Enrique Riquelme oficializa su candidatura al Real Madrid: el proyecto que sacude el palco

Enrique Riquelme ha aparecido en Valdebebas con la sonrisa del que sabe que ya ha ganado algo: ha conseguido que, después de dos décadas, en el Real Madrid se vuelva a hablar de urnas.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Que un empresario ajeno al establishment blanco pida a los socios 'que no tengan miedo' es el tipo de frase que prende fuego a la previa de unas elecciones sin fecha confirmada aún pero con el calendario echando humo. El palco, por primera vez en 20 años, tiembla de verdad.

Qué ha pasado en Valdebebas

El Presidente de Cox Energy ha oficializado su candidatura a la presidencia del Real Madrid con un discurso que combinaba ambición y un recado envenenado. Sin mencionar a Florentino Pérez ni una sola vez, Riquelme ha pedido a los socios 'valentía para poder escucharnos'. La cita es de las que marcan época: 'Les pido que no tengan miedo'. Casi nada.

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A ver, no es un ataque frontal. Es algo más sutil y, si me apuras, más efectivo: presentarse como el proyecto a favor del Real Madrid y no en contra de nadie, mientras pintas a tu rival —sin nombrarlo— como el statu quo que bloquea la oportunidad de votar tras 20 años de elecciones sin urnas. La jugada la ha detallado en la sede del club: 'Hoy es un día muy importante. Después de 20 años, se va a poder votar'.

El candidato ha marcado los tiempos: primero, que la Junta Electoral los proclame oficialmente; luego, dos semanas de campaña '24/7' para contar 'un proyecto tremendamente ilusionante, serio, profesional, tanto en lo deportivo como en lo social'. La promesa es llevar su mensaje a todos los rincones de España donde haya un socio madridista. Un proyecto pensado en el corto, medio y largo plazo, ha insistido, con la mirada puesta en el socio.

Por qué esto es un terremoto en el madridismo

Que un outsider empresarial con músculo financiero —Cox Energy cotiza en bolsa y factura cientos de millones— se plante ante el actual presidente es el tipo de noticia que enciende los grupos de WhatsApp de los socios veteranos. El último precedente de unas elecciones reales en el Real Madrid fue en 2006, cuando Florentino Pérez retornó sin oposición. Desde entonces, el club ha vivido en un sistema de reelección pacífica, blindado por los avales y un reglamento que hace casi imposible la competencia.

La última vez que los socios del Madrid votaron de verdad, el iPhone no existía y Cristiano Ronaldo jugaba en el Manchester United. Han pasado 20 años.

Riquelme ha llegado para recordar que el club es de los socios y que la posibilidad de elegir es, en sí misma, noticia. No ha soltado nombres propios de su equipo ni ha detallado su programa, pero ha dejado claro que no viene de paseo: 'Hemos trabajado 24/7 hasta hoy, pensaríamos hasta el último momento y decidiríamos hoy'. La frase tiene más de órdago que de simple presentación de cortesía.

La clave está en si la Junta Electoral valida los avales —el escollo histórico para cualquier candidatura alternativa— y si Riquelme logra articular un relato que ilusiona al socio sin desgarrar al club en una guerra civil en el palco. Porque, ojo con esto, el madridismo societario es leal hasta la médula a la figura de Florentino Pérez, y cualquier movimiento que se interprete como un ataque a su legado puede provocar el efecto contrario al deseado.

Lo que Riquelme no ha dicho y lo que todo el mundo se pregunta

Hay dos ausencias clamorosas en la comparecencia de Valdebebas. La primera, el nombre de Florentino Pérez. La segunda, el plan concreto sobre el estadio, los fichajes, o el modelo de gestión. Riquelme ha optado por la táctica del suspense: primero la validación oficial, después el relato completo. Es una estrategia arriesgada porque la maquinaria comunicativa del actual presidente mueve tantos hilos como la de un club-Estado.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: Riquelme ha hablado de 'dos proyectos', asumiendo que será el único rival. Nunca antes un CEO ajeno al círculo íntimo del club había llegado tan lejos en el intento de asaltar el palco. La última intentona seria, la de Eugenio Martínez Bravo en 2005, se quedó en agua de borrajas antes siquiera de que se imprimieran las papeletas.

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Ahora agárrate. Si la Junta Electoral da luz verde a la candidatura, veremos al primer empresario energético que intenta conquistar el Bernabéu en plena era dorada, con un presidente que acumula tantos títulos como para llenar una sala de juntas entera. La pregunta no es si Riquelme tiene proyecto —asegura que sí—, sino cuánto músculo financiero y cuánta paciencia tiene para soportar una campaña que, en el Madrid, se juega también en los mentideros de la Castellana.

El chisme en 3 claves (TL;DR)