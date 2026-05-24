El Último de la Fila arrasa en Barcelona: 110.000 asistentes en su gira de regreso

110.000 personas en dos noches y la sensación de que Barcelona recuperó, por un instante, su banda sonora perdida. El Último de la Fila volvió a casa el 3 y el 7 de mayo con una gira que nadie esperaba. Y el Estadi Olímpic Lluís Companys se vino abajo.

Dos noches para la historia del pop español

No es fácil llenar un estadio dos veces con un repertorio que abraza los 80 y los 90. Pero Manolo García y Quimi Portet lo consiguieron sin necesidad de fuegos artificiales ni pantallas imposibles. Canciones, química y ese 'burro amarrado' que sigue sonando a himno generacional.

La gira 'Desbarajuste piramidal' (título que ya avisaba de que algo se cocía) suma 12 conciertos y todos cuelgan el cartel de 'entradas agotadas'. Las cifras de Barcelona, sin embargo, son de otra galaxia: 110.000 gargantas coreando 'Insurrección', 'Como la cabeza al sombrero' o ese 'Què soc de Barcelona, i em moro de calor' que retrataba una ciudad que ya no existe.

Publicidad

He visto muchos reencuentros de grupos míticos. Lo normal es que la maquinaria funcione a medio gas y la nostalgia tape las grietas. Aquí no: Manolo y Quimi se conocieron en 1981 y, aunque cada uno siguió su camino en solitario desde 1998, sobre el escenario parecen dos tipos que acaban de salir del local de ensayo.

La Barcelona que ya no existe y un himno que todos coreamos

Hay mitologías urbanas que se pegan a una ciudad como el chicle al asfalto. La de El Último de la Fila es de esas. Manolo creció en un Poblenou industrial y obrero, muy lejos del distrito tecnológico de hoy. Aquella Barcelona preolímpica, canalla y optimista, fue el ecosistema perfecto para un grupo que mezclaba rock layetano, rumba catalana y surrealismo en dosis justas.

No hubo efectos especiales, pero sí el magnetismo de una banda que entiende que la autenticidad no se negocia.

En el concierto dedicaron el show a Pau Riba, Sisa, Ia & Batiste, Lluís Llach y Gato Pérez. Un guiño a sus raíces y a esa Catalunya de los 80 que respiraba libertad creativa. Luego llegó 'Como un burro amarrado en la puerta del baile' y el estadio se convirtió en una olla a presión de melancolía feliz. La frase más coreada, “Que soc de Barcelona, i em moro de calor”, ya no es solo un verso: es la constatación de que cada vez hace más calor y cada vez somos menos de Barcelona.

¿Despedida o resurrección? El futuro (probable) de El Último de la Fila

En las entrevistas previas, ni Manolo ni Quimi cerraron la puerta a nueva música. O a más conciertos. O a nada. Ese despiste calculado es puro marketing afectivo, pero también un reflejo de lo que siempre han sido: dos músicos que van por libre.

El precedente que todo el mundo tiene en mente es el de bandas que volvieron solo por la pasta y acabaron sacando disco nuevo porque la química resucitó. O el de grupos que se despidieron diez veces antes de separarse de verdad. Con El Último de la Fila, la duda es genuina: ¿se bajarán del escenario para siempre o este 'Desbarajuste' es el prólogo de algo más?

Lo único seguro es que, por ahora, la gira ha sido una barbaridad de público, crítica y emoción. Y que Barcelona, aunque sea solo en en los conciertos, sigue teniendo una banda que suena exactamente como huele su memoria.

El resumen para vagos (TL;DR)