recorrido de un proyecto que adapta una obra inacabada de Lorca para hablar de deseo homosexual reprimido a través de tres épocas. Un cóctel de memoria histórica estética cuidada y drama contenido que ha funcionado como un tiro en la Croisette.

Por qué este salto internacional no es una sorpresa (y sí una jugada maestra)

Ya lo habían intentado con La llamada (menos festivalera, más gamberra), pero ahora la fórmula es distinta. El reconocimiento de Cannes les da un pasaporte directo a coproducciones con sello europeo y talento anglosajón. Y ellos lo saben.

El cine español necesita músculo más allá de nuestras fronteras, y pocos directores entienden como Los Javis cómo empaquetar el drama patrio para que triunfe fuera. El siguiente paso parece cantado: una historia queer con reparto internacional y ese punto justo de ambición que no renuncia a sus raíces.

Mientras llega el estreno de octubre, la pregunta ya no es si volverán a ganar, sino cuánto tardarán en anunciar un proyecto con una gran plataforma de streaming. Porque esto no ha hecho más que empezar.

El chisme en 3 claves (TL;DR)