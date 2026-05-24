Gabbie Gonzalez bail: la prueba del dedo que pidió a un sicario ha conmocionado a todos

Si creías que lo del anillo de pedida ya era intenso, agárrate: Gabbie Gonzalez no solo quería ver muerto a su ex, sino que pidió una prueba física digna de la peor escena de Tarantino. La influencer de 24 años, conocida en TikTok y ex pareja del cantante Jack Avery (Why Don’t We), ha sido puesta en libertad bajo fianza de 2 millones de dólares después de que la fiscalía desvelara un detalle que ha congelado el timeline: exigió al sicario que le enviara el dedo cercenado de Avery con sus anillos puestos como confirmación.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Un caso que mezcla custodia, dark web, un padre metido hasta el cuello y un cantante de una boyband. La escalofriante petición del dedo lo convierte en uno de los sucesos más retorcidos que recordamos en el mundillo. Vamos a necesitar semanas para procesarlo.

Lo que pidió al sicario parece un guion de serie

Según ha detallado la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, la influencer llevaba varios años intentando acabar con la vida de Jack Avery, padre de su hija Lavender, de 7 años. Entre 2020 y 2021, Gabbie y su novio de entonces, Kai Cordrey, ya habían rastreado la dark web en busca de alguien dispuesto a hacer el trabajo sucio. Pero fue en abril de 2021 cuando la cosa subió de nivel: el padre de Gabbie, Francisco González, envió 10.000 dólares a Cordrey para localizar y contratar al asesino.

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El dato que hasta ahora no se conocía y que ha dejado a todo el mundo boquiabierto es que Kai Cordrey no solo pidió garantías. Le explicó al sicario que necesitaba el dedo de Jack, con sus joyas, como prueba irrefutable de que el encargo se había cumplido. “Kai Cordrey le pidió al asesino que le mandara el dedo de Jack con sus anillos como prueba de muerte”, han confirmado fuentes de la fiscalía a People. Una petición que, sinceramente, parece sacada de la temporada más oscura de You.

No es una trama de ficción: alguien pidió un dedo humano con anillos para confirmar un asesinato. Y esa persona es la madre de una niña de siete años.

Fianza millonaria, un GPS en el tobillo y ninguna llamada a su hija

Gabbie salió de prisión el viernes por la tarde tras pagar los 2 millones de dólares de fianza, según TMZ. Pero su libertad es todo menos cómoda. El juez le ha impuesto un monitor GPS y la obligación de mantenerse alejada tanto de Jack como de Lavender. A esto se suma otra restricción que dará mucho que hablar: no puede publicar nada sobre el caso penal en sus redes sociales. Un mordaza digital para alguien que, precisamente, vive de contar su vida en TikTok.

Además, la fiscalía ha pedido al magistrado que prohíba a cualquier familiar de González contactar con la menor, ante el temor de que intenten manipularla. Jack Avery, que ya obtuvo la custodia temporal y una orden de alejamiento, asegura que los allegados de su expareja no han parado de preguntarle por el paradero de la niña e incluso se presentaron en su casa. O sea, un ambiente de absoluta pesadilla.

La madre insiste en que es inocente y el juicio ya tiene fecha

Mientras Gabbie se acogía a su derecho a no declarar y aplazaba su lectura de cargos hasta el 23 de julio, su madre, Lisa, aseguraba a las puertas del juzgado que su hija es inocente. “No ha hecho nada”, insistió. La influencer, su padre y Kai Cordrey están acusados formalmente de intento de asesinato, conspiración y solicitación de asesinato, por lo que la defensa tendrá que remar contra una historia que cada día suma un detalle más espeluznante.

Si algo nos ha enseñado el true crime en redes es que las apariencias engañan, pero cuando la propia fiscalía detalla que pediste un dedo como trofeo, la cosa pinta muy mal. Este caso va a moverse rápido: con una niña pequeña en medio y un cantante de alcance internacional, la atención mediática está garantizada. Estaremos atentos a esa vista de julio, porque el siguiente capítulo promete ser incluso más tenso.

El chisme en 3 claves (TL;DR)