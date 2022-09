Seis directoras optarán a la Palmera de Oro de la Mostra de València

Seis directoras –responsables de cinco títulos– optarán a la Palmera de Oro que entrega la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que celebrará su 37 edición del 20 al 30 de octubre. Entre las cintas que entran a competición figura ‘Klondike’, una coproducción entre Turquía y Ucrania, que pondrá la guerra en primer plano.

Ambientada en 2014, cuando arrancó el conflicto que ahora centra todos los informativos, la mirada de la directora Maryna Er Gorbach se fija en una familia ucraniana que vive en la frontera entre Rusia y Ucrania durante el inicio de la guerra y que se niega a abandonar su casa incluso cuando el pueblo es capturado por las fuerzas armadas.

Después de ser premiada en Sundance, Berlín y Sarajevo, vivirá su estreno español durante el festival, como todas las cintas seleccionadas.

El resto de películas que se dan a conocer en este avance de la Sección Oficial tienen en común que son los primeros trabajos de sus directoras y que vienen avalados por grandes festivales. Este es el caso de la cinta francesa ‘Les pires’ / ‘The Worst Ones’, el debut en el largo de las directoras de casting francesas Lise Akoka y Romane Gueret, que obtuvo el máximo galardón en la sección Un Certain Regard del pasado Festival de Cannes; también la tunecina ‘Entre las higueras’, de Erige Sehiri, participó en la Quincena de Realizadores, y ha sido emparentada por la crítica, por temática y tono, con ‘Alcarràs’, de Carla Simón. Por Venecia pasó ‘Vera Dreams of the Sea’, de Kaltrina Krasniqi, que lidera la nueva ola de directoras kosovares que reflejan la delicada situación de la mujer en aquella sociedad.

Y, para completar este avance, ‘Moja Vesna’, ópera prima de la eslovena Sara Kern, rodada en Australia, y que fue seleccionada por el programa Generation Kplus de la Berlinale. Según ha destacado la presidenta de Mostra de València, Gloria Tello, “los contenidos que se van conociendo de la próxima edición del festival confirman su apuesta, no solo por la diversidad, sino también por creadores y creadoras comprometidos con su tiempo”.

“Esta primera tanda de películas de la Sección Oficial, que viene avalada por importantes premios internacionales, pone de manifiesto la capacidad del cine mediterráneo para explorar historias universales desde muy diferentes ángulos, pero siempre con una característica común: su alto nivel de calidad cinematográfica”, asegura, por su parte, Eduardo Guillot, director artístico de la Mostra.

Estas cinco películas se suman a la ya anunciada película inaugural, ‘El que sabem’, del valenciano Jordi Núñez, que también competirá por el máximo galardón. Todos ellos, junto con otros tantos que se anunciarán próximamente aspiran a los galardones que otorgará el jurado internacional, así como a premios económicos para facilitar su estreno: la Palmera de Oro está dotada con 30.000 euros y 15.000 más para su distribuidora en España, y la Palmera de Plata-Premio Especial del Jurado, con 20.000.

La Mostra dio a conocer la semana pasada algunos de los títulos de la Sección Informativa, en la que competirán por el Premio del Público directores consagrados como Danis Tanovic, Gabriele Salvatores y Tony Gatlif y otras realizadoras emergentes, como la kurda Özlem Yasar y la egipcia Nadine Khan. Además, habrá también un ciclo dedicado a lo mejor del cine griego del siglo XX, en el que se proyectará una selección de 40 cintas, muchas de ellas inéditas en España. La 37ª edición del festival, que tendrá lugar del 20 al 30 de octubre, cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), Rambleta, València Film Office y À Punt Mèdia como medio oficial.