Obligación de pagar por el balcón de la comunidad aunque tu piso no dé a la calle

Si vives en un bloque de pisos y la comunidad se enfrenta a una derrama (cuota extraordinaria que se reparte entre todos los propietarios) por arreglar la fachada, los balcones o cualquier elemento estructural, te toca pagar. Aunque tu piso no dé a la calle, y solo tengas un patio interior, y ni siquiera tengas balcón. Una sentencia reciente lo ha dejado más claro que el agua: la obligación es de todos.

Muchos propietarios no saben si tienen que contribuir cuando el ayuntamiento obliga a reparar la fachada por riesgo de desprendimiento. Y la respuesta, según la ley, es un sí rotundo.

La Ley de Propiedad Horizontal y el 'elemento común' que todo propietario debe conocer

La Ley de Propiedad Horizontal, que data de 1960 pero se ha ido reformando, es el marco legal que regula la vida en comunidad. En su esencia, establece que los edificios se dividen en dos tipos de espacios: los privativos (tus paredes para adentro) y los elementos comunes (partes del edificio que pertenecen a todos los propietarios, como la estructura, la fachada o las escaleras).

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La fachada, incluyendo balcones y terrazas que forman parte de la envolvente del edificio, es considerada elemento común por su función estructural y de protección. Así que cuando hay que repararla, el coste se reparte entre todos los propietarios, independientemente de que tu vivienda tenga acceso directo a esa fachada o no. Esta interpretación la ha confirmado de nuevo una sentencia de un juzgado de primera instancia (recogida por varios medios) que obliga a un vecino de un piso interior a pagar su parte de la rehabilitación del balcón de la calle.

¿Qué pasa si tu piso no tiene balcón o es interior?

La lógica es la misma que la del portal o el ascensor: vives en una comunidad y todos contribuyen al mantenimiento de lo común. Da igual que tu piso sea interior, que des a un patio o que directamente no tengas balcón. La estructura del edificio es única y la reparación de la fachada beneficia a todos indirectamente, porque evita que el edificio se deteriore y se devalúe.

De hecho, el propio Tribunal Supremo ha señalado en varias ocasiones que los balcones y terrazas, aunque estén asignados al uso privativo de un vecino, tienen una consideración dual: la superficie interior del balcón puede ser privativa, pero el forjado (la base) y la barandilla forman parte de la estructura común. Por eso, las obras de conservación de los balcones suelen ser un gasto comunitario. Y cuando la comunidad acuerda una derrama, todos pagan. Sin excepción.

A ver, si eres inquilino, esta movida no te toca directamente. Las derramas las pagan los propietarios. Otra cosa es que tu casero intente colártela, pero lo habitual es que los gastos de comunidad los asuma él. Eso sí, cuando te plantees comprar un piso, mete en el presupuesto una partida para posibles derramas porque tarde o temprano aparecen. Según datos del sector, una derrama media por rehabilitación de fachada oscila entre 3.000 y 8.000 euros por vecino, dependiendo de la envergadura de la obra.

¿Hay margen para rebatir esta obligación?

El realismo aquí es escaso. La Ley de Propiedad Horizontal permite impugnar acuerdos comunitarios, pero para las reparaciones urgentes o impuestas por un ayuntamiento (como en el caso recogido por Mundo Deportivo, con riesgo de desprendimiento), la capacidad de negarse es casi nula. Podrías discutir si la obra es estrictamente necesaria, pero si hay un informe técnico que lo avala o el ayuntamiento lo exige, la derrama se convierte en ineludible.

Lo que sí puedes hacer, y es recomendable, es participar activamente en las juntas para decidir cómo se financia: con una derrama a corto plazo, con un préstamo comunitario, o con un plan de pagos. Y si la cuantía te ahoga, siempre puedes negociar un fraccionamiento con la comunidad, aunque el derecho a ello no está garantizado. En el peor de los casos, la comunidad puede reclamar judicialmente tu parte.

En resumen, esta obligación es una de esas que, aunque pueda parecer injusta, forma parte del 'desayuno extra' de vivir en un piso compartido. Saberlo de antemano te ayuda a planificar tus ahorros y no llevarte un susto cuando llegue la notificación.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)