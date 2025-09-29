Juanma Moreno lamenta una sociedad cada vez "más polarizada y de bandos"

El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, ha lamentado este lunes que la sociedad española cada vez esté "más polarizada" y conformada en "bandos", en detrimento de la "pluralidad y la diversidad". Ante ello, ha expresado su deseo de que en Andalucía, se sea capaz de buscar "puntos de encuentro", pese a las "discrepancias" que se puedan tener.

Durante su intervención en el 'Foro Oportunidades de Futuro' del PP-A, celebrado en Sevilla, Juanma Moreno ha expresado su satisfacción porque el proyecto político del PP-A "coincida con los anhelos, con los deseos y los objetivos" que muchos sectores tienen como sociedad.

Ha indicado que a cada esquina nos aguarda una "inquietud" hacia nuestro futuro y la integridad territorial. Tras referirse, por ejemplo, a la inteligencia artificial, el presidente ha hecho alusión a los retos en materia educativa o las decisiones que habrá que tomar en el ámbito de la protección o de los servicios públicos.

Publicidad

Todo eso inquieta, pero creo que Andalucía, y lo digo con la máxima humildad, ha tomado una senda, con sus luces y con sus sombras, que es la de querer estar entre los primeros, querer competir con los primeros y querer sacar la máxima potencialidad a un territorio que tiene condiciones más que favorables para ser una de las economías más atractivas y desarrolladas de España y de Europa.

En este contexto, el presidente ha reclamado a los distintos sectores de la sociedad andaluza que ayuden a su gobierno a seguir avanzando en esta tierra, "desde la propuesta y también desde la crítica. "Evidentemente, acertamos algunas veces y otras erramos, pero siempre lo hacemos con la voluntad de mejorar".

Ha dicho que el PP-A quiere incorporar esas "propuestas, inquietudes y recetas para que podamos trasladarlas a nuestro proyecto político y con eso poder ampliar nuestra capacidad de gestión y de representación".

Se ha mostrado convencido de que Andalucía es una tierra "mejor preparada" que otras para afrontar los retos de futuro: "Creo que tenemos más preparación, más formación en nuestra sociedad, y una sociedad más cohesionada y más consciente de lo que somos como andaluces y de lo que podemos aportar".

El presidente andaluz ha aludido a unos de los principales problemas de la sociedad en la actualidad: "Tenemos un problema, la sociedad cada vez más polarizada y terminamos por polarizarlo todo".

"Tienes que alinearte en uno de los dos bandos", según ha alertado Moreno, quien ha lamentado que se esté perdiendo la "diversidad" y la pluralidad que siempre ha tenido la sociedad, "esos matices que hacen a una sociedad rica".

Juanma Moreno | Fuente: Agencias

"Si no opinas como yo eres un facha o no sé qué, si no opinas como yo eres un rojo o no sé cuánto, y todo es etiquetable", según ha lamentado.

Publicidad

Ha manifestado que hace unos días oía al actor Arnold Schwarzenegger diciendo que en Estados Unidos, había un problema muy serio, que "los republicanos odiaban a los demócratas y no se hablaban y los demócratas odiaban a los republicanos y tampoco se hablaban" porque se habían roto todos los puentes y que el país caminaba hacia "una división de consecuencias imprevisibles".

"Y eso me lleva a la impresión de que en Occidente caminamos hacia una división", ha expresado Juanma Moreno, quien ha señalado que las divisiones en Occidente siempre nos llevan al mismo sitio, "a un conflicto" que puede "civil, social o cultural".

Ante ello, ha señalado que las sociedades caminan mucho más rápido y llegan mucho más lejos cuando todos caminan juntos a pesar de la discrepancia, y se buscan puntos de encuentro.