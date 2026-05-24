Los influencers han puesto de moda darte calambrazos en el nervio vago para curar el estrés. La ciencia tiene malas noticias

Si tu 'para ti' de TikTok te ha colado a un tipo de aspecto impecable con un artilugio pegado al cuello prometiendo el fin del estrés, bienvenido al club. El nervio vago se ha convertido en el nuevo juguete favorito del 'wellness' digital, y los influencers lo venden como el botón de reset que tu cerebro necesita. La ciencia, mientras tanto, mira la escena con una ceja levantada y la otra puesta en los ensayos clínicos de verdad.

Qué es el nervio vago y por qué TikTok quiere electrocutarlo

Para entender el fenómeno, toca un poco de biología básica. El nervio vago —cuyo nombre viene del latín «vagabundo»— es el más largo de los doce pares craneales. Nace en el tronco del encéfalo y serpentea por el cuello, el pecho y el abdomen, conectando el cerebro con el corazón, los pulmones y el sistema digestivo. Es la autopista principal de nuestro sistema nervioso parasimpático: el que se encarga de la función de «descansar y digerir», el freno de mano del cuerpo tras una situación de estrés.

Cuando el estrés crónico nos mantiene en modo «lucha o huida», este nervio pierde eficacia y cuesta volver a la calma. De ahí que la idea de estimularlo con electricidad suene a solución mágica. Según un detallado artículo de la Cleveland Clinic, el nervio vago regula funciones tan vitales como la frecuencia cardíaca o la digestión. El problema es que los 'gadgets milagro' que pululan por internet están a años luz de la ciencia que los respalda.

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De los quirófanos a tu carrito de Amazon: el salto que la ciencia no ha dado

La estimulación del nervio vago (ENV) es real, pero hablamos de implantes quirúrgicos. Pequeños aparatos parecidos a marcapasos que se implantan bajo la piel del pecho, con cables enroscados directamente al nervio. La FDA los ha aprobado para casos graves de epilepsia resistente y depresión clínica, que es un mundo muy distinto al que te vende un influencer con un clip en la oreja.

El Dr. Michael Kilgard, director del Texas Biomedical Device Center, lo resume con claridad: las baterías de estos dispositivos comerciales son demasiado pequeñas para quemar la piel —a lo sumo sientes un hormigueo—, pero «la rareza de las sensaciones es lo suficientemente molesta como para que la gente sienta que los dispositivos están haciendo algo». Traducción: un placebo con forma de neurociencia.

Un placebo con un envoltorio de neurociencia de alto standing es lo que estás comprando por 200 euros.

Un ensayo clínico publicado en Nature Medicine, el ensayo RESET-RA, demostró que un sistema neuromodulador implantado reducía la inflamación en pacientes con artritis reumatoide. Es un avance enorme, pero no tiene nada que ver con los aparatos que cualquiera puede comprar en Amazon. La Dra. Kristl Vonck, neuróloga de la Universidad de Gante, advierte que los dispositivos de consumo están «ligeramente regulados y no tienen que demostrar a la FDA que realmente funcionan». Las empresas se escudan en afirmaciones vagas sobre el «bienestar» para esquivar los controles médicos.

La diferencia entre un implante clínico y un gadget de bienestar es la misma que hay entre un marcapasos y un reloj inteligente con sensor de pulso. Ambos miden latidos, pero solo uno te salva la vida.

El verdadero coste de jugar a ser médico con un gadget de 200 euros

El peligro no está en el calambrazo, sino en la falsa esperanza. Pacientes que gastan cientos de euros en aparatos que no hacen nada, retrasando tratamientos que sí han demostrado ser efectivos. La desinformación llega a niveles absurdos: una tendencia viral en TikTok aseguraba que si no podías tragar saliva tres veces seguidas, tu nervio vago estaba gravemente desregulado. Los terapeutas tuvieron que salir a aclarar que puede deberse a algo tan mundano como la deshidratación o, paradójicamente, la ansiedad de estar haciéndote un test de TikTok.

La buena noticia es que no necesitas gastar un solo euro en tecnología para cuidar tu sistema nervioso. Métodos avalados por psicólogos y científicos, como la respiración asimétrica (exhalar más lento de lo que se inhala) o lavarse la cara con agua muy fría, estimulan el nervio vago de forma natural, sin apps ni suscripciones. El nervio vago es real, su cuidado importa, pero hasta que los dispositivos de consumo demuestren lo contrario, lo más inteligente para tu salud —y para tu bolsillo— es apagar el móvil y respirar profundo.

El resumen para vagos (TL;DR)